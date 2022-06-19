https://ria.ru/20220619/ubiystvo-1796576600.html

В Забайкалье подростка заподозрили в убийстве дедушки

В Забайкалье подростка заподозрили в убийстве дедушки - РИА Новости, 19.06.2022

В Забайкалье подростка заподозрили в убийстве дедушки

В Забайкальском крае следователи задержали 15-летнего подростка, подозреваемого в убийстве своего деда, сообщили в пресс-службе управления СК по региону. РИА Новости, 19.06.2022

2022-06-19T16:59

2022-06-19T16:59

2022-06-19T22:39

происшествия

забайкальский край

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ЧИТА, 19 июн — РИА Новости. В Забайкальском крае следователи задержали 15-летнего подростка, подозреваемого в убийстве своего деда, сообщили в пресс-службе управления СК по региону.Уточняется, что на теле убитого обнаружили огнестрельное ранение. Спустя несколько часов после проведения совместных с сотрудниками полиции мероприятий следователи задержали подростка, который приходится потерпевшему внуком. При допросе, проведенном совместно с законным представителем, адвокатом и психологом, он признался вину.Подозреваемого задержали на 48 часов. Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения.

https://ria.ru/20220614/prigovor-1795122129.html

забайкальский край

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, забайкальский край