https://ria.ru/20220620/alikhanov-1796903073.html

Алиханов уверен, что с литовцами удастся договориться "по-соседски"

Алиханов уверен, что с литовцами удастся договориться "по-соседски" - РИА Новости, 20.06.2022

Алиханов уверен, что с литовцами удастся договориться "по-соседски"

Калининградский губернатор Антон Алиханов заявил, что уверен, что с Литвой можно договориться о решении ситуации с транзитом, так как они – соседи, и общий... РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T23:51

2022-06-20T23:51

2022-06-20T23:51

экономика

литва

андрей климов

калининградская область

россия

нато

совет федерации рф

евросоюз

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Калининградский губернатор Антон Алиханов заявил, что уверен, что с Литвой можно договориться о решении ситуации с транзитом, так как они – соседи, и общий коридор им нужен не меньше.Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС. Алиханов ранее заявлял, что паромный комплекс Калининградской области справится с новыми грузами из-за ограничения транзита через Литву.Перевозка нефтепродуктов в Калининградскую область через Литву продолжается, их транзит не ограничен до 10 августа. Глава комиссии Совфеда по защите суверенитета Андрей Климов заявил, что Евросоюзу нужно исправить ситуацию с блокадой Калининграда, или у России будут развязаны руки для решения вопроса транзита любыми способами. По его словам, НАТО руками Литвы начинает блокаду российского региона, это прямая агрессия против России, вынуждающая прибегнуть к самозащите.

https://ria.ru/20220620/alikhanov-1796885121.html

литва

калининградская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, литва, андрей климов, калининградская область, россия, нато, совет федерации рф, евросоюз, санкции в отношении россии