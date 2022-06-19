https://ria.ru/20220619/vybory-1796596185.html

Исследование Elabe: 54 процента французов не явятся на второй тур выборов

Исследование Elabe: 54 процента французов не явятся на второй тур выборов - РИА Новости, 19.06.2022

Исследование Elabe: 54 процента французов не явятся на второй тур выборов

Неявка во втором туре выборов в Национальное собрании Франции (нижнюю палату парламента) может составить 54%, свидетельствует исследование компании Elabe для... РИА Новости, 19.06.2022

2022-06-19T19:59

2022-06-19T19:59

2022-06-19T19:59

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ПАРИЖ, 19 июн - РИА Новости. Неявка во втором туре выборов в Национальное собрании Франции (нижнюю палату парламента) может составить 54%, свидетельствует исследование компании Elabe для телеканала BFMTV и издания Express.Избирательные участки открылись для голосования во втором туре выборов в Национальное собрание Франции (нижнюю палату парламента) в воскресенье в 8 утра по местному времени (9.00 мск). По данным французского МВД, явка во втором туре выборов по состоянию на 17.00 по местному времени (18.00 мск) составила 38,11%.По оценкам Elabe, всего 54% французов не проголосуют во втором туре парламентских выборов. Эта цифра станет выше, чем в первом туре выборов 12 июня, когда неявка составила 52,49%.В то же время, во втором туре выборов в Нацсобрание в 2017 году 57,36% французов не участвовали в голосовании.В выборах участвует президентская коалиция "Вместе!" (Ensemble!), которая объединяет основанную президентом Франции Эммануэлем Макроном партию "Возрождение" (ранее называлась "Вперед, Республика!"), центристскую партию "Демократическое движение" и правоцентристские партии "Горизонты" и "Действовать". Также в выборах участвует левая коалиция "Новый народный экологический и социальный союз" (Nupes), в которую входят "Непокорившаяся Франция" Жан-Люка Меланшона, "Социалистическая партия", "Коммунистическая партия" и партия "Европа- Экология- Зеленые". В голосовании также принимают участие крайне правые партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен и "Отвоевание" Эрика Земмура.Во втором туре парламентских выборов основная борьба развернётся между президентской коалицией ”Вместе!” и коалицией левых под предводительством Жан-Люка Меланшона.По итогам первого тура, который прошёл 12 июня, коалиция "Вместе!" получила 25,71%, левый "Новый народный экологический и социальный союз" (Nupes) Меланшона – 25,61%.

https://ria.ru/20220612/vybory-1794965569.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, справки, жан-люк меланшон, эммануэль макрон, марин ле пен, франция, возрождение