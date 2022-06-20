20:40 20.06.2022 (обновлено: 20:42 20.06.2022)
Калининградские власти намерены сохранить тарифы на перевозку грузов
Губернатор Алиханов: калининградские власти намерены сохранить тарифы на перевозку грузов
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПогрузка контейнеров в морском порту "Калининград имени Н.С. Хазова" в Калининграде
Погрузка контейнеров в морском порту "Калининград имени Н.С. Хазова" в Калининграде. Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 20 июн - РИА Новости. Калининградские власти постараются сохранить тарифы на перевозку грузов, чтобы не повышалась стоимость товаров для граждан, заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов в своем Telegram-канале.
Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с 18 июня транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС. Губернатор области Антон Алиханов ранее заявил, что паромный комплекс Калининградской области справится с новыми грузами из-за ограничения транзита через Литву. Перевозка нефтепродуктов в Калининградскую область через Литву продолжается, их транзит не ограничен до 10 августа.
"Мы постараемся сохранить тарифы на перевозку грузов, чтобы не повышалась стоимость товаров для граждан", - заявил глава региона.
Ранее калининградские власти сообщили, что товары из санкционного списка, попавшие под запрет транзита через Литву, доставят водным путем, они будут перераспределяться для морских перевозок с учетом паромов.
Глава комиссии Совфеда по защите суверенитета Климов заявил, что Евросоюзу нужно исправить ситуацию с блокадой Калининграда, или у России будут развязаны руки для решения вопроса транзита любыми способами. По его словам, НАТО руками Литвы начинает блокаду российского региона, это прямая агрессия против России, вынуждающая прибегнуть к самозащите.
В МИД РФ в понедельник заявили, что Россия расценивает действия Литвы, запретившей транзит ряда товаров в Калининград , как открыто враждебные, подобные меры нарушают международные обязательства Вильнюса.