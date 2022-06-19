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Минфин США признал, что не может справиться с инфляцией - РИА Новости, 19.06.2022
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Минфин США признал, что не может справиться с инфляцией
Минфин США признал, что не может справиться с инфляцией - РИА Новости, 19.06.2022
Минфин США признал, что не может справиться с инфляцией
Министр финансов США Джанет Йеллен заявила в интервью телеканалу ABC, что американским властям не удастся в ближайшее время снизить высокую инфляцию. РИА Новости, 19.06.2022
2022-06-19T16:18
2022-06-19T17:07
экономика
сша
министерство финансов сша
инфляция
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ВАШИНГТОН, 19 июн — РИА Новости. Министр финансов США Джанет Йеллен заявила в интервью телеканалу ABC, что американским властям не удастся в ближайшее время снизить высокую инфляцию."Инфляция неприемлемо высока &lt;...&gt; Важно признавать, что США не единственная передовая экономика, которая страдает от высокой инфляции. Мы видим ее в Великобритании, Франции, Германии, Италии, и причины ее глобальны", — сказала она.По словам министра, эти факторы вряд ли исчезнут немедленно. Тем не менее она выразила надежду, что со временем инфляция пойдет вниз.Йеллен добавила, что ожидает замедления экономики, которая росла очень высокими темпами. Теперь, полагает она, должен произойти переход к более плавному и стабильному росту.Однако министр не думает, что рецессия неизбежна. Основания для оптимизма она видит в высоком уровне потребительских расходов и состоянии рынка труда, где на каждые две вакансии приходится в среднем по одному соискателю.По итогам мая инфляция в США ускорилась до 8,6 процента — это максимум с декабря 1981 года, а цены на бензин 10 июня впервые в истории поднялись выше пяти долларов за галлон. Попытки Белого дома противостоять негативным тенденциям в экономике пока не приносят ощутимых результатов.При этом президент Джо Байден обвиняет в сложившейся ситуации Россию и называет рост цен "путинским налогом на еду и бензин". Российский лидер, со своей стороны, связал проблемы в экономике западных стран с системными ошибками американской администрации и европейской бюрократии. По его словам, все это зрело годами и подстегивалось недальновидными действиями тех, кто привык решать свои проблемы за чужой счет и полагаться на механизм финансовой эмиссии, чтобы перетягивать на себя торговые потоки и тем самым провоцировать гуманитарные катастрофы в разных регионах мира.
https://ria.ru/20220617/ssha-1795959689.html
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экономика, сша, министерство финансов сша, инфляция
16:18 19.06.2022 (обновлено: 17:07 19.06.2022)
 
Минфин США признал, что не может справиться с инфляцией

Глава Минфина США Йеллен признала, что немедленно сбить высокую инфляцию не удастся

© AP Photo / Gene J. PuskarЦены на топливо на автозаправочной станции в США
Цены на топливо на автозаправочной станции в США - РИА Новости, 1920, 19.06.2022
© AP Photo / Gene J. Puskar
Цены на топливо на автозаправочной станции в США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 19 июн — РИА Новости. Министр финансов США Джанет Йеллен заявила в интервью телеканалу ABC, что американским властям не удастся в ближайшее время снизить высокую инфляцию.
"Инфляция неприемлемо высока <...> Важно признавать, что США не единственная передовая экономика, которая страдает от высокой инфляции. Мы видим ее в Великобритании, Франции, Германии, Италии, и причины ее глобальны", — сказала она.
По словам министра, эти факторы вряд ли исчезнут немедленно. Тем не менее она выразила надежду, что со временем инфляция пойдет вниз.
Йеллен добавила, что ожидает замедления экономики, которая росла очень высокими темпами. Теперь, полагает она, должен произойти переход к более плавному и стабильному росту.
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Американцы оказались заперты дома из-за цен на бензин
Однако министр не думает, что рецессия неизбежна. Основания для оптимизма она видит в высоком уровне потребительских расходов и состоянии рынка труда, где на каждые две вакансии приходится в среднем по одному соискателю.
По итогам мая инфляция в США ускорилась до 8,6 процента — это максимум с декабря 1981 года, а цены на бензин 10 июня впервые в истории поднялись выше пяти долларов за галлон. Попытки Белого дома противостоять негативным тенденциям в экономике пока не приносят ощутимых результатов.
При этом президент Джо Байден обвиняет в сложившейся ситуации Россию и называет рост цен "путинским налогом на еду и бензин". Российский лидер, со своей стороны, связал проблемы в экономике западных стран с системными ошибками американской администрации и европейской бюрократии. По его словам, все это зрело годами и подстегивалось недальновидными действиями тех, кто привык решать свои проблемы за чужой счет и полагаться на механизм финансовой эмиссии, чтобы перетягивать на себя торговые потоки и тем самым провоцировать гуманитарные катастрофы в разных регионах мира.
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ЭкономикаСШАМинистерство финансов СШАИнфляция
 
 
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