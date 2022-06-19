https://ria.ru/20220619/oruzhie-1796525205.html

МИД Казахстана заявил о необходимости запрета ядерного оружия

МИД Казахстана заявил о необходимости запрета ядерного оружия - РИА Новости, 19.06.2022

МИД Казахстана заявил о необходимости запрета ядерного оружия

Казахстан призывает ядерные державы мира разработать план ликвидации ядерного оружия, конфликт на Украине заставляет задуматься об уязвимости человечества перед РИА Новости, 19.06.2022

2022-06-19T09:53

2022-06-19T09:53

2022-06-19T09:53

специальная военная операция на украине

в мире

казахстан

украина

мид казахстана

мухтар тлеуберди

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АЛМА-АТА, 19 июн - РИА Новости. Казахстан призывает ядерные державы мира разработать план ликвидации ядерного оружия, конфликт на Украине заставляет задуматься об уязвимости человечества перед этим смертоносным вооружением, считает заместитель премьер-министра – министр иностранных дел республики Мухтар Тлеуберди."Нынешний военный конфликт на территории Украины, разговоры о возврате ядерных вооружений и взаимные угрозы применения ядерного оружия заставляют нас, как никогда прежде, задуматься о коллективной уязвимости человечества и о насущной необходимости запрета и ликвидации этого смертоносного оружия", - написал он в статье для казахстанских и зарубежных СМИ в канун первой встречи государств – участников Договора о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО), которая пройдет 21-23 июня в Вене.По словам главы МИД Казахстана, "как отмечает генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, сегодня, когда по всему миру рассредоточено около 13.4 тысячи ядерных боеголовок, возможность применения ядерного оружия стала реальней, чем в самые мрачные дни холодной войны".Тлеуберди подчеркнул, что практический вклад Казахстана в ядерное разоружение дает моральное право и далее призывать народы и правительства удвоить усилия по избавлению планеты от угрозы ядерного самоуничтожения на основе укрепления взаимного доверия.По его словам, с учетом этого Казахстан номинировал свою кандидатуру на позицию заместителя председателя первой встречи ДЗЯО в 2022 году и председателя третьей встречи на период 2024-2026 годов."Мы призываем все государства, включая ядерные державы, разработать поэтапный план полной ликвидации ядерного оружия до 2045 года, к столетнему юбилею ООН. Предложения и договоренности о достижении этой цели могли бы быть отражены в итоговых документах как первой конференции ДЗЯО, так и обзорной конференции ДНЯО (Договор о нераспространении ядерного оружия - ред.)", - написал министр.

https://ria.ru/20220612/ukraina-1794878515.html

https://ria.ru/20220527/ukraina-1791344700.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, казахстан, украина, мид казахстана, мухтар тлеуберди