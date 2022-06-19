https://ria.ru/20220619/samolet-1796521663.html
В Венесуэле разбился военный самолет
В Венесуэле разбился военный самолет - РИА Новости, 19.06.2022
В Венесуэле разбился военный самолет
Самолет-штурмовик ВВС Венесуэлы потерпел крушение в штате Сулия, пилоты выжили, сообщило издание Nacional со ссылкой на очевидцев. РИА Новости, 19.06.2022
2022-06-19T09:12
2022-06-19T09:12
2022-06-19T09:12
в мире
венесуэла
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МЕХИКО, 19 июн - РИА Новости. Самолет-штурмовик ВВС Венесуэлы потерпел крушение в штате Сулия, пилоты выжили, сообщило издание Nacional со ссылкой на очевидцев."Самолет ВВС Венесуэлы потерпел крушение в субботу недалеко от международного аэропорта Ла Чинита", - говорится в сообщении.Обломки фюзеляжа на фото с места событий указывают на то, что разбившийся борт - это легкий штурмовик K-8W Karakorum. В 2010 году армия Венесуэлы приобрела 24 единицы таких самолетов разработки Пакистана и Китая, в основном для учебно-тренировочных целей.По информации СМИ, в момент аварии на борту находились два пилота, которые получили травмы.На момент публикации материала вооруженные силы и правительство Венесуэлы не сделали каких-либо заявлений об инциденте.
https://ria.ru/20220609/morpekhi-1794418860.html
венесуэла
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, венесуэла
В Венесуэле разбился военный самолет
Nacional: штурмовик ВВС K-8W Karakorum потерпел крушение в Венесуэле, пилоты выжили
МЕХИКО, 19 июн - РИА Новости.
Самолет-штурмовик ВВС Венесуэлы потерпел крушение в штате Сулия, пилоты выжили, сообщило издание Nacional
со ссылкой на очевидцев.
"Самолет ВВС Венесуэлы
потерпел крушение в субботу недалеко от международного аэропорта Ла Чинита", - говорится в сообщении.
Обломки фюзеляжа на фото с места событий указывают на то, что разбившийся борт - это легкий штурмовик K-8W Karakorum. В 2010 году армия Венесуэлы приобрела 24 единицы таких самолетов разработки Пакистана и Китая, в основном для учебно-тренировочных целей.
По информации СМИ, в момент аварии на борту находились два пилота, которые получили травмы.
На момент публикации материала вооруженные силы и правительство Венесуэлы не сделали каких-либо заявлений об инциденте.