10:03 19.06.2022 (обновлено: 10:04 19.06.2022)
В Запорожской ВГА призвали освободить Запорожье, Харьков и Днепр
Член запорожской ВГА Рогов заявил о необходимости освободить Запорожье, Харьков и Днепр
Военнослужащий ВС РФ на территории Запорожской АЭС. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости. Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил о важности полного освобождения и открытия второго транспортного сухопутного коридора, связывающего материковую часть России с Крымом.
Ранее сообщалось об открытии автомобильного сообщения с материковой части России через народные республики Донбасса и освобожденные территории юга Украины в Крым. Маршрут проходит из центральных российских регионов через приазовскую часть - Мариуполь (ДНР), Бердянск, Мелитополь (Запорожская область) и Херсонскую область.
"Сухопутный коридор запущен. Он безопасен. Там военных действий нет. Линия боевого соприкосновения отодвинута значительно на север. Гражданский и грузовой транспорт может беспрепятственно добраться из регионов центральной России в Крым через народные республики Донбасса и освобожденные области Украины. В перспективе важно запустить полноценный коридор по трассе Москва-Симферополь, которая проходит через Харьков, Днепропетровск и Запорожье. Эти города однозначно должны быть освобождены", - сказал РИА Новости Рогов.
По его словам, трасса Москва-Симферополь является прямым транспортным коридором, связывающим столицу России и столицу ее субъекта Республики Крым.
"Важно, чтобы эти города были связаны напрямую транспортным коридором, как это было раньше", - подчеркнул Рогов.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.