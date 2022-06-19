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Военным врачам вручили госнаграды у Главного храма Вооруженных сил - РИА Новости, 19.06.2022
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https://ria.ru/20220619/nagrazhdenie-1796530139.html
Военным врачам вручили госнаграды у Главного храма Вооруженных сил
Военным врачам вручили госнаграды у Главного храма Вооруженных сил - РИА Новости, 19.06.2022
Военным врачам вручили госнаграды у Главного храма Вооруженных сил
На площади у Главного храма ВС РФ состоялись праздничные мероприятия, посвященные Дню Медицинского работника и 145-летию со Дня рождения святителя Луки... РИА Новости, 19.06.2022
2022-06-19T10:41
2022-06-19T10:41
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы рф
тимур иванов
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. На площади у Главного храма ВС РФ состоялись праздничные мероприятия, посвященные Дню Медицинского работника и 145-летию со Дня рождения святителя Луки (Войно-Ясенецкого), сообщили в воскресенье в Минобороны.В мероприятии приняли участие замминистра обороны РФ Тимур Иванов и начальник Главного военно-медицинского управления МО РФ Дмитрий Тришкин."От имени министра обороны РФ поздравляю вас с вашим профессиональным праздником. Хочу поблагодарить специалистов военно-медицинской службы за самоотверженность и героизм, проявляемые при выполнении врачебного и воинского долга. Вы вносите неоценимый вклад в спасение жизней и сохранение здоровья наших военнослужащих", - сказал Тимур Иванов.В Минобороны сообщили, что "в рамках торжественной части наиболее выдающимся представителям военной медицины вручили государственные и ведомственные награды, присвоены звания "Заслуженный врач РФ".Ряд военных медиков также были отмечены премией Национальной ассоциации объединений офицеров запаса.Затем в Главном храме ВС РФ отслужили благодарственный молебен перед иконой святителя Луки и ковчегом с частицей его мощей. После молебна вокруг храма прошел крестный ход.Сегодня военные медики оказывают медицинскую помощь военнослужащим и мирным жителям, пострадавшим в ходе проведения специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик. Они выполняют оперативные вмешательства в полевых операционных, проводят эвакуацию пострадавших с поля боя, оказывают всю необходимую медицинскую помощь. На базе военных госпиталей проводят медицинскую реабилитацию.
https://ria.ru/20220612/tankist-1794947140.html
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безопасность, россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы рф, тимур иванов, министерство обороны рф (минобороны рф)
10:41 19.06.2022
 
Военным врачам вручили госнаграды у Главного храма Вооруженных сил

Замминистра обороны Иванов вручил военврачам госнаграды у Главного храма Вооруженных сил

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкГлавный храм Вооруженных Сил РФ в парке "Патриот" в Московской области
Главный храм Вооруженных Сил РФ в парке Патриот в Московской области - РИА Новости, 1920, 19.06.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Главный храм Вооруженных Сил РФ в парке "Патриот" в Московской области. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. На площади у Главного храма ВС РФ состоялись праздничные мероприятия, посвященные Дню Медицинского работника и 145-летию со Дня рождения святителя Луки (Войно-Ясенецкого), сообщили в воскресенье в Минобороны.
В мероприятии приняли участие замминистра обороны РФ Тимур Иванов и начальник Главного военно-медицинского управления МО РФ Дмитрий Тришкин.
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"От имени министра обороны РФ поздравляю вас с вашим профессиональным праздником. Хочу поблагодарить специалистов военно-медицинской службы за самоотверженность и героизм, проявляемые при выполнении врачебного и воинского долга. Вы вносите неоценимый вклад в спасение жизней и сохранение здоровья наших военнослужащих", - сказал Тимур Иванов.
В Минобороны сообщили, что "в рамках торжественной части наиболее выдающимся представителям военной медицины вручили государственные и ведомственные награды, присвоены звания "Заслуженный врач РФ".
Ряд военных медиков также были отмечены премией Национальной ассоциации объединений офицеров запаса.
Затем в Главном храме ВС РФ отслужили благодарственный молебен перед иконой святителя Луки и ковчегом с частицей его мощей. После молебна вокруг храма прошел крестный ход.
Сегодня военные медики оказывают медицинскую помощь военнослужащим и мирным жителям, пострадавшим в ходе проведения специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик. Они выполняют оперативные вмешательства в полевых операционных, проводят эвакуацию пострадавших с поля боя, оказывают всю необходимую медицинскую помощь. На базе военных госпиталей проводят медицинскую реабилитацию.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы РФТимур ИвановМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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