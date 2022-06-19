https://ria.ru/20220619/rossiya-1796578567.html

Глава Афросоюза поддержал слова Макрона о том, что нельзя унижать Россию

Глава Афросоюза поддержал слова Макрона о том, что нельзя унижать Россию - РИА Новости, 19.06.2022

Глава Афросоюза поддержал слова Макрона о том, что нельзя унижать Россию

Президент Сенегала, действующий председатель Африканского союза Маки Салл поддержал слова главы Франции Эммануэля Макрона о том, что нельзя унижать Россию, и... РИА Новости, 19.06.2022

2022-06-19T17:20

2022-06-19T17:20

2022-06-19T17:20

специальная военная операция на украине

в мире

маки салл

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африка

эммануэль макрон

африканский союз

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Президент Сенегала, действующий председатель Африканского союза Маки Салл поддержал слова главы Франции Эммануэля Макрона о том, что нельзя унижать Россию, и заявил, что считает своим долгом продолжать переговоры с РФ, несмотря на ситуацию на Украине.Ранее Макрон заявил, что нельзя унижать Россию, так как настанет день, когда боевые действия прекратятся и страны смогут "найти выход с помощью дипломатии". Он также сообщил, что провел около 100 часов в телефонных разговорах с президентом РФ Владимиром Путиным относительно ситуации на Украине."Да, президент Макрон говорит очень разумные вещи. История покажет, что он прав. Глава государства не должен действовать исключительно на эмоциях. Он должен учитывать реалии", - заявил Салл в интервью французскому изданию Journal du Dimanche.Глава Афросоюза подчеркнул, что считает своим долгом вести переговоры с Россией. В частности, он отмечает необходимость обсуждать поставки зерна и удобрений в Африку, которые были нарушены из-за антироссийских санкций.Маки Салл на встрече с Путиным в Сочи в начале июня заявил, что антироссийские санкции Запада лишили африканские страны доступа к зерну и удобрениям, что усугубило ситуацию в сфере продовольствия, нужно вывести зерно и удобрения из-под санкций.

https://ria.ru/20220619/evrosoyuz-1796215877.html

https://ria.ru/20220607/zapad-1793600674.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, маки салл, россия, украина, африка, эммануэль макрон, африканский союз