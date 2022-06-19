https://ria.ru/20220619/naemniki-1796518411.html

Кадыров заявил о больших потерях среди наемников на Украине

Кадыров заявил о больших потерях среди наемников на Украине - РИА Новости, 19.06.2022

Кадыров заявил о больших потерях среди наемников на Украине

Иностранные наемники на Украине несут большие потери, заявил в Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров. РИА Новости, 19.06.2022

2022-06-19T08:29

2022-06-19T08:29

2022-06-19T10:04

специальная военная операция на украине

в мире

рамзан кадыров

украина

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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Иностранные наемники на Украине несут большие потери, заявил в Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров."Наемники редко выкладывают видео своих неудач. На самом же деле потери иностранцев большие, а оставшиеся в живых все чаще подумывают о том, чтобы бросить это бессмысленное дело и убраться подальше от Украины", — написал он.Если в начале марта иностранные наемники хвалились съемками "лихачества на бронетранспортерах", то сейчас они "безысходно констатируют свою беспомощность", добавил Кадыров. В пример он привел наемника из США Джеймса Васкеса, который в одном из постов в соцсетях написал о больших потерях. В частности, американец признался, что на прошлой неделе потерял много людей и хочет как можно скорее вернуться домой.Как сообщало Минобороны, в начале российской военной спецоперации на Украину приехали около семи тысяч иностранных наемников, в основном из Польши, Канады и США. Сейчас их насчитывается немногим более 3,2 тысячи.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, рамзан кадыров, украина