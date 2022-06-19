Президент Израиля поблагодарил Эрдогана за усилия по пресечению терактов
Президент Израиля Герцог поблагодарил Эрдогана за усилия по пресечению терактов
© AP Photo / Manuel Balce CenetaПрезидент Израиля Ицхак Герцог
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Президент Израиля Ицхак Герцог. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 19 июн - РИА Новости. Президент Израиля Ицхак Герцог побеседовал со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом и поблагодарил его за усилия по предотвращению терактов против граждан еврейского государства в Турции, сообщила канцелярия Герцога.
"На фоне недавно обнародованных намерений (Ирана - ред.) совершить теракты против израильтян, находящихся в Стамбуле, президент Исаак Херцог провел сегодня встречу с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом. Президент Герцог поблагодарил президента Эрдогана за усилия по пресечению террористической деятельности на турецкой земле", - говорится в сообщении канцелярии.
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При этом Герцог подчеркнул, что угроза еще не миновала и необходимо продолжать контртеррористические усилия.
Ранее в понедельник премьер-министр Израиля Нафтали Беннет обвинил Иран в попытках подготовки терактов против израильтян за границей и пообещал атаковать тех, кто посылает террористов, с таким заявлением глава правительства выступил в начале еженедельного заседания кабинета министров.
В понедельник управление по борьбе с терроризмом при Совете национальной безопасности Израиля повысило уровень террористической угрозы для израильтян в Стамбуле до четвертого - самого высокого, говорится в заявлении. Совет национальной безопасности призвал израильтян, находящихся в настоящее время в Стамбуле, покинуть город при первой возможности, а израильтян, планирующих поездку в Турцию, не делать этого до дальнейшего уведомления.
Ранее министр иностранных дел Израиля Яир Лапид на фоне попыток иранских атак на израильтян в Стамбуле призвал граждан воздержаться от полетов в Стамбул и Турцию в целом, если в этом нет жизненной необходимости. Позже министр иностранных дел Израиля Яир Лапид поблагодарил своего турецкого коллегу Мевлюта Чавушголу за сотрудничество в целях защиты израильтян на фоне иранской угрозы, сообщила пресс-служба МИД Израиля.