https://ria.ru/20220620/bezrabotitsa-1796759692.html

Мурманский губернатор объяснил высокий уровень безработицы в регионе

Мурманский губернатор объяснил высокий уровень безработицы в регионе - РИА Новости, 20.06.2022

Мурманский губернатор объяснил высокий уровень безработицы в регионе

Мурманский губернатор Андрей Чибис на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле заявил, что на безработицу, которая оказалась немного выше... РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T14:38

2022-06-20T14:38

2022-06-20T14:53

общество

мурманская область

андрей чибис

владимир путин

безработица

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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Мурманский губернатор Андрей Чибис на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле заявил, что на безработицу, которая оказалась немного выше среднероссийской, влияет специфика региона, однако власти принимают меры для ее снижения.Первый вопрос, который задал глава государства мурманскому губернатору, касался причин безработицы в регионе. "В целом ситуация у вас удовлетворительная. Внутренний региональный валовый продукт растёт, промышленное производство. Даже несмотря на Заполярье, сельское хозяйство подрастает, стройка. В целом всё хорошо. Правда, несмотря на то, что инвестиции в основной капитал подрастают, почему-то безработица чуть выше, чем в среднем по стране", - сказал президент в эфире телеканала "Россия 24"."Она традиционно выше, это правда, хотя у нас чуть меньше 5 тысяч безработных и 27 тысяч вакансий. Мы сейчас перестраиваем работу службы занятости для того, чтобы индивидуально в том числе дообучить человека и его взять на работу", - пояснил Чибис.Он отметил, что есть ещё несколько нюансов с учётом специфики области - это традиция рыбопромышленного комплекса: моряки, сходив в море, несколько месяцев отдыхают, многие из них регистрируются в качестве безработных. Кроме того, большое число среди безработных – это жёны военнослужащих: мужья служат, зарабатывают, а женщины традиционно стоят на учёте в центрах занятости."Но это ни в коем случае не должно нас останавливать. У нас сокращение безработицы очень хорошее. Вот эта диспропорция безработных и вакансий – точно новая зона роста", - отметил Чибис.

https://ria.ru/20220601/bezrabotitsa-1792457032.html

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Чибис объяснил высокий уровень безработицы в Мурманской области Чибис объяснил высокий уровень безработицы в Мурманской области 2022-06-20T14:38 true PT1M39S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, мурманская область, андрей чибис, владимир путин, безработица