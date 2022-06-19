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В ЛНР наградили военных врачей из Чечни - РИА Новости, 19.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
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В ЛНР наградили военных врачей из Чечни
В ЛНР наградили военных врачей из Чечни - РИА Новости, 19.06.2022
В ЛНР наградили военных врачей из Чечни
В Луганске в честь Дня медицинского работника наградили группу военных врачей из Чечни, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.06.2022
2022-06-19T12:47
2022-06-19T12:47
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
леонид пасечник
чеченская республика (чечня)
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ЛУГАНСК, 19 июн - РИА Новости. В Луганске в честь Дня медицинского работника наградили группу военных врачей из Чечни, передает корреспондент РИА Новости."За высокое профессиональное мастерство, верность своему долгу", - гласит распоряжение главы ЛНР Леонида Пасечника, подписанное по этому поводу.Врачи получили грамоты от главы ЛНР, а начальник медико-санитарной части МВД РФ по Чеченской республике Рамзан Альдебиров был награжден медалью "За спасение жизни".Руководитель группы врачей из Чечни Рустам Селимханов рассказал журналистам, что сейчас в ЛНР и ДНР для местных жителей и раненых бойцов развернуто три госпиталя - в Мариуполе, Рубежном и Первомайске. "Там трудятся наши врачи из медсанчасти и от Минздрава", - рассказал Селимханов.Сюда поступают достаточно много мирных граждан с осколочными ранениями. "За последний месяц нашими врачами оказана помощь для 120 человек стационарно и 200 - амбулаторно", - добавил он.
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луганская народная республика
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в мире, луганская народная республика, леонид пасечник, чеченская республика (чечня)
12:47 19.06.2022
 
В ЛНР наградили военных врачей из Чечни

В Луганске в День медицинского работника наградили военных врачей из Чечни

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВоенные врачи на операции
Военные врачи на операции - РИА Новости, 1920, 19.06.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Военные врачи на операции . Архивное фото
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ЛУГАНСК, 19 июн - РИА Новости. В Луганске в честь Дня медицинского работника наградили группу военных врачей из Чечни, передает корреспондент РИА Новости.
"За высокое профессиональное мастерство, верность своему долгу", - гласит распоряжение главы ЛНР Леонида Пасечника, подписанное по этому поводу.
Врачи получили грамоты от главы ЛНР, а начальник медико-санитарной части МВД РФ по Чеченской республике Рамзан Альдебиров был награжден медалью "За спасение жизни".
Руководитель группы врачей из Чечни Рустам Селимханов рассказал журналистам, что сейчас в ЛНР и ДНР для местных жителей и раненых бойцов развернуто три госпиталя - в Мариуполе, Рубежном и Первомайске. "Там трудятся наши врачи из медсанчасти и от Минздрава", - рассказал Селимханов.
Сюда поступают достаточно много мирных граждан с осколочными ранениями. "За последний месяц нашими врачами оказана помощь для 120 человек стационарно и 200 - амбулаторно", - добавил он.
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