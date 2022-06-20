https://ria.ru/20220620/alikhanov-1796885121.html
Алиханов: Литва попросила ЕК разъяснить ограничения транзита в Калининград
Алиханов: Литва попросила ЕК разъяснить ограничения транзита в Калининград - РИА Новости, 20.06.2022
Алиханов: Литва попросила ЕК разъяснить ограничения транзита в Калининград
Литовские железные дороги направили дополнительный запрос Еврокомиссии для разъяснения ограничений транзита в Калининград, заявил губернатор Калининградской... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T20:30
2022-06-20T20:30
2022-06-20T20:30
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антон алиханов
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КАЛИНИНГРАД, 20 июн - РИА Новости. Литовские железные дороги направили дополнительный запрос Еврокомиссии для разъяснения ограничений транзита в Калининград, заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов в своем видеообращении в Telegram-канале.Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с 18 июня транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС.Губернатор области Антон Алиханов ранее заявил, что паромный комплекс Калининградской области справится с новыми грузами из-за ограничения транзита через Литву. Перевозка нефтепродуктов в Калининградскую область через Литву продолжается, их транзит не ограничен до 10 августа."Литовские железные дороги направили дополнительный запрос Еврокомиссии для разъяснения ограничений транзита в Калининград" , - заявил Алиханов.Ранее калининградские власти сообщили, что товары из санкционного списка, попавшие под запрет транзита через Литву, доставят водным путем, они будут перераспределяться для морских перевозок с учетом паромов.Глава комиссии Совфеда по защите суверенитета Климов заявил, что Евросоюзу нужно исправить ситуацию с блокадой Калининграда , или у России будут развязаны руки для решения вопроса транзита любыми способами. По его словам, НАТО руками Литвы начинает блокаду российского региона, это прямая агрессия против России, вынуждающая прибегнуть к самозащите.В МИД РФ в понедельник заявили, что Россия расценивает действия Литвы, запретившей транзит ряда товаров в Калининград , как открыто враждебные, подобные меры нарушают международные обязательства Вильнюса.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, антон алиханов, литва, россия, калининград, еврокомиссия, евросоюз, совет федерации рф
Алиханов: Литва попросила ЕК разъяснить ограничения транзита в Калининград
Алиханов: Литва направила запрос ЕС для разъяснения ограничений транзита в Калининград
КАЛИНИНГРАД, 20 июн - РИА Новости.
Литовские железные дороги направили дополнительный запрос Еврокомиссии для разъяснения ограничений транзита в Калининград, заявил
губернатор Калининградской области Антон Алиханов в своем видеообращении в Telegram-канале.
Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с 18 июня транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС.
Губернатор области Антон Алиханов ранее заявил, что паромный комплекс Калининградской области справится с новыми грузами из-за ограничения транзита через Литву. Перевозка нефтепродуктов в Калининградскую область через Литву продолжается, их транзит не ограничен до 10 августа.
"Литовские железные дороги направили дополнительный запрос Еврокомиссии для разъяснения ограничений транзита в Калининград" , - заявил Алиханов.
Ранее калининградские власти сообщили, что товары из санкционного списка, попавшие под запрет транзита через Литву, доставят водным путем, они будут перераспределяться для морских перевозок с учетом паромов.
Глава комиссии Совфеда по защите суверенитета Климов заявил, что Евросоюзу нужно исправить ситуацию с блокадой Калининграда , или у России будут развязаны руки для решения вопроса транзита любыми способами. По его словам, НАТО руками Литвы начинает блокаду российского региона, это прямая агрессия против России, вынуждающая прибегнуть к самозащите.
В МИД РФ в понедельник заявили, что Россия расценивает действия Литвы, запретившей транзит ряда товаров в Калининград , как открыто враждебные, подобные меры нарушают международные обязательства Вильнюса.