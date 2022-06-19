08:29 19.06.2022 (обновлено: 10:04 19.06.2022)
Кадыров заявил о больших потерях среди наемников на Украине
Глава Чечни Кадыров заявил о больших потерях среди воюющих на Украине иностранных боевиков
Уничтоженный украинский танк в ЛНР. Архивное фото
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Иностранные наемники на Украине несут большие потери, заявил в Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.
"Наемники редко выкладывают видео своих неудач. На самом же деле потери иностранцев большие, а оставшиеся в живых все чаще подумывают о том, чтобы бросить это бессмысленное дело и убраться подальше от Украины", — написал он.
Если в начале марта иностранные наемники хвалились съемками "лихачества на бронетранспортерах", то сейчас они "безысходно констатируют свою беспомощность", добавил Кадыров. В пример он привел наемника из США Джеймса Васкеса, который в одном из постов в соцсетях написал о больших потерях. В частности, американец признался, что на прошлой неделе потерял много людей и хочет как можно скорее вернуться домой.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.