https://ria.ru/20220619/izrail-1796580350.html

Президент Израиля поблагодарил Эрдогана за усилия по пресечению терактов

Президент Израиля поблагодарил Эрдогана за усилия по пресечению терактов - РИА Новости, 19.06.2022

Президент Израиля поблагодарил Эрдогана за усилия по пресечению терактов

Президент Израиля Ицхак Герцог побеседовал со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом и поблагодарил его за усилия по предотвращению терактов против... РИА Новости, 19.06.2022

2022-06-19T17:39

2022-06-19T17:39

2022-06-19T17:39

в мире

реджеп тайип эрдоган

яир лапид (министр иностранных дел израиля)

нафтали беннет

израиль

стамбул

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мид израиля‎

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ТЕЛЬ-АВИВ, 19 июн - РИА Новости. Президент Израиля Ицхак Герцог побеседовал со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом и поблагодарил его за усилия по предотвращению терактов против граждан еврейского государства в Турции, сообщила канцелярия Герцога."На фоне недавно обнародованных намерений (Ирана - ред.) совершить теракты против израильтян, находящихся в Стамбуле, президент Исаак Херцог провел сегодня встречу с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом. Президент Герцог поблагодарил президента Эрдогана за усилия по пресечению террористической деятельности на турецкой земле", - говорится в сообщении канцелярии.При этом Герцог подчеркнул, что угроза еще не миновала и необходимо продолжать контртеррористические усилия.Ранее в понедельник премьер-министр Израиля Нафтали Беннет обвинил Иран в попытках подготовки терактов против израильтян за границей и пообещал атаковать тех, кто посылает террористов, с таким заявлением глава правительства выступил в начале еженедельного заседания кабинета министров.В понедельник управление по борьбе с терроризмом при Совете национальной безопасности Израиля повысило уровень террористической угрозы для израильтян в Стамбуле до четвертого - самого высокого, говорится в заявлении. Совет национальной безопасности призвал израильтян, находящихся в настоящее время в Стамбуле, покинуть город при первой возможности, а израильтян, планирующих поездку в Турцию, не делать этого до дальнейшего уведомления.Ранее министр иностранных дел Израиля Яир Лапид на фоне попыток иранских атак на израильтян в Стамбуле призвал граждан воздержаться от полетов в Стамбул и Турцию в целом, если в этом нет жизненной необходимости. Позже министр иностранных дел Израиля Яир Лапид поблагодарил своего турецкого коллегу Мевлюта Чавушголу за сотрудничество в целях защиты израильтян на фоне иранской угрозы, сообщила пресс-служба МИД Израиля.

https://ria.ru/20220615/gaz-1795385347.html

https://ria.ru/20220619/iran-1796562197.html

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в мире, реджеп тайип эрдоган, яир лапид (министр иностранных дел израиля), нафтали беннет, израиль, стамбул, турция, мид израиля‎