Военным врачам вручили госнаграды у Главного храма Вооруженных сил
Замминистра обороны Иванов вручил военврачам госнаграды у Главного храма Вооруженных сил
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкГлавный храм Вооруженных Сил РФ в парке "Патриот" в Московской области
Главный храм Вооруженных Сил РФ в парке "Патриот" в Московской области. Архивное фото
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. На площади у Главного храма ВС РФ состоялись праздничные мероприятия, посвященные Дню Медицинского работника и 145-летию со Дня рождения святителя Луки (Войно-Ясенецкого), сообщили в воскресенье в Минобороны.
В мероприятии приняли участие замминистра обороны РФ Тимур Иванов и начальник Главного военно-медицинского управления МО РФ Дмитрий Тришкин.
"От имени министра обороны РФ поздравляю вас с вашим профессиональным праздником. Хочу поблагодарить специалистов военно-медицинской службы за самоотверженность и героизм, проявляемые при выполнении врачебного и воинского долга. Вы вносите неоценимый вклад в спасение жизней и сохранение здоровья наших военнослужащих", - сказал Тимур Иванов.
В Минобороны сообщили, что "в рамках торжественной части наиболее выдающимся представителям военной медицины вручили государственные и ведомственные награды, присвоены звания "Заслуженный врач РФ".
Ряд военных медиков также были отмечены премией Национальной ассоциации объединений офицеров запаса.
Затем в Главном храме ВС РФ отслужили благодарственный молебен перед иконой святителя Луки и ковчегом с частицей его мощей. После молебна вокруг храма прошел крестный ход.
Сегодня военные медики оказывают медицинскую помощь военнослужащим и мирным жителям, пострадавшим в ходе проведения специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик. Они выполняют оперативные вмешательства в полевых операционных, проводят эвакуацию пострадавших с поля боя, оказывают всю необходимую медицинскую помощь. На базе военных госпиталей проводят медицинскую реабилитацию.