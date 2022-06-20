Алиханов уверен, что с литовцами удастся договориться "по-соседски"
Губернатор Алиханов уверен, что с Литвой можно договориться о решении ситуации с транзитом
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкГубернатор Калининградской области Антон Алиханов
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов . Архивное фото
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Калининградский губернатор Антон Алиханов заявил, что уверен, что с Литвой можно договориться о решении ситуации с транзитом, так как они – соседи, и общий коридор им нужен не меньше.
"Литовцы - наши соседи, делают нам гадости, но у нас квартира побольше, и коридор (общий) им тоже нужен не меньше нашего. Уверен, что договоримся, а если нет, то "счета за ЖКХ" для них снова вырастут, и будет поздно жаловаться в домоуправление", - написал Алиханов в Telegram.
Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС. Алиханов ранее заявлял, что паромный комплекс Калининградской области справится с новыми грузами из-за ограничения транзита через Литву.
Перевозка нефтепродуктов в Калининградскую область через Литву продолжается, их транзит не ограничен до 10 августа. Глава комиссии Совфеда по защите суверенитета Андрей Климов заявил, что Евросоюзу нужно исправить ситуацию с блокадой Калининграда, или у России будут развязаны руки для решения вопроса транзита любыми способами. По его словам, НАТО руками Литвы начинает блокаду российского региона, это прямая агрессия против России, вынуждающая прибегнуть к самозащите.