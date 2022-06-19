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В Забайкалье подростка заподозрили в убийстве дедушки - РИА Новости, 19.06.2022
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В Забайкалье подростка заподозрили в убийстве дедушки
В Забайкалье подростка заподозрили в убийстве дедушки - РИА Новости, 19.06.2022
В Забайкалье подростка заподозрили в убийстве дедушки
В Забайкальском крае следователи задержали 15-летнего подростка, подозреваемого в убийстве своего деда, сообщили в пресс-службе управления СК по региону. РИА Новости, 19.06.2022
2022-06-19T16:59
2022-06-19T22:39
происшествия
забайкальский край
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ЧИТА, 19 июн — РИА Новости. В Забайкальском крае следователи задержали 15-летнего подростка, подозреваемого в убийстве своего деда, сообщили в пресс-службе управления СК по региону.Уточняется, что на теле убитого обнаружили огнестрельное ранение. Спустя несколько часов после проведения совместных с сотрудниками полиции мероприятий следователи задержали подростка, который приходится потерпевшему внуком. При допросе, проведенном совместно с законным представителем, адвокатом и психологом, он признался вину.Подозреваемого задержали на 48 часов. Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения.
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происшествия, забайкальский край
16:59 19.06.2022 (обновлено: 22:39 19.06.2022)
 
В Забайкалье подростка заподозрили в убийстве дедушки

СК по Забайкалью задержал 15-летнего подростка по подозрению в убийстве дедушки

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 19.06.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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ЧИТА, 19 июн — РИА Новости. В Забайкальском крае следователи задержали 15-летнего подростка, подозреваемого в убийстве своего деда, сообщили в пресс-службе управления СК по региону.

"Девятнадцатого июня в поселке Акша обнаружено тело мужчины 1954 года рождения с признаками насильственной смерти. <…> По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам убийства", — заявили в ведомстве.

Уточняется, что на теле убитого обнаружили огнестрельное ранение.
Спустя несколько часов после проведения совместных с сотрудниками полиции мероприятий следователи задержали подростка, который приходится потерпевшему внуком. При допросе, проведенном совместно с законным представителем, адвокатом и психологом, он признался вину.
Подозреваемого задержали на 48 часов. Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения.
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