https://ria.ru/20220619/koronavirus-1796533088.html
В России за сутки госпитализировали 730 человек с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 730 человек с COVID-19 - РИА Новости, 19.06.2022
В России за сутки госпитализировали 730 человек с COVID-19
Более 700 человек с коронавирусом госпитализированы в России за сутки, на 43,5% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 19.06.2022
2022-06-19T11:07
2022-06-19T11:07
2022-06-19T11:07
распространение коронавируса
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Более 700 человек с коронавирусом госпитализированы в России за сутки, на 43,5% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."По состоянию на 19 июня 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 730 человек и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 43,5%", - говорится в сообщении.Рост госпитализаций произошел в девяти субъектах, снижение - в 68 регионах, ситуация не изменилась в восьми субъектах.Более трех тысяч новых случаев коронавируса выявлено в России за сутки, умерли 62 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.Согласно сообщению, за сутки в стране выздоровело 3279 человек, на 25% меньше в сравнении с 18 июня."Выявлен 3081 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 62 человека", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220619/koronavirus-1796529201.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В России за сутки госпитализировали 730 человек с COVID-19
В России за сутки выявили 3081 новый случай заражения коронавирусом