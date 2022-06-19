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Патриарх Кирилл освятил кафедральный собор Пензы

Патриарх Кирилл освятил кафедральный собор Пензы - РИА Новости, 19.06.2022

Патриарх Кирилл освятил кафедральный собор Пензы

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил чин великого освящения Спасского собора в Пензе, передает корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 19.06.2022

2022-06-19T11:51

2022-06-19T11:51

2022-06-19T11:51

религия

пенза

пензенская область

русская православная церковь

патриарх кирилл (владимир гундяев)

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МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил чин великого освящения Спасского собора в Пензе, передает корреспондент РИА Новости с места событий.Храм, рассчитанный на 5 тысяч человек, почти полон. Среди участников богослужения - губернатор Пензенской области Олег Мельниченко и полпред президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров.Как ранее уточняла пресс-служба патриарха Кирилла, после освящения собора предстоятель Русской православной церкви планирует посетить первое в России инклюзивное арт-поместье "Новые берега" в селе Богословка Пензенского района, где проживают молодые люди с разными формами инвалидности и семьи, воспитывающие детей с ментальными или физическими особенностями". Также, по данным пресс-службы, патриарх Кирилл проведет встречу с руководством Пензенской области и посетит Успенский кафедральный собор Пензы.Спасский соборПо данным пресс-службы, храм на месте Спасского собора был построен в 1663 году одновременно с крепостью Пенза. Здание неоднократно перестраивалось, а в 1934 году было взорвано. Новый храм заложил в 1999 году патриарх Московский и всея Руси Алексий II. "Стоимость работ (строительства Спасского собора – ред.) составила около 1 миллиарда рублей (без внутреннего убранства). Эта сумма была собрана за счет бюджетных средств, предпринимателей, простых прихожан. Около 60% стоимости строительства – средства бюджета Пензенской области и города Пензы, 10% – федерального бюджета, 30% – частные пожертвования", - рассказали в пресс-службе.Первая литургия в восстановленном соборе была совершена на Рождество Христово 7 января 2021 года, а с августа того же года богослужения совершаются регулярно. Позже в собор перенесли мощи святителя Иннокентия Пензенского.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

пенза, пензенская область, русская православная церковь, патриарх кирилл (владимир гундяев)