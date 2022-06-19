В России продлили правила распределения тестов для диагностики COVID-19
Правительство продлило до 1 мая правила распределения тестов для диагностики коронавируса
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМедицинский работник во время проведения экспресс-тестирования на коронавирус
Медицинский работник во время проведения экспресс-тестирования на коронавирус. Архивное фото
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Правительство России продлило правила распределения тест-систем для диагностики коронавируса и оперативного обмена информацией об объемах и результатах проведенных исследований, соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Особый порядок работы, позволяющий оперативно распределять тест-системы для диагностики коронавирусной инфекции, а также обмениваться информацией об объемах и результатах проведенных исследований, продлевается до 1 мая 2023 года. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
Отмечается, что согласно такому порядку, за распределение тестов отвечает Роспотребнадзор, а Федеральный центр гигиены и эпидемиологии ведет учет информации о диагностике и полученных результатах. Такой регламент работы действует с середины апреля 2020 года.
"Каждый понедельник производители тест-систем направляют сюда информацию об объемах планируемого выпуска, а лаборатории – о количестве планируемых исследований и наличии остатков тест-систем. На основании этих данных центр составляет еженедельный план-график распределения тестов, учитывая уровень заболеваемости в регионах и потребности в диагностике, и уже во вторник передает его в Роспотребнадзор", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что по правилам данные о каждом выявленном положительном результате тестирования лаборатории должны незамедлительно сообщать в территориальный орган Роспотребнадзора.