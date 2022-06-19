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В Венесуэле разбился военный самолет - РИА Новости, 19.06.2022
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В Венесуэле разбился военный самолет
В Венесуэле разбился военный самолет - РИА Новости, 19.06.2022
В Венесуэле разбился военный самолет
Самолет-штурмовик ВВС Венесуэлы потерпел крушение в штате Сулия, пилоты выжили, сообщило издание Nacional со ссылкой на очевидцев. РИА Новости, 19.06.2022
2022-06-19T09:12
2022-06-19T09:12
в мире
венесуэла
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МЕХИКО, 19 июн - РИА Новости. Самолет-штурмовик ВВС Венесуэлы потерпел крушение в штате Сулия, пилоты выжили, сообщило издание Nacional со ссылкой на очевидцев."Самолет ВВС Венесуэлы потерпел крушение в субботу недалеко от международного аэропорта Ла Чинита", - говорится в сообщении.Обломки фюзеляжа на фото с места событий указывают на то, что разбившийся борт - это легкий штурмовик K-8W Karakorum. В 2010 году армия Венесуэлы приобрела 24 единицы таких самолетов разработки Пакистана и Китая, в основном для учебно-тренировочных целей.По информации СМИ, в момент аварии на борту находились два пилота, которые получили травмы.На момент публикации материала вооруженные силы и правительство Венесуэлы не сделали каких-либо заявлений об инциденте.
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в мире, венесуэла
09:12 19.06.2022
 
В Венесуэле разбился военный самолет

Nacional: штурмовик ВВС K-8W Karakorum потерпел крушение в Венесуэле, пилоты выжили

© РИА Новости / Перейти в фотобанкСамолет ВВС Венесуэлы
Самолет ВВС Венесуэлы - РИА Новости, 1920, 19.06.2022
© РИА Новости
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Самолет ВВС Венесуэлы. Архивное фото
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МЕХИКО, 19 июн - РИА Новости. Самолет-штурмовик ВВС Венесуэлы потерпел крушение в штате Сулия, пилоты выжили, сообщило издание Nacional со ссылкой на очевидцев.
"Самолет ВВС Венесуэлы потерпел крушение в субботу недалеко от международного аэропорта Ла Чинита", - говорится в сообщении.
Обломки фюзеляжа на фото с места событий указывают на то, что разбившийся борт - это легкий штурмовик K-8W Karakorum. В 2010 году армия Венесуэлы приобрела 24 единицы таких самолетов разработки Пакистана и Китая, в основном для учебно-тренировочных целей.
По информации СМИ, в момент аварии на борту находились два пилота, которые получили травмы.
На момент публикации материала вооруженные силы и правительство Венесуэлы не сделали каких-либо заявлений об инциденте.
Конвертоплан - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
9 июня, 21:25
Пять американских морпехов погибли в авиакатастрофе в Калифорнии
 
В миреВенесуэла
 
 
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