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Исследование Elabe: 54 процента французов не явятся на второй тур выборов - РИА Новости, 19.06.2022
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Исследование Elabe: 54 процента французов не явятся на второй тур выборов
Исследование Elabe: 54 процента французов не явятся на второй тур выборов - РИА Новости, 19.06.2022
Исследование Elabe: 54 процента французов не явятся на второй тур выборов
Неявка во втором туре выборов в Национальное собрании Франции (нижнюю палату парламента) может составить 54%, свидетельствует исследование компании Elabe для... РИА Новости, 19.06.2022
2022-06-19T19:59
2022-06-19T19:59
в мире
справки
жан-люк меланшон
эммануэль макрон
марин ле пен
франция
возрождение
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ПАРИЖ, 19 июн - РИА Новости. Неявка во втором туре выборов в Национальное собрании Франции (нижнюю палату парламента) может составить 54%, свидетельствует исследование компании Elabe для телеканала BFMTV и издания Express.Избирательные участки открылись для голосования во втором туре выборов в Национальное собрание Франции (нижнюю палату парламента) в воскресенье в 8 утра по местному времени (9.00 мск). По данным французского МВД, явка во втором туре выборов по состоянию на 17.00 по местному времени (18.00 мск) составила 38,11%.По оценкам Elabe, всего 54% французов не проголосуют во втором туре парламентских выборов. Эта цифра станет выше, чем в первом туре выборов 12 июня, когда неявка составила 52,49%.В то же время, во втором туре выборов в Нацсобрание в 2017 году 57,36% французов не участвовали в голосовании.В выборах участвует президентская коалиция "Вместе!" (Ensemble!), которая объединяет основанную президентом Франции Эммануэлем Макроном партию "Возрождение" (ранее называлась "Вперед, Республика!"), центристскую партию "Демократическое движение" и правоцентристские партии "Горизонты" и "Действовать". Также в выборах участвует левая коалиция "Новый народный экологический и социальный союз" (Nupes), в которую входят "Непокорившаяся Франция" Жан-Люка Меланшона, "Социалистическая партия", "Коммунистическая партия" и партия "Европа- Экология- Зеленые". В голосовании также принимают участие крайне правые партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен и "Отвоевание" Эрика Земмура.Во втором туре парламентских выборов основная борьба развернётся между президентской коалицией ”Вместе!” и коалицией левых под предводительством Жан-Люка Меланшона.По итогам первого тура, который прошёл 12 июня, коалиция "Вместе!" получила 25,71%, левый "Новый народный экологический и социальный союз" (Nupes) Меланшона – 25,61%.
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в мире, справки, жан-люк меланшон, эммануэль макрон, марин ле пен, франция, возрождение
19:59 19.06.2022
 
Исследование Elabe: 54 процента французов не явятся на второй тур выборов

Исследование Elabe: неявка во втором туре выборов во Франции может достигнуть 54 процентов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЭйфелева башня в Париже
Эйфелева башня в Париже - РИА Новости, 1920, 19.06.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Эйфелева башня в Париже. Архивное фото
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ПАРИЖ, 19 июн - РИА Новости. Неявка во втором туре выборов в Национальное собрании Франции (нижнюю палату парламента) может составить 54%, свидетельствует исследование компании Elabe для телеканала BFMTV и издания Express.
Избирательные участки открылись для голосования во втором туре выборов в Национальное собрание Франции (нижнюю палату парламента) в воскресенье в 8 утра по местному времени (9.00 мск). По данным французского МВД, явка во втором туре выборов по состоянию на 17.00 по местному времени (18.00 мск) составила 38,11%.
По оценкам Elabe, всего 54% французов не проголосуют во втором туре парламентских выборов. Эта цифра станет выше, чем в первом туре выборов 12 июня, когда неявка составила 52,49%.
В то же время, во втором туре выборов в Нацсобрание в 2017 году 57,36% французов не участвовали в голосовании.
Бывший кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
12 июня, 23:22
Ле Пен не хочет, чтобы Макрон навязал стране "свой антисоциальный проект"
В выборах участвует президентская коалиция "Вместе!" (Ensemble!), которая объединяет основанную президентом Франции Эммануэлем Макроном партию "Возрождение" (ранее называлась "Вперед, Республика!"), центристскую партию "Демократическое движение" и правоцентристские партии "Горизонты" и "Действовать". Также в выборах участвует левая коалиция "Новый народный экологический и социальный союз" (Nupes), в которую входят "Непокорившаяся Франция" Жан-Люка Меланшона, "Социалистическая партия", "Коммунистическая партия" и партия "Европа- Экология- Зеленые". В голосовании также принимают участие крайне правые партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен и "Отвоевание" Эрика Земмура.
Во втором туре парламентских выборов основная борьба развернётся между президентской коалицией ”Вместе!” и коалицией левых под предводительством Жан-Люка Меланшона.
По итогам первого тура, который прошёл 12 июня, коалиция "Вместе!" получила 25,71%, левый "Новый народный экологический и социальный союз" (Nupes) Меланшона – 25,61%.
 
В миреСправкиЖан-Люк МеланшонЭммануэль МакронМарин Ле ПенФранцияВозрождение
 
 
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