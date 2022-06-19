https://ria.ru/20220619/italiya-1796564616.html

Итальянское правящее движение оказалось на грани раскола из-за Украины

Итальянское правящее движение оказалось на грани раскола из-за Украины - РИА Новости, 19.06.2022

Итальянское правящее движение оказалось на грани раскола из-за Украины

Входящее в правительственную коалицию Италии общественно-политическое "Движение 5 звезд" (Д5З) оказалось на грани раскола из-за острой дискуссии по вопросу о... РИА Новости, 19.06.2022

2022-06-19T15:08

2022-06-19T15:08

2022-06-19T15:08

в мире

италия

евросоюз

нато

украина

киев

марио драги

джузеппе конте

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1d/1756859271_0:144:3079:1876_1920x0_80_0_0_85f977a7b1a7098f44db3771fec02e17.jpg

РИМ, 19 июн – РИА Новости. Входящее в правительственную коалицию Италии общественно-политическое "Движение 5 звезд" (Д5З) оказалось на грани раскола из-за острой дискуссии по вопросу о поставках оружия на Украину, что чревато возможностью правительственного кризиса.К такому выводу пришли многие видные деятели Д5З после того, как в выходные в СМИ появились выдержки из проекта резолюции Сената республики по конфликту на Украине, подготовленного "пятизвездочниками". В этом документе правительству предлагается, в частности, "не продолжать дальнейшие поставки вооружений, которые поставили бы под серьезную угрозу деэскалацию конфликта".Голосование по данной резолюции должно состояться во вторник, 21 июня, после того, как премьер-министр Италии Марио Драги выступит в парламенте с сообщением о политике в отношении Украины в преддверии саммита ЕС в Брюсселе. Лидер Д5З, экс-премьер Джузеппе Конте еще в мае предложил в этой связи провести парламентское голосование, сделав акцент на необходимости отказа от новых поставок оружия Киеву и концентрации усилий на поиске дипломатического решения кризиса.Позиция Конте вызвала явное неприятие со стороны бывшего политического руководителя Д5З, министра иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо, который твердо отстаивает линию на атлантическую солидарность по ситуации на Украине. "Если мы отступим от линии НАТО, мы поставим под угрозу безопасность Италии. Мы не можем себе этого позволить", - заявил глава МИД после обнародования проекта сенатской резолюции, подготовленный однопартийцами. Кроме того, Ди Майо позволил себе резкую критику в адрес Конте, указав, что под его руководством Д5З "рискует превратиться в партию ненависти".Эти заявления Ди Майо вызвали бурную реакцию со стороны нынешнего руководства Д5З. "Мы находимся в точке невозврата: Ди Майо запланировал свой выход из Движения", - заявил в воскресенье в интервью газете La Stampa вице-президент Д5З Микеле Губитоза. По его словам, "министр придумывает ложь относительно линии своей партии, а затем критикует линию, которую сам же изобрел". "Как вице-президент Д5З я задаюсь вопросом, можем ли мы еще считать его министром по квоте Движения", - подчеркнул он.Другой вице-президент Д5З Риккардо Риччарди заявил газете la Repubblica, что в отношении главы МИД "должны быть приняты меры" и напомнил в этой связи, что сам Ди Майо в свою бытность лидером "Движения" исключал из него политиков за "значительно менее серьезные вещи".Наличие явного раскола в руководстве Д5З подтвердил в воскресенье сенатор Примо Ди Никола, который считается близким сторонником Ди Майо. "Сейчас мы обнаружили, что в действительности кто-то работает над резолюцией, которая может расколоть большинство, возможно, привести к падению правительства и увести Италию от ее исторических европейских и атлантических альянсов", - заявил он.Вопрос о возможности правительственного кризиса в Италии в связи с политикой правительства в отношении Украины возникает уже не в первый раз. Еще в середине мая Конте публично объявил, что нынешнее правящее большинство "существует только на бумаге". Тогда же он указал, что правая партия "Братья Италии", изначально находившаяся в оппозиции к кабинету Драги, поддерживает правительственную линию на оказание всесторонней помощи Украине, в том числе, посредством поставок оружия Киеву. При этом входящая в правительственное большинство партия "Лига" занимает значительно более осторожную позицию по данному вопросу, подчеркивая, что новые поставки вооружений на Украину не будут способствовать скорейшему разрешению конфликта.Тем не менее, большинство местных аналитиков, несмотря на явный раскол в руководстве Д5З, склоняются к тому, что правительство Драги на сей раз все-таки сможет получить поддержку со стороны большинства парламентариев."Факт состоит в том, что, если исключить огромные сюрпризы, правительство с трудом может потерпеть поражение при подсчете голосов, в том числе, и потому, что со всей вероятностью большинство может рассчитывать по данному вопросу на внешнюю поддержку "Братьев Италии", - отметила в этой связи газета Il Gazzettino.

https://ria.ru/20220619/evropa-1796469775.html

https://ria.ru/20220619/putin-1796522758.html

https://ria.ru/20220619/italiya-1796507060.html

италия

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, италия, евросоюз, нато, украина, киев, марио драги, джузеппе конте, луиджи ди майо