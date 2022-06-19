https://ria.ru/20220619/spetsoperatsiya-1796235683.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 19.06.2022

Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 19.06.2022

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 19.06.2022

2022-06-19T15:00

2022-06-19T15:00

2022-06-19T15:00

инфографика

россия

украина

луганская народная республика

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

донецкая народная республика

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперации на УкраинеО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед нашими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 19 июня 2022 годаЗа минувшие сутки подразделения Луганской и Донецкой народных республик при огневой поддержке России продолжили наступление. Союзные части взяли под контроль Метелкино, идут бои в промзоне и пригородах Северодонецка, Лисичанске, Золотом. Украинские войска, заблокированные на северодонецком химкомбинате "Азот", подали сигнал, что готовы к переговорам. Ранее они несколько раз срывали эвакуацию мирных жителей с предприятия, обстреливая гуманитарный коридор.Параллельно российские подразделения ликвидировали военные объекты украинской армии. Было уничтожено 126 районов сосредоточения живой силы и техники противника, 23 пункта управления, 48 огневых позиций, четыре склада боеприпасов. Средства противовоздушной обороны сбили самолет Су-25 и восемь беспилотников, а также перехватили три ракеты "Точка-У" и два снаряда РСЗО "Ураган". Кроме того, нанесен удары по командному пункту в Днепропетровской области, погибло свыше 50 генералов и офицеров ВСУ.За все время спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 207 самолетов, 132 вертолета, 1249 беспилотников, 344 зенитных ракетных комплекса, 562 реактивные системы залпового огня, 3683 танка и другие бронемашины, 2043 орудия полевой артиллерии и 3715 единиц автомобильной техники.

россия

украина

луганская народная республика

донецкая народная республика

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Татьяна Аверкина

Татьяна Аверкина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Татьяна Аверкина

россия, инфографика, украина, луганская народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, донецкая народная республика, спецоперация, министерство обороны рф (минобороны рф)