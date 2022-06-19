https://ria.ru/20220619/proisshestvie-1796578782.html

СК возбудил дела из-за применения военными ВСУ запрещенных методов войны

СК возбудил дела из-за применения военными ВСУ запрещенных методов войны - РИА Новости, 19.06.2022

СК возбудил дела из-за применения военными ВСУ запрещенных методов войны

Следственный комитет РФ возбудил еще два уголовных дела против украинских военнослужащих по факту применения запрещенных методов войны, сообщается в... РИА Новости, 19.06.2022

2022-06-19T17:22

2022-06-19T17:22

2022-06-19T17:41

донецкая народная республика

владимир путин

россия

украина

донбасс

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Следственный комитет РФ возбудил еще два уголовных дела против украинских военнослужащих по факту применения запрещенных методов войны, сообщается в Telegram-канале ведомства.По данным следствия, с 18 по 19 июня в течение суток указанные военнослужащие отдавали приказы о прицельных артиллерийских обстрелах в ряде городов и населенных пунктов, в том числе в Донецке, Макеевке, Комсомольском. В результате этого 28 мирных жителей получили ранения, семь человек погибли, 35 домов и объектов гражданской инфраструктуры были повреждены."Возбуждены два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ в отношении военнослужащих 24 отдельной механизированной бригады ВСУ Евгения Кураша, Сергея Поступальского, Романа Мамавко, Николая Янчего, 25 отдельной парашютно-десантной бригады ВСУ Андрея Качанова, Романа Забродского, Андрея Ткачука, Дмитрия Черниченко, Эмиля Ишкулова, Владимира Капитулы, 30 отдельной механизированной бригады ВСУ Александра Зиневича, Николая Переступняка, 56 отдельной мотопехотной бригады ВСУ Дмитрия Довбича, Сергея Сирченко, Дмитрия Герасименко, Вячеслава Бугайчука, Александра Бондаренко, Мирослава Верхового, Артема Пучкова, Геннадия Бойко", - говорится в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220605/tribunal-1793148294.html

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донецкая народная республика, владимир путин, россия, украина, донбасс, вооруженные силы украины