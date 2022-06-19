https://ria.ru/20220619/samolet-1796521663.html

В Венесуэле разбился военный самолет

В Венесуэле разбился военный самолет - РИА Новости, 19.06.2022

В Венесуэле разбился военный самолет

Самолет-штурмовик ВВС Венесуэлы потерпел крушение в штате Сулия, пилоты выжили, сообщило издание Nacional со ссылкой на очевидцев. РИА Новости, 19.06.2022

2022-06-19T09:12

2022-06-19T09:12

2022-06-19T09:12

в мире

венесуэла

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МЕХИКО, 19 июн - РИА Новости. Самолет-штурмовик ВВС Венесуэлы потерпел крушение в штате Сулия, пилоты выжили, сообщило издание Nacional со ссылкой на очевидцев."Самолет ВВС Венесуэлы потерпел крушение в субботу недалеко от международного аэропорта Ла Чинита", - говорится в сообщении.Обломки фюзеляжа на фото с места событий указывают на то, что разбившийся борт - это легкий штурмовик K-8W Karakorum. В 2010 году армия Венесуэлы приобрела 24 единицы таких самолетов разработки Пакистана и Китая, в основном для учебно-тренировочных целей.По информации СМИ, в момент аварии на борту находились два пилота, которые получили травмы.На момент публикации материала вооруженные силы и правительство Венесуэлы не сделали каких-либо заявлений об инциденте.

https://ria.ru/20220609/morpekhi-1794418860.html

венесуэла

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, венесуэла