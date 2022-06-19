https://ria.ru/20220619/nagrazhdenie-1796530139.html

Военным врачам вручили госнаграды у Главного храма Вооруженных сил

Военным врачам вручили госнаграды у Главного храма Вооруженных сил - РИА Новости, 19.06.2022

Военным врачам вручили госнаграды у Главного храма Вооруженных сил

На площади у Главного храма ВС РФ состоялись праздничные мероприятия, посвященные Дню Медицинского работника и 145-летию со Дня рождения святителя Луки... РИА Новости, 19.06.2022

2022-06-19T10:41

2022-06-19T10:41

2022-06-19T10:41

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

украина

вооруженные силы рф

тимур иванов

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. На площади у Главного храма ВС РФ состоялись праздничные мероприятия, посвященные Дню Медицинского работника и 145-летию со Дня рождения святителя Луки (Войно-Ясенецкого), сообщили в воскресенье в Минобороны.В мероприятии приняли участие замминистра обороны РФ Тимур Иванов и начальник Главного военно-медицинского управления МО РФ Дмитрий Тришкин."От имени министра обороны РФ поздравляю вас с вашим профессиональным праздником. Хочу поблагодарить специалистов военно-медицинской службы за самоотверженность и героизм, проявляемые при выполнении врачебного и воинского долга. Вы вносите неоценимый вклад в спасение жизней и сохранение здоровья наших военнослужащих", - сказал Тимур Иванов.В Минобороны сообщили, что "в рамках торжественной части наиболее выдающимся представителям военной медицины вручили государственные и ведомственные награды, присвоены звания "Заслуженный врач РФ".Ряд военных медиков также были отмечены премией Национальной ассоциации объединений офицеров запаса.Затем в Главном храме ВС РФ отслужили благодарственный молебен перед иконой святителя Луки и ковчегом с частицей его мощей. После молебна вокруг храма прошел крестный ход.Сегодня военные медики оказывают медицинскую помощь военнослужащим и мирным жителям, пострадавшим в ходе проведения специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик. Они выполняют оперативные вмешательства в полевых операционных, проводят эвакуацию пострадавших с поля боя, оказывают всю необходимую медицинскую помощь. На базе военных госпиталей проводят медицинскую реабилитацию.

https://ria.ru/20220612/tankist-1794947140.html

https://ria.ru/20220607/nagrazhdenie-1793841779.html

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы рф, тимур иванов, министерство обороны рф (минобороны рф)