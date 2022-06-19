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На митинг в Кишиневе вышли около 40 тысяч человек, заявили организаторы - РИА Новости, 19.06.2022
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На митинг в Кишиневе вышли около 40 тысяч человек, заявили организаторы
На митинг в Кишиневе вышли около 40 тысяч человек, заявили организаторы - РИА Новости, 19.06.2022
На митинг в Кишиневе вышли около 40 тысяч человек, заявили организаторы
В акции протеста в центре Кишинева участвует около 40 тысяч человек, заявили организаторы мероприятия. По данным полиции, на акции не более трех тысяч человек. РИА Новости, 19.06.2022
2022-06-19T19:01
2022-06-19T19:01
в мире
майя санду
кишинев
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КИШИНЕВ, 19 июн – РИА Новости. В акции протеста в центре Кишинева участвует около 40 тысяч человек, заявили организаторы мероприятия. По данным полиции, на акции не более трех тысяч человек.Полицейские, следящие за общественным порядком, сообщили корреспонденту РИА Новости, что протестующих на площади не более 3000 человек. Официальные данные будут представлены позже.Протестующие высказывают недовольство ростом цен на продукты и высокими тарифами на энергоносители. Манифестанты скандируют: "Досрочные выборы," "Долой власть!", "Отставка", "Долой Майю Санду!"Молдавия столкнулась в конце весны с беспрецедентным ростом цен. Национальное бюро статистики объявило, что среднегодовая инфляция в мае составила 29,05%. Цены на продукты питания выросли на 32,5%, непродовольственные товары - на 21,45%, услуги, оказываемые населению, - на 35,27%. Оппозиция возложила на правительство и правящую партию "Действие и солидарность" ответственность за экономический кризис в стране. В Кишиневе и ряде населенных пунктов проходят антиправительственные митинги, в ходе которых звучат возмущения по поводу роста цен и бездействия властей.
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в мире, майя санду, кишинев, молдавия
19:01 19.06.2022
 
На митинг в Кишиневе вышли около 40 тысяч человек, заявили организаторы

Организаторы митинга в Кишиневе заявили, что на акцию вышли порядка 40 тысяч человек

© Sputnik / Rodion ProcaАкция протеста в Кишиневе, Молдавия
Акция протеста в Кишиневе, Молдавия - РИА Новости, 1920, 19.06.2022
© Sputnik / Rodion Proca
Акция протеста в Кишиневе, Молдавия
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 19 июн – РИА Новости. В акции протеста в центре Кишинева участвует около 40 тысяч человек, заявили организаторы мероприятия. По данным полиции, на акции не более трех тысяч человек.
"Нас здесь уже собралось 40 тысяч человек. Спасибо, что приехали со всей страны. Власть должна услышать чаянья людей", - сказали организаторы.
Полицейские, следящие за общественным порядком, сообщили корреспонденту РИА Новости, что протестующих на площади не более 3000 человек. Официальные данные будут представлены позже.
Протестующие высказывают недовольство ростом цен на продукты и высокими тарифами на энергоносители. Манифестанты скандируют: "Досрочные выборы," "Долой власть!", "Отставка", "Долой Майю Санду!"
Молдавия столкнулась в конце весны с беспрецедентным ростом цен. Национальное бюро статистики объявило, что среднегодовая инфляция в мае составила 29,05%. Цены на продукты питания выросли на 32,5%, непродовольственные товары - на 21,45%, услуги, оказываемые населению, - на 35,27%. Оппозиция возложила на правительство и правящую партию "Действие и солидарность" ответственность за экономический кризис в стране. В Кишиневе и ряде населенных пунктов проходят антиправительственные митинги, в ходе которых звучат возмущения по поводу роста цен и бездействия властей.
Флаги Молдавии - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
17 июня, 13:26
ЕК рекомендовала предоставить Молдавии статус кандидата в члены ЕС
 
В миреМайя СандуКишиневМолдавия
 
 
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