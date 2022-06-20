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Калининградские власти намерены сохранить тарифы на перевозку грузов - РИА Новости, 20.06.2022
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Калининградские власти намерены сохранить тарифы на перевозку грузов
Калининградские власти намерены сохранить тарифы на перевозку грузов - РИА Новости, 20.06.2022
Калининградские власти намерены сохранить тарифы на перевозку грузов
Калининградские власти постараются сохранить тарифы на перевозку грузов, чтобы не повышалась стоимость товаров для граждан, заявил губернатор Калининградской... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T20:40
2022-06-20T20:42
экономика
антон алиханов
литва
россия
калининградская область
евросоюз
совет федерации рф
нато
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КАЛИНИНГРАД, 20 июн - РИА Новости. Калининградские власти постараются сохранить тарифы на перевозку грузов, чтобы не повышалась стоимость товаров для граждан, заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов в своем Telegram-канале.Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с 18 июня транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС. Губернатор области Антон Алиханов ранее заявил, что паромный комплекс Калининградской области справится с новыми грузами из-за ограничения транзита через Литву. Перевозка нефтепродуктов в Калининградскую область через Литву продолжается, их транзит не ограничен до 10 августа.Ранее калининградские власти сообщили, что товары из санкционного списка, попавшие под запрет транзита через Литву, доставят водным путем, они будут перераспределяться для морских перевозок с учетом паромов.Глава комиссии Совфеда по защите суверенитета Климов заявил, что Евросоюзу нужно исправить ситуацию с блокадой Калининграда, или у России будут развязаны руки для решения вопроса транзита любыми способами. По его словам, НАТО руками Литвы начинает блокаду российского региона, это прямая агрессия против России, вынуждающая прибегнуть к самозащите.В МИД РФ в понедельник заявили, что Россия расценивает действия Литвы, запретившей транзит ряда товаров в Калининград , как открыто враждебные, подобные меры нарушают международные обязательства Вильнюса.
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экономика, антон алиханов, литва, россия, калининградская область, евросоюз, совет федерации рф, нато
20:40 20.06.2022 (обновлено: 20:42 20.06.2022)
 
Калининградские власти намерены сохранить тарифы на перевозку грузов

Губернатор Алиханов: калининградские власти намерены сохранить тарифы на перевозку грузов

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПогрузка контейнеров в морском порту "Калининград имени Н.С. Хазова" в Калининграде
Погрузка контейнеров в морском порту Калининград имени Н.С. Хазова в Калининграде - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Погрузка контейнеров в морском порту "Калининград имени Н.С. Хазова" в Калининграде. Архивное фото
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КАЛИНИНГРАД, 20 июн - РИА Новости. Калининградские власти постараются сохранить тарифы на перевозку грузов, чтобы не повышалась стоимость товаров для граждан, заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов в своем Telegram-канале.
Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с 18 июня транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС. Губернатор области Антон Алиханов ранее заявил, что паромный комплекс Калининградской области справится с новыми грузами из-за ограничения транзита через Литву. Перевозка нефтепродуктов в Калининградскую область через Литву продолжается, их транзит не ограничен до 10 августа.
"Мы постараемся сохранить тарифы на перевозку грузов, чтобы не повышалась стоимость товаров для граждан", - заявил глава региона.
Ранее калининградские власти сообщили, что товары из санкционного списка, попавшие под запрет транзита через Литву, доставят водным путем, они будут перераспределяться для морских перевозок с учетом паромов.
Глава комиссии Совфеда по защите суверенитета Климов заявил, что Евросоюзу нужно исправить ситуацию с блокадой Калининграда, или у России будут развязаны руки для решения вопроса транзита любыми способами. По его словам, НАТО руками Литвы начинает блокаду российского региона, это прямая агрессия против России, вынуждающая прибегнуть к самозащите.
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
Вчера, 20:22
Не попавшие под санкции товары направят в Калининград по железной дороге
В МИД РФ в понедельник заявили, что Россия расценивает действия Литвы, запретившей транзит ряда товаров в Калининград , как открыто враждебные, подобные меры нарушают международные обязательства Вильнюса.
 
ЭкономикаАнтон АлихановЛитваРоссияКалининградская областьЕвросоюзСовет Федерации РФНАТО
 
 
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