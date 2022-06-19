https://ria.ru/20220619/zolotoe-1796541242.html

В населенном пункте Золотое идут уличные бои

В населенном пункте Золотое идут уличные бои - РИА Новости, 19.06.2022

В населенном пункте Золотое идут уличные бои

Союзные силы ликвидируют украинских военнослужащих в следующих населенных пунктах: Берестовое, Спорное и Волчеяровка, а также на территории Лисичанского НПЗ,... РИА Новости, 19.06.2022

2022-06-19T12:04

2022-06-19T12:04

2022-06-19T12:22

специальная военная операция на украине

безопасность

лнр

ситуация в днр и лнр

украина

вооруженные силы украины

родион мирошник

донбасс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0e/1795208169_0:0:1682:946_1920x0_80_0_0_bc86e2d64f82453489708ad49e7ea8ef.jpg

ЛУГАНСК, 19 июн - РИА Новости. Союзные силы ликвидируют украинских военнослужащих в следующих населенных пунктах: Берестовое, Спорное и Волчеяровка, а также на территории Лисичанского НПЗ, заявил посол Луганской Народной Республики в РФ Родион Мирошник."По окраинам Лисичанска наносятся очень серьезные удары. Скопления террористов несут потери в Берестовом, Спорном, Волчеяровке и в промзоне Лисичанского НПЗ", - написал Мирошник в своем Telegram-канале.Кроме того, посол отметил, что союзные войска продвинулись в населенном пункте Золотое.

украина

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, лнр, ситуация в днр и лнр, украина, вооруженные силы украины, родион мирошник, донбасс