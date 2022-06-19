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Мэр Одессы заявил, что обеспокоен ростом "ненависти ко всему русскому" - РИА Новости, 19.06.2022
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Мэр Одессы заявил, что обеспокоен ростом "ненависти ко всему русскому"
Мэр Одессы заявил, что обеспокоен ростом "ненависти ко всему русскому" - РИА Новости, 19.06.2022
Мэр Одессы заявил, что обеспокоен ростом "ненависти ко всему русскому"
Мэр Одессы Геннадий Труханов раскритиковал рост русофобии на Украине и выступил против переименования улицы Пушкина в городе. Об этом он заявил в интервью... РИА Новости, 19.06.2022
2022-06-19T19:45
2022-06-19T23:53
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Мэр Одессы Геннадий Труханов раскритиковал рост русофобии на Украине и выступил против переименования улицы Пушкина в городе. Об этом он заявил в интервью газете New York Times."Одесса является многокультурной столицей Украины. Меня беспокоит рост ненависти ко всему русскому", — отметил он.Градоначальник, как пишет издание, находится под давлением желающих переименовать улицу Пушкина рядом с мэрией, но сам Труханов уточнил, что не поддержал бы эту инициативу.В начале недели мэр города объявил о планах переименовать те улицы в Одессе, чьи названия связаны с Россией. В частности, речь идет о Новомосковской, Бородинской, Курской, Воронежской, Чапаева и других. Он добавил, что среди новых названий должны появиться улица Героев Мариуполя и площадь Великобритании.На Украине в мае 2015 года приняли пакет законов, легализующих процесс декоммунизации в стране. При этом нынешняя волна переименований с ним не связана. Как отмечал министр иностранных дел России Сергей Лавров, киевские власти на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он подчеркивал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.
https://ria.ru/20220608/kultura-1793874547.html
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в мире, владимир зеленский, сергей лавров, одесса, украина, россия
19:45 19.06.2022 (обновлено: 23:53 19.06.2022)
 
Мэр Одессы заявил, что обеспокоен ростом "ненависти ко всему русскому"

Мэр Одессы Труханов выразил обеспокоенность ростом ненависти ко всему русскому

© РИА Новости / Денис Петров / Перейти в фотобанкГеннадий Труханов
Геннадий Труханов - РИА Новости, 1920, 19.06.2022
© РИА Новости / Денис Петров
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Геннадий Труханов. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Мэр Одессы Геннадий Труханов раскритиковал рост русофобии на Украине и выступил против переименования улицы Пушкина в городе. Об этом он заявил в интервью газете New York Times.
"Одесса является многокультурной столицей Украины. Меня беспокоит рост ненависти ко всему русскому", — отметил он.
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Градоначальник, как пишет издание, находится под давлением желающих переименовать улицу Пушкина рядом с мэрией, но сам Труханов уточнил, что не поддержал бы эту инициативу.
В начале недели мэр города объявил о планах переименовать те улицы в Одессе, чьи названия связаны с Россией. В частности, речь идет о Новомосковской, Бородинской, Курской, Воронежской, Чапаева и других. Он добавил, что среди новых названий должны появиться улица Героев Мариуполя и площадь Великобритании.
На Украине в мае 2015 года приняли пакет законов, легализующих процесс декоммунизации в стране. При этом нынешняя волна переименований с ним не связана. Как отмечал министр иностранных дел России Сергей Лавров, киевские власти на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он подчеркивал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.
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