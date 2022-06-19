https://ria.ru/20220619/sukhogruz-1796618834.html
Водолазы нашли отверстия в борту зарубежного сухогруза у берегов Туапсе
Водолазы нашли отверстия в борту зарубежного сухогруза у берегов Туапсе - РИА Новости, 20.06.2022
Водолазы нашли отверстия в борту зарубежного сухогруза у берегов Туапсе
Водолазы обнаружили отверстия в борту сухогруза под флагом Камеруна, находящегося у берегов Туапсе в Краснодарском крае, сообщили РИА Новости в Федеральном... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-19T22:07
2022-06-19T22:07
2022-06-20T00:04
происшествия
туапсе
краснодарский край
россия
федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Водолазы обнаружили отверстия в борту сухогруза под флагом Камеруна, находящегося у берегов Туапсе в Краснодарском крае, сообщили РИА Новости в Федеральном агентстве морского и речного транспорта (Росморречфлоте).Отмечается, что аварийно-спасательное судно "Демидов" уже подошло к сухогрузу, сейчас готовится швартовка к борту аварийного судна. Спасательные работы продолжатся утром.В субботу управление МЧС по Краснодарскому краю сообщило о зарубежном судне, получившем крен в районе Туапсе из-за нарушения в работе балластной системы. Как уточнили в Росморречфлоте, сухогруз запросил проведение аварийно-спасательных работ. По данным ведомства, на борту находятся 28 человек, команда состоит из граждан Грузии и Турции.
https://ria.ru/20220328/sudno-1780393667.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, туапсе, краснодарский край, россия, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
22:07 19.06.2022 (обновлено: 00:04 20.06.2022)
Водолазы нашли отверстия в борту зарубежного сухогруза у берегов Туапсе
Росморречфлот: водолазы нашли отверстия в борту сухогруза под флагом Камеруна у Туапсе