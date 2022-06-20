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Товары бренда Bershka стали доступны для заказа на Wildberries - РИА Новости, 20.06.2022
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Товары бренда Bershka стали доступны для заказа на Wildberries
Товары бренда Bershka стали доступны для заказа на Wildberries - РИА Новости, 20.06.2022
Товары бренда Bershka стали доступны для заказа на Wildberries
Компании, входящие в испанскую группу Inditex, продолжают появляется на маркетплейсах - теперь на Wildberries для заказа доступны товары бренда Bershka,... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T17:26
2022-06-20T17:26
экономика
россия
inditex
bershka
zara
санкции
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Компании, входящие в испанскую группу Inditex, продолжают появляется на маркетплейсах - теперь на Wildberries для заказа доступны товары бренда Bershka, передает корреспондент РИА Новости.Так, для заказа уже доступны одежда, в том числе верхняя, обувь и аксессуары. Ранее в июне на маркетплейсе появились оригинальные товары бренда Massimo Dutti, Pull&amp;Bear и Zara.При этом генеральный директор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс на прошлой неделе сообщила РИА Новости, что коллекции Zara, которые продаются сейчас на маркетплейсе, были ввезены в страну заранее, а июньские цены на них в результате инфляции выше на 20-35%, чем заявленные весной, в начале сезона, на официальном сайте.Корпорация Inditex была основана в 1985 году. В России представлена магазинами под брендами Zara, Pull&amp;Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home, Uterque.В начале марта руководство Inditex приняло решение о временной приостановке деятельности в РФ, посчитав невозможным "обеспечить непрерывность осуществления операций". В конце апреля замглавы Минпромторга Виктор Евтухов заявлял, что Inditex изучает возможности перенастройки логистики для того, чтобы вернуться на российский рынок. До этого гендиректор Inditex Оскар Гарсиа Масейрас говорил, что компания надеется вернуться в Россию, "как только это станет возможным".
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экономика, россия, inditex, bershka, zara, санкции
17:26 20.06.2022
 
Товары бренда Bershka стали доступны для заказа на Wildberries

Одежда и аксессуары бренда Bershka стали доступны для заказа на маркетплейсе Wildberries

© WildberriesСклад Wildberries
Склад Wildberries
© Wildberries
Склад Wildberries. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Компании, входящие в испанскую группу Inditex, продолжают появляется на маркетплейсах - теперь на Wildberries для заказа доступны товары бренда Bershka, передает корреспондент РИА Новости.
Так, для заказа уже доступны одежда, в том числе верхняя, обувь и аксессуары. Ранее в июне на маркетплейсе появились оригинальные товары бренда Massimo Dutti, Pull&Bear и Zara.
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При этом генеральный директор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс на прошлой неделе сообщила РИА Новости, что коллекции Zara, которые продаются сейчас на маркетплейсе, были ввезены в страну заранее, а июньские цены на них в результате инфляции выше на 20-35%, чем заявленные весной, в начале сезона, на официальном сайте.
Корпорация Inditex была основана в 1985 году. В России представлена магазинами под брендами Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home, Uterque.
В начале марта руководство Inditex приняло решение о временной приостановке деятельности в РФ, посчитав невозможным "обеспечить непрерывность осуществления операций". В конце апреля замглавы Минпромторга Виктор Евтухов заявлял, что Inditex изучает возможности перенастройки логистики для того, чтобы вернуться на российский рынок. До этого гендиректор Inditex Оскар Гарсиа Масейрас говорил, что компания надеется вернуться в Россию, "как только это станет возможным".
 
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