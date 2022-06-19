https://ria.ru/20220619/ubiystvo-1796576600.html
В Забайкалье подростка заподозрили в убийстве дедушки
В Забайкалье подростка заподозрили в убийстве дедушки - РИА Новости, 19.06.2022
В Забайкалье подростка заподозрили в убийстве дедушки
В Забайкальском крае следователи задержали 15-летнего подростка, подозреваемого в убийстве своего деда, сообщили в пресс-службе управления СК по региону. РИА Новости, 19.06.2022
2022-06-19T16:59
2022-06-19T16:59
2022-06-19T22:39
происшествия
забайкальский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790583594_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_d1b54acf0636c4f179e0a7180d6cae89.jpg
ЧИТА, 19 июн — РИА Новости. В Забайкальском крае следователи задержали 15-летнего подростка, подозреваемого в убийстве своего деда, сообщили в пресс-службе управления СК по региону.Уточняется, что на теле убитого обнаружили огнестрельное ранение. Спустя несколько часов после проведения совместных с сотрудниками полиции мероприятий следователи задержали подростка, который приходится потерпевшему внуком. При допросе, проведенном совместно с законным представителем, адвокатом и психологом, он признался вину.Подозреваемого задержали на 48 часов. Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения.
https://ria.ru/20220614/prigovor-1795122129.html
забайкальский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790583594_232:0:2963:2048_1920x0_80_0_0_148a8d4cc58b61ca35837dfd861ca965.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, забайкальский край
16:59 19.06.2022 (обновлено: 22:39 19.06.2022)
В Забайкалье подростка заподозрили в убийстве дедушки
СК по Забайкалью задержал 15-летнего подростка по подозрению в убийстве дедушки
ЧИТА, 19 июн — РИА Новости.
В Забайкальском крае следователи задержали 15-летнего подростка, подозреваемого в убийстве своего деда, сообщили
в пресс-службе управления СК по региону.
"Девятнадцатого июня в поселке Акша обнаружено тело мужчины 1954 года рождения с признаками насильственной смерти. <…> По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам убийства", — заявили в ведомстве.
Уточняется, что на теле убитого обнаружили огнестрельное ранение.
Спустя несколько часов после проведения совместных с сотрудниками полиции мероприятий следователи задержали подростка, который приходится потерпевшему внуком. При допросе, проведенном совместно с законным представителем, адвокатом и психологом, он признался вину.
Подозреваемого задержали на 48 часов. Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения.