https://ria.ru/20220619/koronavirus-1796533088.html

В России за сутки госпитализировали 730 человек с COVID-19

В России за сутки госпитализировали 730 человек с COVID-19 - РИА Новости, 19.06.2022

В России за сутки госпитализировали 730 человек с COVID-19

Более 700 человек с коронавирусом госпитализированы в России за сутки, на 43,5% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 19.06.2022

2022-06-19T11:07

2022-06-19T11:07

2022-06-19T11:07

распространение коронавируса

россия

общество

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коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Более 700 человек с коронавирусом госпитализированы в России за сутки, на 43,5% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."По состоянию на 19 июня 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 730 человек и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 43,5%", - говорится в сообщении.Рост госпитализаций произошел в девяти субъектах, снижение - в 68 регионах, ситуация не изменилась в восьми субъектах.Более трех тысяч новых случаев коронавируса выявлено в России за сутки, умерли 62 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.Согласно сообщению, за сутки в стране выздоровело 3279 человек, на 25% меньше в сравнении с 18 июня."Выявлен 3081 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 62 человека", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220619/koronavirus-1796529201.html

россия

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

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