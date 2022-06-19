https://ria.ru/20220619/sokolov-1796534459.html

Артем Соколов: онлайн должно продаваться все, что легально в рознице

Артем Соколов: онлайн должно продаваться все, что легально в рознице - РИА Новости, 19.06.2022

Артем Соколов: онлайн должно продаваться все, что легально в рознице

С уходом некоторых брендов и компаний из России и легализацией параллельного импорта возник ряд трудностей, в том числе вопрос с предустановкой отечественного... РИА Новости, 19.06.2022

2022-06-19T10:00

2022-06-19T10:00

2022-06-19T12:33

петербургский международный экономический форум — 2022

интервью

интервью - авторы

россия

ассоциация компаний интернет-торговли (акит)

петербургский международный экономический форум (фонд)

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С уходом некоторых брендов и компаний из России и легализацией параллельного импорта возник ряд трудностей, в том числе вопрос с предустановкой отечественного ПО на ввезенную технику и гарантийными сроками, однако все крупные продавцы уже начали торговать такой продукцией, заявил в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ-2022 президент Ассоциации компаний интернет торговли (АКИТ) Артем Соколов. Он рассказал, что мешает российским компаниям выйти на иностранные рынки, почему потребительское поведение россиян не меняется, а также оценил риски продажи алкоголя в интернете. Беседовала Анна Шавырина.– Несколько лет назад АКИТ выступала против легализации параллельного импорта, что изменилось сейчас?– В текущих условиях это решение действительно необходимо. Здесь по-другому невозможно взять и одновременно заместить ассортимент или найти еще какой-какой-нибудь источник, где этот ассортимент черпать. Все-таки e-commerce – это, в первую очередь, отрасль, которая старается удовлетворить самый взыскательный запрос клиента. И, конечно, для того, чтобы сейчас этот спрос удовлетворять, нужен широкий ассортимент. Поэтому логично в текущих условиях, когда бренды просто ушли из России, дать возможность клиентам заказывать то, что они заказывали раньше, то, к чему они привыкли.Но мы очень осторожно подходим к этому решению, мы считаем, что его нужно взвешивать, причем каждый шаг. И каждый день нужно смотреть за динамикой, потому что какие-то бренды уходят, какие-то, наоборот, решают сохранить свою деятельность. И нам важно сделать так, чтобы в долгосрочной перспективе это не сказалось негативным образом на работе внутри страны. В первую очередь, не сказалось негативным образом на производствах, на торговой инфраструктуре, которая была построена в нашей стране. И ведь в торговой инфраструктуре были сделаны достаточно серьезные инвестиции. Поэтому, мы считаем, что к этому вопросу подходить нужно гибко, очень обдуманно делать каждый шаг. Более того, сам по себе перечень товаров для параллельного импорта должен постоянно изменяться, в зависимости от конъюнктуры рынка, в зависимости от той динамики, которую мы будем видеть, в зависимости от того, что будет происходить с бизнесами.– В отрасли уже звучали предложения маркировать завезенную по механизму параллельного импорта продукцию специальными знаками. Как вы к этому относитесь?– Безусловно, покупатель должен понимать, параллельный это импорт или нет. Этот вопрос пока открытый, и абсолютного понятного решения по нему еще нет. Есть ряд причин для этого. Во-первых, параллельный импорт пока еще только вошел в нашу страну, и вот эти новые товары, позиции, которые сейчас заезжают, по большому счету – это те поставки, о которых наши компании договорились в марте. Но вопросом этим действительно задаются. В первую очередь, это касается гарантийных сроков и гарантийных обязательств. И здесь мы понимаем, что, когда продавец устанавливает гарантийный срок для России, он руководствуется одной логикой. А когда он этот срок устанавливает для другой зарубежной страны и не предполагает отправку этих устройства в Россию, то понятно, он руководствуется совершенно другими исходными данными, в первую очередь, это законодательство локальное той страны, для которой поставляют этот товар, и оно может сильно отличаться от нашего. Отсюда мы понимаем, со своей стороны, что мы, в первую очередь, ни в коем случае не допустим того, чтобы клиенту, который приобрел товар, скажем электронику, некуда было потом пойти с этим товаром, если бы он сломался или бы с ним что-то случилось. Абсолютно точно, все компании, которые состоят в нашей ассоциации, никогда не допустят такого, чтобы клиент не знал, куда обратиться со сломанным устройством. Такого не будет.Но есть другие проблемные вопросы. В частности, предустановка российского программного обеспечения. Сейчас у нас есть такая обязанность. Понятно, что если устройство выпускалось для другой страны, то конечно туда никто не ставил российские программы. И вот здесь вопрос. Потому что у нас есть, во-первых, административная ответственность за отсутствие установленных российских программ. Во-вторых, у нас, в принципе, запрещено в рознице продавать такого рода устройства. И эти вопросы, конечно, нужно сейчас решать.– Когда на российском рынке появятся новые ноутбуки, смартфоны, завезенные в рамках параллельного импорта?– Уже сегодня в магазинах можно увидеть товары, завезенные по этому механизму и оформленные в упрощенном порядке. Действительно, если взять весь параллельный импорт, который поехал за апрель-май и начало этого месяца, то его можно структурировать по товарным группам, например, следующим образом. Если за 100% взять весь объем, который был ввезен в страну именно в упрощенном порядке, то 31% из этого – это как раз бытовая техника и электроника, поэтому она уже на полках появилась или появится в ближайшее время. На втором месте — это одежда и косметика, там еще 22%.– Сколько магазинов уже торгует такой продукцией?– Все крупнейшие ретейлеры. И, кстати, малый бизнес достаточно активно эту нишу тоже осваивает. Мы сейчас видим, что есть предложения в малом бизнесе, совсем небольшие интернет-магазины, прямо нишевые, которые специализируются на какой-то товарной категории, например, на электронике. И они тоже предлагают уже такой ассортимент. Единственное, я пока не готов оценить объемы, но ассортимент в наличии появился.– Не опасаетесь ли вы, что ввоз товаров в рамках параллельного импорта приведет к сокращению популярности отечественных брендов?– Время покажет, клиент делает свой выбор по целому ряду параметров. Там не только от цены все зависит, а и от того, насколько ему нравится тот или иной бренд. На самом деле есть еще масса параметров: и скорость доставки, и удобство сервиса, и качество обслуживания. Конкуренция все расставит на свои места. Важно клиенту дать максимально широкий ассортимент, чтобы он сам сделал выбор на основе своих предпочтений.– А что сейчас в целом происходит с электронной торговлей? Как завершили май? И какую долю сейчас занимает e-commerce занимает от общего объёма торговли в России?– К сожалению, пока нет статистки Росстата, поэтому мне будет сложно сравнить, но по первым четырем месяцам доля была больше 11%. Сейчас, скорее всего, она сохранится на том же уровне. Потому что сам май, по сути, очень похож на апрель. По большому счёту даже практически ничем не отличается от него ни по динамике, ни по товарным категориям. Очень схожие цифры – 350 миллиардов рублей наш локальный рынок (оборот – ред.) и ещё 11,9 миллиарда – это объём трансграничной торговли. Вот что локальный, что трансграничный рынок с апрелем практически один в один. Но это предварительные подсчёты, точная информация будет к концу месяца.– Есть ли какие-то прогнозы по обороту на июнь? Ждете рекордов?– Думаю, что потребительское поведение никак не поменяется. Люди продолжат заказывать онлайн. Более того, за последние несколько лет у нас сформировались устойчивые паттерны поведения, от которых люди уже не отходят. С одной стороны, выросло доверие к онлайн-каналу продаж, с другой стороны – его удобство, комфорт, и у людей выработались определенные привычки – после того, как клиент получает хороший качественный сервис, он уже от него не хочет отказываться. Поэтому с точки зрения онлайн покупок – они будут расти. Я уверен, что мы увидим июнь этого года минимум процентов на 50 больше, чем июнь прошлого года, а именно такую тенденцию мы сейчас наблюдаем по всем пяти месяцам. Вот если посмотреть на нашу статистику за пять месяцев, то выглядит она следующим образом – у нас локальный рынок прирос на 52%, трансграничный потерял 25%. Это если мы сравниваем пять месяцев этого года с пятью месяцами 2021 года. Я уверен, что к концу года мы увидим рост электронной торговли на 25-30% год к году.– Достаточно давно обсуждается тема с разрешением онлайн-продажи алкоголя и лекарств. Какую позицию вы занимаете в этом вопросе?– Мы считаем, что в онлайне должно продаваться все, что может легально продаваться в классической рознице. И на самом деле, за последние несколько лет был открыт целый ряд товаров категорий. Нам удалось реализовать доставку ювелирных изделий, БАДов. Два года назад мы начали работу по открытию безрецептурных лекарственных препаратов. В этих товарных категориях (алкогольная продукция и рецептурные лекарства – прим.) я абсолютно уверен в том, что с точки зрения контроля технологии уже позволяют всецело. Кроме того, есть ряд стран, где онлайн продажа (алкоголя – ред.) всегда была разрешена и это ни на что не повлияло.Вот я слышу аргументы, что это может повлиять на количество потребляемого алкоголя, но на мой взгляд, это вообще никак не повлияет, потому что это просто канал, в котором человек может обслуживаться. От того, что у меня появилась возможность заказать себе ужин на дом – я не съедаю два ужина, я все равно ограничен в своем потреблении. Есть максимум, который я могу потребить. Если еще несколько лет назад это разговор мог быть преждевременным, то сейчас вполне актуален, технологии уже есть, вопрос только в том, как их применить.– Есть ли у наших компаний планы по расширению географии присутствия, выходу на новые рынки?– В первую очередь, конечно, сейчас привлекательны страны Евразийского союза – Казахстан, Армения, Киргизия, Белорусия. С ними некоторые наши площадки уже начали работать, некоторые только постепенно открывают эти рынки. Причем открывают в обе стороны. И действительно, такие планы есть, я в этому вижу достаточно серьезную перспективу, на мой взгляд, это фокус, на котором стоит сконцентрироваться в первую очередь, потому что аудитория в этих странах – схожа ментально с нами и ценит товары из России. Они доверяют их качеству, больше уверенности испытывают по приобретению таких товаров с территории нашего государства. Кстати, надо сказать, справедливости ради, что и у наших покупателей такое же отношение к целому ряду производителей из других стран.Вот во что я точно не верю, так это в то, что мы будем выходить на рынки Китая, Индии. К сожалению, в этих странах сейчас заградительные пошлины для e-commerce. В Индии это 30% на входе, независимо от того, сколько стоит наш товар. В Китае аналогичная ситуация, там нет никаких беспошлинных или безналоговых ввозов, там со всей стоимости взимается НДС и так называемый налог на потребление, который в зависимости от товарной категории доходит до 50%. На одежду, кажется, 20%, на ювелирные изделия, лакшери вещи - 50%, и мы понимаем, что, конечно, при такой политике, выход в эти страны в плане e-commercе нам просто заказан.– В прошлом году вы говорили, что Китай – наш ориентир в плане электронной торговли и России. Не изменили свою позицию? Есть ли у нас еще страны, у которых стоило бы учиться?– Есть в Китае целый ряд интересных ноу-хау, которые не развиты у нас, но в то же время могли бы быть очень интересны нашему e-commercе. А есть у нашего e-commercе ряд достижений, которые недоступны вообще ни в одной стране мира, и мы честно далеко ушли вперед, оторвались от Европы и от китайских компаний в плане уровня и качества сервиса, который предлагают наши интернет-магазины и сервисы экспресс-доставки. И я бы, наверное, так сказал: здесь нам всем есть чему поучиться друг у друга.

https://ria.ru/20220616/tovary-1795624733.html

https://ria.ru/20220614/katyrin-1795132057.html

https://ria.ru/20220614/shokhin-1795091806.html

https://ria.ru/20220529/gadzhety-1790895823.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"В онлайне должно продаваться все" – Соколов о реализации алкоголя и лекарств "В онлайне должно продаваться все" – Соколов о реализации алкоголя и лекарств 2022-06-19T10:00 true PT0M47S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

интервью, интервью - авторы, россия, ассоциация компаний интернет-торговли (акит), петербургский международный экономический форум (фонд)