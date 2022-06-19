https://ria.ru/20220619/patriarkh-1796539983.html
Патриарх Кирилл освятил кафедральный собор Пензы
Патриарх Кирилл освятил кафедральный собор Пензы - РИА Новости, 19.06.2022
Патриарх Кирилл освятил кафедральный собор Пензы
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил чин великого освящения Спасского собора в Пензе, передает корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 19.06.2022
2022-06-19T11:51
2022-06-19T11:51
2022-06-19T11:51
религия
пенза
пензенская область
русская православная церковь
патриарх кирилл (владимир гундяев)
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МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил чин великого освящения Спасского собора в Пензе, передает корреспондент РИА Новости с места событий.Храм, рассчитанный на 5 тысяч человек, почти полон. Среди участников богослужения - губернатор Пензенской области Олег Мельниченко и полпред президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров.Как ранее уточняла пресс-служба патриарха Кирилла, после освящения собора предстоятель Русской православной церкви планирует посетить первое в России инклюзивное арт-поместье "Новые берега" в селе Богословка Пензенского района, где проживают молодые люди с разными формами инвалидности и семьи, воспитывающие детей с ментальными или физическими особенностями". Также, по данным пресс-службы, патриарх Кирилл проведет встречу с руководством Пензенской области и посетит Успенский кафедральный собор Пензы.Спасский соборПо данным пресс-службы, храм на месте Спасского собора был построен в 1663 году одновременно с крепостью Пенза. Здание неоднократно перестраивалось, а в 1934 году было взорвано. Новый храм заложил в 1999 году патриарх Московский и всея Руси Алексий II. "Стоимость работ (строительства Спасского собора – ред.) составила около 1 миллиарда рублей (без внутреннего убранства). Эта сумма была собрана за счет бюджетных средств, предпринимателей, простых прихожан. Около 60% стоимости строительства – средства бюджета Пензенской области и города Пензы, 10% – федерального бюджета, 30% – частные пожертвования", - рассказали в пресс-службе.Первая литургия в восстановленном соборе была совершена на Рождество Христово 7 января 2021 года, а с августа того же года богослужения совершаются регулярно. Позже в собор перенесли мощи святителя Иннокентия Пензенского.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пенза, пензенская область, русская православная церковь, патриарх кирилл (владимир гундяев)
Патриарх Кирилл освятил кафедральный собор Пензы
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил Спасский собор в Пензе
МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил чин великого освящения Спасского собора в Пензе, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Храм, рассчитанный на 5 тысяч человек, почти полон. Среди участников богослужения - губернатор Пензенской области Олег Мельниченко
и полпред президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров
.
Как ранее уточняла пресс-служба патриарха Кирилла, после освящения собора предстоятель Русской православной церкви
планирует посетить первое в России инклюзивное арт-поместье "Новые берега" в селе Богословка Пензенского района
, где проживают молодые люди с разными формами инвалидности и семьи, воспитывающие детей с ментальными или физическими особенностями". Также, по данным пресс-службы, патриарх Кирилл проведет встречу с руководством Пензенской области и посетит Успенский кафедральный собор Пензы
.
Спасский собор
По данным пресс-службы, храм на месте Спасского собора был построен в 1663 году одновременно с крепостью Пенза. Здание неоднократно перестраивалось, а в 1934 году было взорвано. Новый храм заложил в 1999 году патриарх Московский и всея Руси Алексий II. "Стоимость работ (строительства Спасского собора – ред.) составила около 1 миллиарда рублей (без внутреннего убранства). Эта сумма была собрана за счет бюджетных средств, предпринимателей, простых прихожан. Около 60% стоимости строительства – средства бюджета Пензенской области и города Пензы, 10% – федерального бюджета, 30% – частные пожертвования", - рассказали в пресс-службе.
Первая литургия в восстановленном соборе была совершена на Рождество Христово 7 января 2021 года, а с августа того же года богослужения совершаются регулярно. Позже в собор перенесли мощи святителя Иннокентия Пензенского.