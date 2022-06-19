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В Запорожской ВГА призвали освободить Запорожье, Харьков и Днепр - РИА Новости, 19.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220619/zaporozhe-1796526308.html
В Запорожской ВГА призвали освободить Запорожье, Харьков и Днепр
В Запорожской ВГА призвали освободить Запорожье, Харьков и Днепр - РИА Новости, 19.06.2022
В Запорожской ВГА призвали освободить Запорожье, Харьков и Днепр
Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил о важности полного освобождения и открытия второго транспортного РИА Новости, 19.06.2022
2022-06-19T10:03
2022-06-19T10:04
специальная военная операция на украине
в мире
россия
запорожская область
украина
владимир рогов
днепр (город)
харьков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости. Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил о важности полного освобождения и открытия второго транспортного сухопутного коридора, связывающего материковую часть России с Крымом.Ранее сообщалось об открытии автомобильного сообщения с материковой части России через народные республики Донбасса и освобожденные территории юга Украины в Крым. Маршрут проходит из центральных российских регионов через приазовскую часть - Мариуполь (ДНР), Бердянск, Мелитополь (Запорожская область) и Херсонскую область."Сухопутный коридор запущен. Он безопасен. Там военных действий нет. Линия боевого соприкосновения отодвинута значительно на север. Гражданский и грузовой транспорт может беспрепятственно добраться из регионов центральной России в Крым через народные республики Донбасса и освобожденные области Украины. В перспективе важно запустить полноценный коридор по трассе Москва-Симферополь, которая проходит через Харьков, Днепропетровск и Запорожье. Эти города однозначно должны быть освобождены", - сказал РИА Новости Рогов.По его словам, трасса Москва-Симферополь является прямым транспортным коридором, связывающим столицу России и столицу ее субъекта Республики Крым."Важно, чтобы эти города были связаны напрямую транспортным коридором, как это было раньше", - подчеркнул Рогов.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.
https://ria.ru/20220619/soobschenie-1796514165.html
https://ria.ru/20220613/ukraina-1794990389.html
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в мире, россия, запорожская область, украина, владимир рогов, днепр (город), харьков, запорожье
10:03 19.06.2022 (обновлено: 10:04 19.06.2022)
 
В Запорожской ВГА призвали освободить Запорожье, Харьков и Днепр

Член запорожской ВГА Рогов заявил о необходимости освободить Запорожье, Харьков и Днепр

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ВС РФ на территории Запорожской АЭС
Военнослужащий ВС РФ на территории Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 19.06.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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Военнослужащий ВС РФ на территории Запорожской АЭС. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости. Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил о важности полного освобождения и открытия второго транспортного сухопутного коридора, связывающего материковую часть России с Крымом.
Ранее сообщалось об открытии автомобильного сообщения с материковой части России через народные республики Донбасса и освобожденные территории юга Украины в Крым. Маршрут проходит из центральных российских регионов через приазовскую часть - Мариуполь (ДНР), Бердянск, Мелитополь (Запорожская область) и Херсонскую область.
Бортпроводницы и пассажиры у поезда - РИА Новости, 1920, 19.06.2022
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В Херсоне заявили о готовности открыть железнодорожное сообщение с Крымом
"Сухопутный коридор запущен. Он безопасен. Там военных действий нет. Линия боевого соприкосновения отодвинута значительно на север. Гражданский и грузовой транспорт может беспрепятственно добраться из регионов центральной России в Крым через народные республики Донбасса и освобожденные области Украины. В перспективе важно запустить полноценный коридор по трассе Москва-Симферополь, которая проходит через Харьков, Днепропетровск и Запорожье. Эти города однозначно должны быть освобождены", - сказал РИА Новости Рогов.
По его словам, трасса Москва-Симферополь является прямым транспортным коридором, связывающим столицу России и столицу ее субъекта Республики Крым.
"Важно, чтобы эти города были связаны напрямую транспортным коридором, как это было раньше", - подчеркнул Рогов.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.
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13 июня, 09:50Специальная военная операция на Украине
Херсонские власти назвали освобождение всего юга Украины вопросом времени
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияЗапорожская областьУкраинаВладимир РоговДнепр (город)ХарьковЗапорожье
 
 
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