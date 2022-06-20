https://ria.ru/20220620/alikhanov-1796886829.html

Калининградские власти намерены сохранить тарифы на перевозку грузов

Калининградские власти намерены сохранить тарифы на перевозку грузов - РИА Новости, 20.06.2022

Калининградские власти намерены сохранить тарифы на перевозку грузов

Калининградские власти постараются сохранить тарифы на перевозку грузов, чтобы не повышалась стоимость товаров для граждан, заявил губернатор Калининградской... РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T20:40

2022-06-20T20:40

2022-06-20T20:42

экономика

антон алиханов

литва

россия

калининградская область

евросоюз

совет федерации рф

нато

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КАЛИНИНГРАД, 20 июн - РИА Новости. Калининградские власти постараются сохранить тарифы на перевозку грузов, чтобы не повышалась стоимость товаров для граждан, заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов в своем Telegram-канале.Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с 18 июня транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС. Губернатор области Антон Алиханов ранее заявил, что паромный комплекс Калининградской области справится с новыми грузами из-за ограничения транзита через Литву. Перевозка нефтепродуктов в Калининградскую область через Литву продолжается, их транзит не ограничен до 10 августа.Ранее калининградские власти сообщили, что товары из санкционного списка, попавшие под запрет транзита через Литву, доставят водным путем, они будут перераспределяться для морских перевозок с учетом паромов.Глава комиссии Совфеда по защите суверенитета Климов заявил, что Евросоюзу нужно исправить ситуацию с блокадой Калининграда, или у России будут развязаны руки для решения вопроса транзита любыми способами. По его словам, НАТО руками Литвы начинает блокаду российского региона, это прямая агрессия против России, вынуждающая прибегнуть к самозащите.В МИД РФ в понедельник заявили, что Россия расценивает действия Литвы, запретившей транзит ряда товаров в Калининград , как открыто враждебные, подобные меры нарушают международные обязательства Вильнюса.

https://ria.ru/20220620/alikhanov-1796884345.html

литва

россия

калининградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, антон алиханов, литва, россия, калининградская область, евросоюз, совет федерации рф, нато