МИД Казахстана заявил о необходимости запрета ядерного оружия
Глава МИД Казахстана Тлеуберди: конфликт на Украине поднял вопрос ядерного разоружения
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди
Министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди. Архивное фото
АЛМА-АТА, 19 июн - РИА Новости. Казахстан призывает ядерные державы мира разработать план ликвидации ядерного оружия, конфликт на Украине заставляет задуматься об уязвимости человечества перед этим смертоносным вооружением, считает заместитель премьер-министра – министр иностранных дел республики Мухтар Тлеуберди.
"Нынешний военный конфликт на территории Украины, разговоры о возврате ядерных вооружений и взаимные угрозы применения ядерного оружия заставляют нас, как никогда прежде, задуматься о коллективной уязвимости человечества и о насущной необходимости запрета и ликвидации этого смертоносного оружия", - написал он в статье для казахстанских и зарубежных СМИ в канун первой встречи государств – участников Договора о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО), которая пройдет 21-23 июня в Вене.
По словам главы МИД Казахстана, "как отмечает генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, сегодня, когда по всему миру рассредоточено около 13.4 тысячи ядерных боеголовок, возможность применения ядерного оружия стала реальней, чем в самые мрачные дни холодной войны".
Тлеуберди подчеркнул, что практический вклад Казахстана в ядерное разоружение дает моральное право и далее призывать народы и правительства удвоить усилия по избавлению планеты от угрозы ядерного самоуничтожения на основе укрепления взаимного доверия.
По его словам, с учетом этого Казахстан номинировал свою кандидатуру на позицию заместителя председателя первой встречи ДЗЯО в 2022 году и председателя третьей встречи на период 2024-2026 годов.
"Мы призываем все государства, включая ядерные державы, разработать поэтапный план полной ликвидации ядерного оружия до 2045 года, к столетнему юбилею ООН. Предложения и договоренности о достижении этой цели могли бы быть отражены в итоговых документах как первой конференции ДЗЯО, так и обзорной конференции ДНЯО (Договор о нераспространении ядерного оружия - ред.)", - написал министр.