https://ria.ru/20220619/minoborony-1796570622.html
В брифингах Минобороны появилась карта с местами ударов российских войск
В брифингах Минобороны появилась карта с местами ударов российских войск - РИА Новости, 19.06.2022
В брифингах Минобороны появилась карта с местами ударов российских войск
Минобороны России в ежедневных брифингах о ходе специальной военной операции стало на картах демонстрировать точные места российских ударов, а также обозначать... РИА Новости, 19.06.2022
2022-06-19T16:04
2022-06-19T16:04
2022-06-19T16:04
специальная военная операция на украине
безопасность
луганская народная республика
донецкая народная республика
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Минобороны России в ежедневных брифингах о ходе специальной военной операции стало на картах демонстрировать точные места российских ударов, а также обозначать пораженные силы и средства противника, следует из опубликованного в воскресенье видео Минобороны России.Так, например, на картах обозначен освобожденный союзными войсками населенный пункт Метелкино в ЛНР. Там же в окрестностях на карте отмечены два сбитых украинских беспилотника, три ракеты "Точка-У", под Северском (на юго-западе от Метелкино) отмечен уничтоженный "Бук-М1".Также на картах отмечена Широкая Дача, где проходила встреча командного состава группировки войск "Александрия" - ударами "Калибров" уничтожено свыше 50 генералов и офицеров, а также около 25 автомобилей. В Николаеве отмечены уничтоженные 10 американских гаубиц M777 и 20 западных бронемашин.В населенном пункте Губиниха под Днепропетровском отмечен разбитый ж/д эшелон с украинскими боевиками и техникой. Под Селидово в ДНР обозначены уничтоженные украинские националисты и иностранные наемники (до 200 человек), и так далее.
луганская народная республика
донецкая народная республика
украина
россия
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/13/1796562491_235:0:1675:1080_1920x0_80_0_0_ccd0f7e2b6a630f22b0ba4e95afc3b71.jpg
Конашенков о потерях и отступлении подразделений украинской армии
Конашенков о потерях и отступлении подразделений украинской армии
2022-06-19T16:04
true
PT1M20S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, луганская народная республика, донецкая народная республика, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), россия
В брифингах Минобороны появилась карта с местами ударов российских войск
В брифингах Минобороны появилась карта с местами ударов и пораженными силами противника
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Минобороны России в ежедневных брифингах о ходе специальной военной операции стало на картах демонстрировать точные места российских ударов, а также обозначать пораженные силы и средства противника, следует из опубликованного в воскресенье видео Минобороны России.
Так, например, на картах обозначен освобожденный союзными войсками населенный пункт Метелкино в ЛНР. Там же в окрестностях на карте отмечены два сбитых украинских беспилотника, три ракеты "Точка-У", под Северском (на юго-западе от Метелкино) отмечен уничтоженный "Бук-М1".
Также на картах отмечена Широкая Дача, где проходила встреча командного состава группировки войск "Александрия" - ударами "Калибров" уничтожено свыше 50 генералов и офицеров, а также около 25 автомобилей. В Николаеве отмечены уничтоженные 10 американских гаубиц M777 и 20 западных бронемашин.
В населенном пункте Губиниха под Днепропетровском отмечен разбитый ж/д эшелон с украинскими боевиками и техникой. Под Селидово в ДНР обозначены уничтоженные украинские националисты и иностранные наемники (до 200 человек), и так далее.