https://ria.ru/20220619/odessa-1796594840.html

Мэр Одессы заявил, что обеспокоен ростом "ненависти ко всему русскому"

Мэр Одессы заявил, что обеспокоен ростом "ненависти ко всему русскому" - РИА Новости, 19.06.2022

Мэр Одессы заявил, что обеспокоен ростом "ненависти ко всему русскому"

Мэр Одессы Геннадий Труханов раскритиковал рост русофобии на Украине и выступил против переименования улицы Пушкина в городе. Об этом он заявил в интервью... РИА Новости, 19.06.2022

2022-06-19T19:45

2022-06-19T19:45

2022-06-19T23:53

в мире

владимир зеленский

сергей лавров

одесса

украина

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151463/65/1514636542_0:425:1441:1236_1920x0_80_0_0_998811252f0fcc7a4f646a033e4b377d.jpg

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Мэр Одессы Геннадий Труханов раскритиковал рост русофобии на Украине и выступил против переименования улицы Пушкина в городе. Об этом он заявил в интервью газете New York Times."Одесса является многокультурной столицей Украины. Меня беспокоит рост ненависти ко всему русскому", — отметил он.Градоначальник, как пишет издание, находится под давлением желающих переименовать улицу Пушкина рядом с мэрией, но сам Труханов уточнил, что не поддержал бы эту инициативу.В начале недели мэр города объявил о планах переименовать те улицы в Одессе, чьи названия связаны с Россией. В частности, речь идет о Новомосковской, Бородинской, Курской, Воронежской, Чапаева и других. Он добавил, что среди новых названий должны появиться улица Героев Мариуполя и площадь Великобритании.На Украине в мае 2015 года приняли пакет законов, легализующих процесс декоммунизации в стране. При этом нынешняя волна переименований с ним не связана. Как отмечал министр иностранных дел России Сергей Лавров, киевские власти на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он подчеркивал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.

https://ria.ru/20220608/kultura-1793874547.html

https://ria.ru/20220618/putin-1796356871.html

одесса

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, владимир зеленский, сергей лавров, одесса, украина, россия