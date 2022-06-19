https://ria.ru/20220619/kishinev-1796590450.html

На митинг в Кишиневе вышли около 40 тысяч человек, заявили организаторы

На митинг в Кишиневе вышли около 40 тысяч человек, заявили организаторы - РИА Новости, 19.06.2022

На митинг в Кишиневе вышли около 40 тысяч человек, заявили организаторы

В акции протеста в центре Кишинева участвует около 40 тысяч человек, заявили организаторы мероприятия. По данным полиции, на акции не более трех тысяч человек. РИА Новости, 19.06.2022

2022-06-19T19:01

2022-06-19T19:01

2022-06-19T19:01

в мире

майя санду

кишинев

молдавия

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КИШИНЕВ, 19 июн – РИА Новости. В акции протеста в центре Кишинева участвует около 40 тысяч человек, заявили организаторы мероприятия. По данным полиции, на акции не более трех тысяч человек.Полицейские, следящие за общественным порядком, сообщили корреспонденту РИА Новости, что протестующих на площади не более 3000 человек. Официальные данные будут представлены позже.Протестующие высказывают недовольство ростом цен на продукты и высокими тарифами на энергоносители. Манифестанты скандируют: "Досрочные выборы," "Долой власть!", "Отставка", "Долой Майю Санду!"Молдавия столкнулась в конце весны с беспрецедентным ростом цен. Национальное бюро статистики объявило, что среднегодовая инфляция в мае составила 29,05%. Цены на продукты питания выросли на 32,5%, непродовольственные товары - на 21,45%, услуги, оказываемые населению, - на 35,27%. Оппозиция возложила на правительство и правящую партию "Действие и солидарность" ответственность за экономический кризис в стране. В Кишиневе и ряде населенных пунктов проходят антиправительственные митинги, в ходе которых звучат возмущения по поводу роста цен и бездействия властей.

https://ria.ru/20220617/ek-1796090503.html

кишинев

молдавия

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, майя санду, кишинев, молдавия