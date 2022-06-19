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Кадыров заявил о больших потерях среди наемников на Украине - РИА Новости, 19.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220619/naemniki-1796518411.html
Кадыров заявил о больших потерях среди наемников на Украине
Кадыров заявил о больших потерях среди наемников на Украине - РИА Новости, 19.06.2022
Кадыров заявил о больших потерях среди наемников на Украине
Иностранные наемники на Украине несут большие потери, заявил в Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров. РИА Новости, 19.06.2022
2022-06-19T08:29
2022-06-19T10:04
специальная военная операция на украине
в мире
рамзан кадыров
украина
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Иностранные наемники на Украине несут большие потери, заявил в Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров."Наемники редко выкладывают видео своих неудач. На самом же деле потери иностранцев большие, а оставшиеся в живых все чаще подумывают о том, чтобы бросить это бессмысленное дело и убраться подальше от Украины", — написал он.Если в начале марта иностранные наемники хвалились съемками "лихачества на бронетранспортерах", то сейчас они "безысходно констатируют свою беспомощность", добавил Кадыров. В пример он привел наемника из США Джеймса Васкеса, который в одном из постов в соцсетях написал о больших потерях. В частности, американец признался, что на прошлой неделе потерял много людей и хочет как можно скорее вернуться домой.Как сообщало Минобороны, в начале российской военной спецоперации на Украину приехали около семи тысяч иностранных наемников, в основном из Польши, Канады и США. Сейчас их насчитывается немногим более 3,2 тысячи.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, рамзан кадыров, украина
08:29 19.06.2022 (обновлено: 10:04 19.06.2022)
 
Кадыров заявил о больших потерях среди наемников на Украине

Глава Чечни Кадыров заявил о больших потерях среди воюющих на Украине иностранных боевиков

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкУничтоженный украинский танк в ЛНР
Уничтоженный украинский танк в ЛНР - РИА Новости, 1920, 19.06.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Уничтоженный украинский танк в ЛНР. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Иностранные наемники на Украине несут большие потери, заявил в Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.
"Наемники редко выкладывают видео своих неудач. На самом же деле потери иностранцев большие, а оставшиеся в живых все чаще подумывают о том, чтобы бросить это бессмысленное дело и убраться подальше от Украины", — написал он.
Если в начале марта иностранные наемники хвалились съемками "лихачества на бронетранспортерах", то сейчас они "безысходно констатируют свою беспомощность", добавил Кадыров. В пример он привел наемника из США Джеймса Васкеса, который в одном из постов в соцсетях написал о больших потерях. В частности, американец признался, что на прошлой неделе потерял много людей и хочет как можно скорее вернуться домой.
Как сообщало Минобороны, в начале российской военной спецоперации на Украину приехали около семи тысяч иностранных наемников, в основном из Польши, Канады и США. Сейчас их насчитывается немногим более 3,2 тысячи.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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