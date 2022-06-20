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Мурманский губернатор объяснил высокий уровень безработицы в регионе - РИА Новости, 20.06.2022
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Мурманский губернатор объяснил высокий уровень безработицы в регионе
Мурманский губернатор объяснил высокий уровень безработицы в регионе - РИА Новости, 20.06.2022
Мурманский губернатор объяснил высокий уровень безработицы в регионе
Мурманский губернатор Андрей Чибис на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле заявил, что на безработицу, которая оказалась немного выше... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T14:38
2022-06-20T14:53
общество
мурманская область
андрей чибис
владимир путин
безработица
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Мурманский губернатор Андрей Чибис на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле заявил, что на безработицу, которая оказалась немного выше среднероссийской, влияет специфика региона, однако власти принимают меры для ее снижения.Первый вопрос, который задал глава государства мурманскому губернатору, касался причин безработицы в регионе. "В целом ситуация у вас удовлетворительная. Внутренний региональный валовый продукт растёт, промышленное производство. Даже несмотря на Заполярье, сельское хозяйство подрастает, стройка. В целом всё хорошо. Правда, несмотря на то, что инвестиции в основной капитал подрастают, почему-то безработица чуть выше, чем в среднем по стране", - сказал президент в эфире телеканала "Россия 24"."Она традиционно выше, это правда, хотя у нас чуть меньше 5 тысяч безработных и 27 тысяч вакансий. Мы сейчас перестраиваем работу службы занятости для того, чтобы индивидуально в том числе дообучить человека и его взять на работу", - пояснил Чибис.Он отметил, что есть ещё несколько нюансов с учётом специфики области - это традиция рыбопромышленного комплекса: моряки, сходив в море, несколько месяцев отдыхают, многие из них регистрируются в качестве безработных. Кроме того, большое число среди безработных – это жёны военнослужащих: мужья служат, зарабатывают, а женщины традиционно стоят на учёте в центрах занятости."Но это ни в коем случае не должно нас останавливать. У нас сокращение безработицы очень хорошее. Вот эта диспропорция безработных и вакансий – точно новая зона роста", - отметил Чибис.
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Чибис объяснил высокий уровень безработицы в Мурманской области
Чибис объяснил высокий уровень безработицы в Мурманской области
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общество, мурманская область, андрей чибис, владимир путин, безработица
14:38 20.06.2022 (обновлено: 14:53 20.06.2022)
 
Мурманский губернатор объяснил высокий уровень безработицы в регионе

Мурманский губернатор Чибис объяснил уровень безработицы спецификой региона

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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Мурманский губернатор Андрей Чибис на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле заявил, что на безработицу, которая оказалась немного выше среднероссийской, влияет специфика региона, однако власти принимают меры для ее снижения.
Первый вопрос, который задал глава государства мурманскому губернатору, касался причин безработицы в регионе. "В целом ситуация у вас удовлетворительная. Внутренний региональный валовый продукт растёт, промышленное производство. Даже несмотря на Заполярье, сельское хозяйство подрастает, стройка. В целом всё хорошо. Правда, несмотря на то, что инвестиции в основной капитал подрастают, почему-то безработица чуть выше, чем в среднем по стране", - сказал президент в эфире телеканала "Россия 24".
"Она традиционно выше, это правда, хотя у нас чуть меньше 5 тысяч безработных и 27 тысяч вакансий. Мы сейчас перестраиваем работу службы занятости для того, чтобы индивидуально в том числе дообучить человека и его взять на работу", - пояснил Чибис.
Он отметил, что есть ещё несколько нюансов с учётом специфики области - это традиция рыбопромышленного комплекса: моряки, сходив в море, несколько месяцев отдыхают, многие из них регистрируются в качестве безработных. Кроме того, большое число среди безработных – это жёны военнослужащих: мужья служат, зарабатывают, а женщины традиционно стоят на учёте в центрах занятости.
"Но это ни в коем случае не должно нас останавливать. У нас сокращение безработицы очень хорошее. Вот эта диспропорция безработных и вакансий – точно новая зона роста", - отметил Чибис.
Трудовая книжка - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
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ОбществоМурманская областьАндрей ЧибисВладимир ПутинБезработица
 
 
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