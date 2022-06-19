https://ria.ru/20220619/minoborony-1796570622.html

В брифингах Минобороны появилась карта с местами ударов российских войск

В брифингах Минобороны появилась карта с местами ударов российских войск - РИА Новости, 19.06.2022

В брифингах Минобороны появилась карта с местами ударов российских войск

Минобороны России в ежедневных брифингах о ходе специальной военной операции стало на картах демонстрировать точные места российских ударов, а также обозначать... РИА Новости, 19.06.2022

2022-06-19T16:04

2022-06-19T16:04

2022-06-19T16:04

специальная военная операция на украине

безопасность

луганская народная республика

донецкая народная республика

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

россия

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Минобороны России в ежедневных брифингах о ходе специальной военной операции стало на картах демонстрировать точные места российских ударов, а также обозначать пораженные силы и средства противника, следует из опубликованного в воскресенье видео Минобороны России.Так, например, на картах обозначен освобожденный союзными войсками населенный пункт Метелкино в ЛНР. Там же в окрестностях на карте отмечены два сбитых украинских беспилотника, три ракеты "Точка-У", под Северском (на юго-западе от Метелкино) отмечен уничтоженный "Бук-М1".Также на картах отмечена Широкая Дача, где проходила встреча командного состава группировки войск "Александрия" - ударами "Калибров" уничтожено свыше 50 генералов и офицеров, а также около 25 автомобилей. В Николаеве отмечены уничтоженные 10 американских гаубиц M777 и 20 западных бронемашин.В населенном пункте Губиниха под Днепропетровском отмечен разбитый ж/д эшелон с украинскими боевиками и техникой. Под Селидово в ДНР обозначены уничтоженные украинские националисты и иностранные наемники (до 200 человек), и так далее.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Конашенков о потерях и отступлении подразделений украинской армии Конашенков о потерях и отступлении подразделений украинской армии 2022-06-19T16:04 true PT1M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, луганская народная республика, донецкая народная республика, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), россия