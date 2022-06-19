https://ria.ru/20220619/koronavirus-1796529201.html

В России продлили правила распределения тестов для диагностики COVID-19

В России продлили правила распределения тестов для диагностики COVID-19 - РИА Новости, 19.06.2022

В России продлили правила распределения тестов для диагностики COVID-19

Правительство России продлило правила распределения тест-систем для диагностики коронавируса и оперативного обмена информацией об объемах и результатах... РИА Новости, 19.06.2022

2022-06-19T10:31

2022-06-19T10:31

2022-06-19T10:31

распространение коронавируса

здоровье - общество

общество

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

михаил мишустин

правительство рф

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Правительство России продлило правила распределения тест-систем для диагностики коронавируса и оперативного обмена информацией об объемах и результатах проведенных исследований, соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Особый порядок работы, позволяющий оперативно распределять тест-системы для диагностики коронавирусной инфекции, а также обмениваться информацией об объемах и результатах проведенных исследований, продлевается до 1 мая 2023 года. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Отмечается, что согласно такому порядку, за распределение тестов отвечает Роспотребнадзор, а Федеральный центр гигиены и эпидемиологии ведет учет информации о диагностике и полученных результатах. Такой регламент работы действует с середины апреля 2020 года."Каждый понедельник производители тест-систем направляют сюда информацию об объемах планируемого выпуска, а лаборатории – о количестве планируемых исследований и наличии остатков тест-систем. На основании этих данных центр составляет еженедельный план-график распределения тестов, учитывая уровень заболеваемости в регионах и потребности в диагностике, и уже во вторник передает его в Роспотребнадзор", - говорится в сообщении.Также отмечается, что по правилам данные о каждом выявленном положительном результате тестирования лаборатории должны незамедлительно сообщать в территориальный орган Роспотребнадзора.

https://ria.ru/20220616/koronavirus-1795748994.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), михаил мишустин, правительство рф