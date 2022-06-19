https://ria.ru/20220619/italiya-1796507060.html

В Eni заявили, что Италия не готова к отключению российского газа

В Eni заявили, что Италия не готова к отключению российского газа - РИА Новости, 19.06.2022

В Eni заявили, что Италия не готова к отключению российского газа

Италия не готова к немедленному прекращению поставок газа из России, однако может пережить без него грядущую зиму, заявил глава ведущей итальянской нефтегазовой РИА Новости, 19.06.2022

2022-06-19T01:11

2022-06-19T01:11

2022-06-19T07:35

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РИМ, 19 июн – РИА Новости. Италия не готова к немедленному прекращению поставок газа из России, однако может пережить без него грядущую зиму, заявил глава ведущей итальянской нефтегазовой группы Eni Клаудио Дескалци.В минувший вторник "Газпром" сообщил, что из-за ограничений на компрессорной станции "Портовая" он сможет поставлять газ в "Северный поток" в объеме до 100 миллионов кубометров в сутки при плановых 167 миллионах, так как на ней сейчас могут быть использованы только три газоперекачивающих агрегата (ГПА), в частности, из-за задержек в работе немецкой Siemens.Выступая в Болонье на мероприятии, организованном газетой La Repubblica, глава Eni заявил, что в настоящее время предложение по газу на рынке превышает спрос.По его словам, в настоящее время хранилища газа в Италии заполнены на 54%, к октябрю этот показатель необходимо увеличить до 70-80%, чему будут способствовать выросшие вдвое поставки из Алжира.Говоря о возможности прекращения поставок российского газа, Дескалци выразил мнение, "что при тех решительных действиях, которые сейчас ведет правительство, мы сможем пережить зиму". При худшем сценарии, отметил он, Италия должна форсировать поступление газа из других стран. "Вероятно, будет режим повышенной готовности и некоторые ограничения, но в любом случае у нас есть диверсификация (источников), которая позволит нам перезимовать", - сказал топ-менеджер.На фоне снижения поставок "Газпромом" итальянские СМИ со ссылкой на источники в правительстве сообщили, что на следующей неделе власти страны могут повысить кризисный уровень в энергетике до "тревоги" — второго из трех возможных. По информации газеты Corriere della Sera, это приведет к росту импорта из других источников, "сокращению спроса на газ по прерываемым коммерческим договорам" и возможному использованию альтернативных видов топлива.Министр по экологическому переходу Италии Роберто Чинголани заявил, что Рим готов принять контрмеры в связи с сокращением поставок российского газа, но прежде необходимо понять, стабилизируется ли ситуация. В среду он заявил, что сокращение поставок российского газа в Италию не привело к "критическим проблемам".В четверг премьер Италии Марио Драги выразил мнение, что причины сокращения поставок газа из России являются политическими.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее подчеркивал, что Москва никогда не использовала поставки газа для того, чтобы кого-то наказывать, а продает топливо исключительно в своих интересах, для увеличения благосостояния россиян и на коммерческой основе.

https://ria.ru/20220618/merkel-1796474365.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, италия, россия, в мире