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В населенном пункте Золотое идут уличные бои
В населенном пункте Золотое идут уличные бои - РИА Новости, 19.06.2022
В населенном пункте Золотое идут уличные бои
Союзные силы ликвидируют украинских военнослужащих в следующих населенных пунктах: Берестовое, Спорное и Волчеяровка, а также на территории Лисичанского НПЗ,... РИА Новости, 19.06.2022
2022-06-19T12:04
2022-06-19T12:04
2022-06-19T12:22
специальная военная операция на украине
безопасность
лнр
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украина
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родион мирошник
донбасс
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ЛУГАНСК, 19 июн - РИА Новости. Союзные силы ликвидируют украинских военнослужащих в следующих населенных пунктах: Берестовое, Спорное и Волчеяровка, а также на территории Лисичанского НПЗ, заявил посол Луганской Народной Республики в РФ Родион Мирошник."По окраинам Лисичанска наносятся очень серьезные удары. Скопления террористов несут потери в Берестовом, Спорном, Волчеяровке и в промзоне Лисичанского НПЗ", - написал Мирошник в своем Telegram-канале.Кроме того, посол отметил, что союзные войска продвинулись в населенном пункте Золотое.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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12:04 19.06.2022 (обновлено: 12:22 19.06.2022)
В населенном пункте Золотое идут уличные бои
Посол ЛНР Мирошник сообщил об уличных боях в населенном пункте Золотое