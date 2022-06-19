https://ria.ru/20220619/kishinev-1796590450.html
На митинг в Кишиневе вышли около 40 тысяч человек, заявили организаторы
На митинг в Кишиневе вышли около 40 тысяч человек, заявили организаторы - РИА Новости, 19.06.2022
На митинг в Кишиневе вышли около 40 тысяч человек, заявили организаторы
В акции протеста в центре Кишинева участвует около 40 тысяч человек, заявили организаторы мероприятия. По данным полиции, на акции не более трех тысяч человек. РИА Новости, 19.06.2022
2022-06-19T19:01
2022-06-19T19:01
2022-06-19T19:01
в мире
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кишинев
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КИШИНЕВ, 19 июн – РИА Новости. В акции протеста в центре Кишинева участвует около 40 тысяч человек, заявили организаторы мероприятия. По данным полиции, на акции не более трех тысяч человек.Полицейские, следящие за общественным порядком, сообщили корреспонденту РИА Новости, что протестующих на площади не более 3000 человек. Официальные данные будут представлены позже.Протестующие высказывают недовольство ростом цен на продукты и высокими тарифами на энергоносители. Манифестанты скандируют: "Досрочные выборы," "Долой власть!", "Отставка", "Долой Майю Санду!"Молдавия столкнулась в конце весны с беспрецедентным ростом цен. Национальное бюро статистики объявило, что среднегодовая инфляция в мае составила 29,05%. Цены на продукты питания выросли на 32,5%, непродовольственные товары - на 21,45%, услуги, оказываемые населению, - на 35,27%. Оппозиция возложила на правительство и правящую партию "Действие и солидарность" ответственность за экономический кризис в стране. В Кишиневе и ряде населенных пунктов проходят антиправительственные митинги, в ходе которых звучат возмущения по поводу роста цен и бездействия властей.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, майя санду, кишинев, молдавия
На митинг в Кишиневе вышли около 40 тысяч человек, заявили организаторы
Организаторы митинга в Кишиневе заявили, что на акцию вышли порядка 40 тысяч человек
КИШИНЕВ, 19 июн – РИА Новости. В акции протеста в центре Кишинева участвует около 40 тысяч человек, заявили организаторы мероприятия. По данным полиции, на акции не более трех тысяч человек.
"Нас здесь уже собралось 40 тысяч человек. Спасибо, что приехали со всей страны. Власть должна услышать чаянья людей", - сказали организаторы.
Полицейские, следящие за общественным порядком, сообщили корреспонденту РИА Новости, что протестующих на площади не более 3000 человек. Официальные данные будут представлены позже.
Протестующие высказывают недовольство ростом цен на продукты и высокими тарифами на энергоносители. Манифестанты скандируют: "Досрочные выборы," "Долой власть!", "Отставка", "Долой Майю Санду!"
Молдавия столкнулась в конце весны с беспрецедентным ростом цен. Национальное бюро статистики объявило, что среднегодовая инфляция в мае составила 29,05%. Цены на продукты питания выросли на 32,5%, непродовольственные товары - на 21,45%, услуги, оказываемые населению, - на 35,27%. Оппозиция возложила на правительство и правящую партию "Действие и солидарность" ответственность за экономический кризис в стране. В Кишиневе и ряде населенных пунктов проходят антиправительственные митинги, в ходе которых звучат возмущения по поводу роста цен и бездействия властей.