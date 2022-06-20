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Алиханов уверен, что с литовцами удастся договориться "по-соседски" - РИА Новости, 20.06.2022
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Алиханов уверен, что с литовцами удастся договориться "по-соседски"
Алиханов уверен, что с литовцами удастся договориться "по-соседски" - РИА Новости, 20.06.2022
Алиханов уверен, что с литовцами удастся договориться "по-соседски"
Калининградский губернатор Антон Алиханов заявил, что уверен, что с Литвой можно договориться о решении ситуации с транзитом, так как они – соседи, и общий... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T23:51
2022-06-20T23:51
экономика
литва
андрей климов
калининградская область
россия
нато
совет федерации рф
евросоюз
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Калининградский губернатор Антон Алиханов заявил, что уверен, что с Литвой можно договориться о решении ситуации с транзитом, так как они – соседи, и общий коридор им нужен не меньше.Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС. Алиханов ранее заявлял, что паромный комплекс Калининградской области справится с новыми грузами из-за ограничения транзита через Литву.Перевозка нефтепродуктов в Калининградскую область через Литву продолжается, их транзит не ограничен до 10 августа. Глава комиссии Совфеда по защите суверенитета Андрей Климов заявил, что Евросоюзу нужно исправить ситуацию с блокадой Калининграда, или у России будут развязаны руки для решения вопроса транзита любыми способами. По его словам, НАТО руками Литвы начинает блокаду российского региона, это прямая агрессия против России, вынуждающая прибегнуть к самозащите.
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экономика, литва, андрей климов, калининградская область, россия, нато, совет федерации рф, евросоюз, санкции в отношении россии
23:51 20.06.2022
 
Алиханов уверен, что с литовцами удастся договориться "по-соседски"

Губернатор Алиханов уверен, что с Литвой можно договориться о решении ситуации с транзитом

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкГубернатор Калининградской области Антон Алиханов
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Губернатор Калининградской области Антон Алиханов . Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Калининградский губернатор Антон Алиханов заявил, что уверен, что с Литвой можно договориться о решении ситуации с транзитом, так как они – соседи, и общий коридор им нужен не меньше.
"Литовцы - наши соседи, делают нам гадости, но у нас квартира побольше, и коридор (общий) им тоже нужен не меньше нашего. Уверен, что договоримся, а если нет, то "счета за ЖКХ" для них снова вырастут, и будет поздно жаловаться в домоуправление", - написал Алиханов в Telegram.
Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС. Алиханов ранее заявлял, что паромный комплекс Калининградской области справится с новыми грузами из-за ограничения транзита через Литву.
Перевозка нефтепродуктов в Калининградскую область через Литву продолжается, их транзит не ограничен до 10 августа. Глава комиссии Совфеда по защите суверенитета Андрей Климов заявил, что Евросоюзу нужно исправить ситуацию с блокадой Калининграда, или у России будут развязаны руки для решения вопроса транзита любыми способами. По его словам, НАТО руками Литвы начинает блокаду российского региона, это прямая агрессия против России, вынуждающая прибегнуть к самозащите.
Железнодорожная сортировочная станция в Калининграде - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
Вчера, 20:30
Алиханов: Литва попросила ЕК разъяснить ограничения транзита в Калининград
 
ЭкономикаЛитваАндрей КлимовКалининградская областьРоссияНАТОСовет Федерации РФЕвросоюзСанкции в отношении России
 
 
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