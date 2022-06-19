https://ria.ru/20220619/zaporozhe-1796526308.html

В Запорожской ВГА призвали освободить Запорожье, Харьков и Днепр

В Запорожской ВГА призвали освободить Запорожье, Харьков и Днепр - РИА Новости, 19.06.2022

В Запорожской ВГА призвали освободить Запорожье, Харьков и Днепр

Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил о важности полного освобождения и открытия второго транспортного РИА Новости, 19.06.2022

2022-06-19T10:03

2022-06-19T10:03

2022-06-19T10:04

специальная военная операция на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости. Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил о важности полного освобождения и открытия второго транспортного сухопутного коридора, связывающего материковую часть России с Крымом.Ранее сообщалось об открытии автомобильного сообщения с материковой части России через народные республики Донбасса и освобожденные территории юга Украины в Крым. Маршрут проходит из центральных российских регионов через приазовскую часть - Мариуполь (ДНР), Бердянск, Мелитополь (Запорожская область) и Херсонскую область."Сухопутный коридор запущен. Он безопасен. Там военных действий нет. Линия боевого соприкосновения отодвинута значительно на север. Гражданский и грузовой транспорт может беспрепятственно добраться из регионов центральной России в Крым через народные республики Донбасса и освобожденные области Украины. В перспективе важно запустить полноценный коридор по трассе Москва-Симферополь, которая проходит через Харьков, Днепропетровск и Запорожье. Эти города однозначно должны быть освобождены", - сказал РИА Новости Рогов.По его словам, трасса Москва-Симферополь является прямым транспортным коридором, связывающим столицу России и столицу ее субъекта Республики Крым."Важно, чтобы эти города были связаны напрямую транспортным коридором, как это было раньше", - подчеркнул Рогов.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.

https://ria.ru/20220619/soobschenie-1796514165.html

https://ria.ru/20220613/ukraina-1794990389.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, запорожская область, украина, владимир рогов, днепр (город), харьков, запорожье