Рейтинг@Mail.ru
В населенном пункте Золотое идут уличные бои - РИА Новости, 19.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220619/zolotoe-1796541242.html
В населенном пункте Золотое идут уличные бои
В населенном пункте Золотое идут уличные бои - РИА Новости, 19.06.2022
В населенном пункте Золотое идут уличные бои
Союзные силы ликвидируют украинских военнослужащих в следующих населенных пунктах: Берестовое, Спорное и Волчеяровка, а также на территории Лисичанского НПЗ,... РИА Новости, 19.06.2022
2022-06-19T12:04
2022-06-19T12:22
специальная военная операция на украине
безопасность
лнр
ситуация в днр и лнр
украина
вооруженные силы украины
родион мирошник
донбасс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0e/1795208169_0:0:1682:946_1920x0_80_0_0_bc86e2d64f82453489708ad49e7ea8ef.jpg
ЛУГАНСК, 19 июн - РИА Новости. Союзные силы ликвидируют украинских военнослужащих в следующих населенных пунктах: Берестовое, Спорное и Волчеяровка, а также на территории Лисичанского НПЗ, заявил посол Луганской Народной Республики в РФ Родион Мирошник."По окраинам Лисичанска наносятся очень серьезные удары. Скопления террористов несут потери в Берестовом, Спорном, Волчеяровке и в промзоне Лисичанского НПЗ", - написал Мирошник в своем Telegram-канале.Кроме того, посол отметил, что союзные войска продвинулись в населенном пункте Золотое.
украина
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0e/1795208169_50:0:1534:1113_1920x0_80_0_0_198a753fb60a931bb03bc988b67c2edd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, лнр, ситуация в днр и лнр, украина, вооруженные силы украины, родион мирошник, донбасс
12:04 19.06.2022 (обновлено: 12:22 19.06.2022)
 
В населенном пункте Золотое идут уличные бои

Посол ЛНР Мирошник сообщил об уличных боях в населенном пункте Золотое

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкВид на село Золотое
Вид на село Золотое - РИА Новости, 1920, 19.06.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
Вид на село Золотое. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 19 июн - РИА Новости. Союзные силы ликвидируют украинских военнослужащих в следующих населенных пунктах: Берестовое, Спорное и Волчеяровка, а также на территории Лисичанского НПЗ, заявил посол Луганской Народной Республики в РФ Родион Мирошник.
"По окраинам Лисичанска наносятся очень серьезные удары. Скопления террористов несут потери в Берестовом, Спорном, Волчеяровке и в промзоне Лисичанского НПЗ", - написал Мирошник в своем Telegram-канале.
Кроме того, посол отметил, что союзные войска продвинулись в населенном пункте Золотое.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 13:17Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 18.06.2022
Инфографика
Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЛНРСитуация в ДНР и ЛНРУкраинаВооруженные силы УкраиныРодион МирошникДонбасс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала