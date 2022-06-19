Рейтинг@Mail.ru
В России за сутки госпитализировали 730 человек с COVID-19 - РИА Новости, 19.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220619/koronavirus-1796533088.html
В России за сутки госпитализировали 730 человек с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 730 человек с COVID-19 - РИА Новости, 19.06.2022
В России за сутки госпитализировали 730 человек с COVID-19
Более 700 человек с коронавирусом госпитализированы в России за сутки, на 43,5% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 19.06.2022
2022-06-19T11:07
2022-06-19T11:07
распространение коронавируса
россия
общество
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/04/1757717410_0:92:3086:1828_1920x0_80_0_0_b643ddffd992e8fb843c0eca737f972c.jpg
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Более 700 человек с коронавирусом госпитализированы в России за сутки, на 43,5% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."По состоянию на 19 июня 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 730 человек и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 43,5%", - говорится в сообщении.Рост госпитализаций произошел в девяти субъектах, снижение - в 68 регионах, ситуация не изменилась в восьми субъектах.Более трех тысяч новых случаев коронавируса выявлено в России за сутки, умерли 62 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.Согласно сообщению, за сутки в стране выздоровело 3279 человек, на 25% меньше в сравнении с 18 июня."Выявлен 3081 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 62 человека", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220619/koronavirus-1796529201.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/04/1757717410_355:0:3086:2048_1920x0_80_0_0_0b1c7bc1bf3f1ac8fbee00c155d8ac0b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:07 19.06.2022
 
В России за сутки госпитализировали 730 человек с COVID-19

В России за сутки выявили 3081 новый случай заражения коронавирусом

© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкМедицинские работники в реанимационном отделении COVID-госпиталя
Медицинские работники в реанимационном отделении COVID-госпиталя - РИА Новости, 1920, 19.06.2022
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
Медицинские работники в реанимационном отделении COVID-госпиталя. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Более 700 человек с коронавирусом госпитализированы в России за сутки, на 43,5% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"По состоянию на 19 июня 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 730 человек и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 43,5%", - говорится в сообщении.
Медицинский работник во время проведения экспресс-тестирования на коронавирус - РИА Новости, 1920, 19.06.2022
10:31Распространение коронавируса
В России продлили правила распределения тестов для диагностики COVID-19
Рост госпитализаций произошел в девяти субъектах, снижение - в 68 регионах, ситуация не изменилась в восьми субъектах.
Более трех тысяч новых случаев коронавируса выявлено в России за сутки, умерли 62 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
Согласно сообщению, за сутки в стране выздоровело 3279 человек, на 25% меньше в сравнении с 18 июня.
"Выявлен 3081 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 62 человека", - говорится в сообщении.
 
Распространение коронавирусаРоссияОбществоЗдоровье - ОбществоКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала