17:22 19.06.2022 (обновлено: 17:41 19.06.2022)
СК возбудил дела из-за применения военными ВСУ запрещенных методов войны
В СК возбудили два дела против военных Украины из-за применения запрещенных методов войны
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкОсколки от снарядов в поселке Горловка Донецкой области
Осколки от снарядов в поселке Горловка Донецкой области. Архивное фото
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Следственный комитет РФ возбудил еще два уголовных дела против украинских военнослужащих по факту применения запрещенных методов войны, сообщается в Telegram-канале ведомства.
По данным следствия, с 18 по 19 июня в течение суток указанные военнослужащие отдавали приказы о прицельных артиллерийских обстрелах в ряде городов и населенных пунктов, в том числе в Донецке, Макеевке, Комсомольском. В результате этого 28 мирных жителей получили ранения, семь человек погибли, 35 домов и объектов гражданской инфраструктуры были повреждены.
"Возбуждены два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ в отношении военнослужащих 24 отдельной механизированной бригады ВСУ Евгения Кураша, Сергея Поступальского, Романа Мамавко, Николая Янчего, 25 отдельной парашютно-десантной бригады ВСУ Андрея Качанова, Романа Забродского, Андрея Ткачука, Дмитрия Черниченко, Эмиля Ишкулова, Владимира Капитулы, 30 отдельной механизированной бригады ВСУ Александра Зиневича, Николая Переступняка, 56 отдельной мотопехотной бригады ВСУ Дмитрия Довбича, Сергея Сирченко, Дмитрия Герасименко, Вячеслава Бугайчука, Александра Бондаренко, Мирослава Верхового, Артема Пучкова, Геннадия Бойко", - говорится в сообщении.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.