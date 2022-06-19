https://ria.ru/20220619/voenvrachi-1796545909.html

В ЛНР наградили военных врачей из Чечни

В ЛНР наградили военных врачей из Чечни - РИА Новости, 19.06.2022

В ЛНР наградили военных врачей из Чечни

В Луганске в честь Дня медицинского работника наградили группу военных врачей из Чечни, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.06.2022

2022-06-19T12:47

2022-06-19T12:47

2022-06-19T12:47

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

леонид пасечник

чеченская республика (чечня)

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ЛУГАНСК, 19 июн - РИА Новости. В Луганске в честь Дня медицинского работника наградили группу военных врачей из Чечни, передает корреспондент РИА Новости."За высокое профессиональное мастерство, верность своему долгу", - гласит распоряжение главы ЛНР Леонида Пасечника, подписанное по этому поводу.Врачи получили грамоты от главы ЛНР, а начальник медико-санитарной части МВД РФ по Чеченской республике Рамзан Альдебиров был награжден медалью "За спасение жизни".Руководитель группы врачей из Чечни Рустам Селимханов рассказал журналистам, что сейчас в ЛНР и ДНР для местных жителей и раненых бойцов развернуто три госпиталя - в Мариуполе, Рубежном и Первомайске. "Там трудятся наши врачи из медсанчасти и от Минздрава", - рассказал Селимханов.Сюда поступают достаточно много мирных граждан с осколочными ранениями. "За последний месяц нашими врачами оказана помощь для 120 человек стационарно и 200 - амбулаторно", - добавил он.

https://ria.ru/20220619/nagrazhdenie-1796530139.html

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Ольга Фомченкова

в мире, луганская народная республика, леонид пасечник, чеченская республика (чечня)