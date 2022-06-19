Глава Афросоюза поддержал слова Макрона о том, что нельзя унижать Россию
Глава Афросоюза Салл поддержал слова Макрона о том, что нельзя унижать Россию
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Сенегала Маки Саллом
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Сенегала Маки Саллом. Архивное фото
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Президент Сенегала, действующий председатель Африканского союза Маки Салл поддержал слова главы Франции Эммануэля Макрона о том, что нельзя унижать Россию, и заявил, что считает своим долгом продолжать переговоры с РФ, несмотря на ситуацию на Украине.
Ранее Макрон заявил, что нельзя унижать Россию, так как настанет день, когда боевые действия прекратятся и страны смогут "найти выход с помощью дипломатии". Он также сообщил, что провел около 100 часов в телефонных разговорах с президентом РФ Владимиром Путиным относительно ситуации на Украине.
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"Да, президент Макрон говорит очень разумные вещи. История покажет, что он прав. Глава государства не должен действовать исключительно на эмоциях. Он должен учитывать реалии", - заявил Салл в интервью французскому изданию Journal du Dimanche.
Глава Афросоюза подчеркнул, что считает своим долгом вести переговоры с Россией. В частности, он отмечает необходимость обсуждать поставки зерна и удобрений в Африку, которые были нарушены из-за антироссийских санкций.
Маки Салл на встрече с Путиным в Сочи в начале июня заявил, что антироссийские санкции Запада лишили африканские страны доступа к зерну и удобрениям, что усугубило ситуацию в сфере продовольствия, нужно вывести зерно и удобрения из-под санкций.