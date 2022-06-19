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МИД Казахстана заявил о необходимости запрета ядерного оружия - РИА Новости, 19.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
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МИД Казахстана заявил о необходимости запрета ядерного оружия
МИД Казахстана заявил о необходимости запрета ядерного оружия - РИА Новости, 19.06.2022
МИД Казахстана заявил о необходимости запрета ядерного оружия
Казахстан призывает ядерные державы мира разработать план ликвидации ядерного оружия, конфликт на Украине заставляет задуматься об уязвимости человечества перед РИА Новости, 19.06.2022
2022-06-19T09:53
2022-06-19T09:53
специальная военная операция на украине
в мире
казахстан
украина
мид казахстана
мухтар тлеуберди
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АЛМА-АТА, 19 июн - РИА Новости. Казахстан призывает ядерные державы мира разработать план ликвидации ядерного оружия, конфликт на Украине заставляет задуматься об уязвимости человечества перед этим смертоносным вооружением, считает заместитель премьер-министра – министр иностранных дел республики Мухтар Тлеуберди."Нынешний военный конфликт на территории Украины, разговоры о возврате ядерных вооружений и взаимные угрозы применения ядерного оружия заставляют нас, как никогда прежде, задуматься о коллективной уязвимости человечества и о насущной необходимости запрета и ликвидации этого смертоносного оружия", - написал он в статье для казахстанских и зарубежных СМИ в канун первой встречи государств – участников Договора о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО), которая пройдет 21-23 июня в Вене.По словам главы МИД Казахстана, "как отмечает генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, сегодня, когда по всему миру рассредоточено около 13.4 тысячи ядерных боеголовок, возможность применения ядерного оружия стала реальней, чем в самые мрачные дни холодной войны".Тлеуберди подчеркнул, что практический вклад Казахстана в ядерное разоружение дает моральное право и далее призывать народы и правительства удвоить усилия по избавлению планеты от угрозы ядерного самоуничтожения на основе укрепления взаимного доверия.По его словам, с учетом этого Казахстан номинировал свою кандидатуру на позицию заместителя председателя первой встречи ДЗЯО в 2022 году и председателя третьей встречи на период 2024-2026 годов."Мы призываем все государства, включая ядерные державы, разработать поэтапный план полной ликвидации ядерного оружия до 2045 года, к столетнему юбилею ООН. Предложения и договоренности о достижении этой цели могли бы быть отражены в итоговых документах как первой конференции ДЗЯО, так и обзорной конференции ДНЯО (Договор о нераспространении ядерного оружия - ред.)", - написал министр.
https://ria.ru/20220612/ukraina-1794878515.html
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в мире, казахстан, украина, мид казахстана, мухтар тлеуберди
09:53 19.06.2022
 
МИД Казахстана заявил о необходимости запрета ядерного оружия

Глава МИД Казахстана Тлеуберди: конфликт на Украине поднял вопрос ядерного разоружения

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди
Министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди - РИА Новости, 1920, 19.06.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди. Архивное фото
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АЛМА-АТА, 19 июн - РИА Новости. Казахстан призывает ядерные державы мира разработать план ликвидации ядерного оружия, конфликт на Украине заставляет задуматься об уязвимости человечества перед этим смертоносным вооружением, считает заместитель премьер-министра – министр иностранных дел республики Мухтар Тлеуберди.
"Нынешний военный конфликт на территории Украины, разговоры о возврате ядерных вооружений и взаимные угрозы применения ядерного оружия заставляют нас, как никогда прежде, задуматься о коллективной уязвимости человечества и о насущной необходимости запрета и ликвидации этого смертоносного оружия", - написал он в статье для казахстанских и зарубежных СМИ в канун первой встречи государств – участников Договора о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО), которая пройдет 21-23 июня в Вене.
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12 июня, 12:38
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По словам главы МИД Казахстана, "как отмечает генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, сегодня, когда по всему миру рассредоточено около 13.4 тысячи ядерных боеголовок, возможность применения ядерного оружия стала реальней, чем в самые мрачные дни холодной войны".
Тлеуберди подчеркнул, что практический вклад Казахстана в ядерное разоружение дает моральное право и далее призывать народы и правительства удвоить усилия по избавлению планеты от угрозы ядерного самоуничтожения на основе укрепления взаимного доверия.
По его словам, с учетом этого Казахстан номинировал свою кандидатуру на позицию заместителя председателя первой встречи ДЗЯО в 2022 году и председателя третьей встречи на период 2024-2026 годов.
"Мы призываем все государства, включая ядерные державы, разработать поэтапный план полной ликвидации ядерного оружия до 2045 года, к столетнему юбилею ООН. Предложения и договоренности о достижении этой цели могли бы быть отражены в итоговых документах как первой конференции ДЗЯО, так и обзорной конференции ДНЯО (Договор о нераспространении ядерного оружия - ред.)", - написал министр.
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
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В Германии заговорили о ядерной угрозе из-за действий США на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКазахстанУкраинаМИД КазахстанаМухтар Тлеуберди
 
 
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