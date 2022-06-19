Рейтинг@Mail.ru
В России продлили правила распределения тестов для диагностики COVID-19 - РИА Новости, 19.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220619/koronavirus-1796529201.html
В России продлили правила распределения тестов для диагностики COVID-19
В России продлили правила распределения тестов для диагностики COVID-19 - РИА Новости, 19.06.2022
В России продлили правила распределения тестов для диагностики COVID-19
Правительство России продлило правила распределения тест-систем для диагностики коронавируса и оперативного обмена информацией об объемах и результатах... РИА Новости, 19.06.2022
2022-06-19T10:31
2022-06-19T10:31
распространение коронавируса
здоровье - общество
общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
михаил мишустин
правительство рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/15/1768869612_0:162:3113:1913_1920x0_80_0_0_6dd09ebbbd9cbe36e202868b3b9eeb25.jpg
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Правительство России продлило правила распределения тест-систем для диагностики коронавируса и оперативного обмена информацией об объемах и результатах проведенных исследований, соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Особый порядок работы, позволяющий оперативно распределять тест-системы для диагностики коронавирусной инфекции, а также обмениваться информацией об объемах и результатах проведенных исследований, продлевается до 1 мая 2023 года. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Отмечается, что согласно такому порядку, за распределение тестов отвечает Роспотребнадзор, а Федеральный центр гигиены и эпидемиологии ведет учет информации о диагностике и полученных результатах. Такой регламент работы действует с середины апреля 2020 года."Каждый понедельник производители тест-систем направляют сюда информацию об объемах планируемого выпуска, а лаборатории – о количестве планируемых исследований и наличии остатков тест-систем. На основании этих данных центр составляет еженедельный план-график распределения тестов, учитывая уровень заболеваемости в регионах и потребности в диагностике, и уже во вторник передает его в Роспотребнадзор", - говорится в сообщении.Также отмечается, что по правилам данные о каждом выявленном положительном результате тестирования лаборатории должны незамедлительно сообщать в территориальный орган Роспотребнадзора.
https://ria.ru/20220616/koronavirus-1795748994.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/15/1768869612_157:0:2888:2048_1920x0_80_0_0_b1133bad7453ac13b81bc044446656a0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
здоровье - общество, общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), михаил мишустин, правительство рф
10:31 19.06.2022
 
В России продлили правила распределения тестов для диагностики COVID-19

Правительство продлило до 1 мая правила распределения тестов для диагностики коронавируса

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМедицинский работник во время проведения экспресс-тестирования на коронавирус
Медицинский работник во время проведения экспресс-тестирования на коронавирус - РИА Новости, 1920, 19.06.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Медицинский работник во время проведения экспресс-тестирования на коронавирус. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Правительство России продлило правила распределения тест-систем для диагностики коронавируса и оперативного обмена информацией об объемах и результатах проведенных исследований, соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Особый порядок работы, позволяющий оперативно распределять тест-системы для диагностики коронавирусной инфекции, а также обмениваться информацией об объемах и результатах проведенных исследований, продлевается до 1 мая 2023 года. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
Отмечается, что согласно такому порядку, за распределение тестов отвечает Роспотребнадзор, а Федеральный центр гигиены и эпидемиологии ведет учет информации о диагностике и полученных результатах. Такой регламент работы действует с середины апреля 2020 года.
"Каждый понедельник производители тест-систем направляют сюда информацию об объемах планируемого выпуска, а лаборатории – о количестве планируемых исследований и наличии остатков тест-систем. На основании этих данных центр составляет еженедельный план-график распределения тестов, учитывая уровень заболеваемости в регионах и потребности в диагностике, и уже во вторник передает его в Роспотребнадзор", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что по правилам данные о каждом выявленном положительном результате тестирования лаборатории должны незамедлительно сообщать в территориальный орган Роспотребнадзора.
Главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова дает интервью на стенде РИА на ПМЭФ-2022 - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
16 июня, 13:39Распространение коронавируса
Коронавирус никуда не ушел, заявила Попова
 
Распространение коронавирусаЗдоровье - ОбществоОбществоРоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Михаил МишустинПравительство РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала