https://ria.ru/20220620/alikhanov-1796885121.html

Алиханов: Литва попросила ЕК разъяснить ограничения транзита в Калининград

Алиханов: Литва попросила ЕК разъяснить ограничения транзита в Калининград - РИА Новости, 20.06.2022

Алиханов: Литва попросила ЕК разъяснить ограничения транзита в Калининград

Литовские железные дороги направили дополнительный запрос Еврокомиссии для разъяснения ограничений транзита в Калининград, заявил губернатор Калининградской... РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T20:30

2022-06-20T20:30

2022-06-20T20:30

экономика

антон алиханов

литва

россия

калининград

еврокомиссия

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КАЛИНИНГРАД, 20 июн - РИА Новости. Литовские железные дороги направили дополнительный запрос Еврокомиссии для разъяснения ограничений транзита в Калининград, заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов в своем видеообращении в Telegram-канале.Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с 18 июня транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС.Губернатор области Антон Алиханов ранее заявил, что паромный комплекс Калининградской области справится с новыми грузами из-за ограничения транзита через Литву. Перевозка нефтепродуктов в Калининградскую область через Литву продолжается, их транзит не ограничен до 10 августа."Литовские железные дороги направили дополнительный запрос Еврокомиссии для разъяснения ограничений транзита в Калининград" , - заявил Алиханов.Ранее калининградские власти сообщили, что товары из санкционного списка, попавшие под запрет транзита через Литву, доставят водным путем, они будут перераспределяться для морских перевозок с учетом паромов.Глава комиссии Совфеда по защите суверенитета Климов заявил, что Евросоюзу нужно исправить ситуацию с блокадой Калининграда , или у России будут развязаны руки для решения вопроса транзита любыми способами. По его словам, НАТО руками Литвы начинает блокаду российского региона, это прямая агрессия против России, вынуждающая прибегнуть к самозащите.В МИД РФ в понедельник заявили, что Россия расценивает действия Литвы, запретившей транзит ряда товаров в Калининград , как открыто враждебные, подобные меры нарушают международные обязательства Вильнюса.

https://ria.ru/20220620/alikhanov-1796770426.html

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, антон алиханов, литва, россия, калининград, еврокомиссия, евросоюз, совет федерации рф