Рейтинг@Mail.ru
Глава Афросоюза поддержал слова Макрона о том, что нельзя унижать Россию - РИА Новости, 19.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220619/rossiya-1796578567.html
Глава Афросоюза поддержал слова Макрона о том, что нельзя унижать Россию
Глава Афросоюза поддержал слова Макрона о том, что нельзя унижать Россию - РИА Новости, 19.06.2022
Глава Афросоюза поддержал слова Макрона о том, что нельзя унижать Россию
Президент Сенегала, действующий председатель Африканского союза Маки Салл поддержал слова главы Франции Эммануэля Макрона о том, что нельзя унижать Россию, и... РИА Новости, 19.06.2022
2022-06-19T17:20
2022-06-19T17:20
специальная военная операция на украине
в мире
маки салл
россия
украина
африка
эммануэль макрон
африканский союз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/03/1792896264_0:0:2996:1685_1920x0_80_0_0_6115a3f9c9b11190528f958b6bd776c1.jpg
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Президент Сенегала, действующий председатель Африканского союза Маки Салл поддержал слова главы Франции Эммануэля Макрона о том, что нельзя унижать Россию, и заявил, что считает своим долгом продолжать переговоры с РФ, несмотря на ситуацию на Украине.Ранее Макрон заявил, что нельзя унижать Россию, так как настанет день, когда боевые действия прекратятся и страны смогут "найти выход с помощью дипломатии". Он также сообщил, что провел около 100 часов в телефонных разговорах с президентом РФ Владимиром Путиным относительно ситуации на Украине."Да, президент Макрон говорит очень разумные вещи. История покажет, что он прав. Глава государства не должен действовать исключительно на эмоциях. Он должен учитывать реалии", - заявил Салл в интервью французскому изданию Journal du Dimanche.Глава Афросоюза подчеркнул, что считает своим долгом вести переговоры с Россией. В частности, он отмечает необходимость обсуждать поставки зерна и удобрений в Африку, которые были нарушены из-за антироссийских санкций.Маки Салл на встрече с Путиным в Сочи в начале июня заявил, что антироссийские санкции Запада лишили африканские страны доступа к зерну и удобрениям, что усугубило ситуацию в сфере продовольствия, нужно вывести зерно и удобрения из-под санкций.
https://ria.ru/20220619/evrosoyuz-1796215877.html
https://ria.ru/20220607/zapad-1793600674.html
россия
украина
африка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/03/1792896072_0:0:2826:2119_1920x0_80_0_0_cc31b6083b3954b72483ec22298076a8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, маки салл, россия, украина, африка, эммануэль макрон, африканский союз
17:20 19.06.2022
 
Глава Афросоюза поддержал слова Макрона о том, что нельзя унижать Россию

Глава Афросоюза Салл поддержал слова Макрона о том, что нельзя унижать Россию

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Сенегала Маки Саллом
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Сенегала Маки Саллом - РИА Новости, 1920, 19.06.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Сенегала Маки Саллом. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Президент Сенегала, действующий председатель Африканского союза Маки Салл поддержал слова главы Франции Эммануэля Макрона о том, что нельзя унижать Россию, и заявил, что считает своим долгом продолжать переговоры с РФ, несмотря на ситуацию на Украине.
Ранее Макрон заявил, что нельзя унижать Россию, так как настанет день, когда боевые действия прекратятся и страны смогут "найти выход с помощью дипломатии". Он также сообщил, что провел около 100 часов в телефонных разговорах с президентом РФ Владимиром Путиным относительно ситуации на Украине.
Пресс-конференция по итогам встречи президента Украины Владимира Зеленского с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером ФРГ Олафом Шольцем, премьер-министром Италии Марио Драги и президентом Румынии Клаусом Йоханнисом в Киеве - РИА Новости, 1920, 19.06.2022
Вчера, 08:00
"Киев всех рассорил". Что началось в Европе
"Да, президент Макрон говорит очень разумные вещи. История покажет, что он прав. Глава государства не должен действовать исключительно на эмоциях. Он должен учитывать реалии", - заявил Салл в интервью французскому изданию Journal du Dimanche.
Глава Афросоюза подчеркнул, что считает своим долгом вести переговоры с Россией. В частности, он отмечает необходимость обсуждать поставки зерна и удобрений в Африку, которые были нарушены из-за антироссийских санкций.
Маки Салл на встрече с Путиным в Сочи в начале июня заявил, что антироссийские санкции Запада лишили африканские страны доступа к зерну и удобрениям, что усугубило ситуацию в сфере продовольствия, нужно вывести зерно и удобрения из-под санкций.
Флаги Германии, России и ЕС - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
7 июня, 08:00
Ошибочка вышла: Запад оказался не готов долго противостоять России
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреМаки СаллРоссияУкраинаАфрикаЭммануэль МакронАфриканский союз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала