https://ria.ru/20220619/gaz-1796523417.html

Поставки газа из России в Европу ожидаются на уровне субботы

Поставки газа из России в Европу ожидаются на уровне субботы - РИА Новости, 19.06.2022

Поставки газа из России в Европу ожидаются на уровне субботы

Поставки газа из России в Европу по двум основным маршрутам - "Северному потоку" и через газотранспортную систему Украины - в воскресенье ожидаются на уровне... РИА Новости, 19.06.2022

2022-06-19T09:34

2022-06-19T09:34

2022-06-19T09:34

экономика

европа

украина

оператор гтс украины

северный поток

газпром

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/18/1760481464_0:0:2623:1475_1920x0_80_0_0_e00835a402c0d5c8cfd924663d844921.jpg

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Поставки газа из России в Европу по двум основным маршрутам - "Северному потоку" и через газотранспортную систему Украины - в воскресенье ожидаются на уровне субботы, свидетельствуют данные операторов.Номинации на прокачку по "Северному потоку" на 19 июня составляют около 62,4 миллиона кубометров, свидетельствуют данные оператора газопровода Nord Stream AG. Объём фактической прокачки накануне также немного превышал 60 миллионов кубометров. Это примерно 40% от максимальной мощности магистрали, на 60% ниже майского уровня - почти 170 миллионов кубометров."Газпром" 14 июня сообщил, что может использовать на станции только три газоперекачивающих агрегата (ГПА), в частности, из-за задержек в работе немецкой Siemens. На следующий день российская компания заявила, что останавливает на "Портовой" еще одну газотурбину Siemens и с 16 июня сможет поставлять в "Северный поток" не более 67 миллионов кубометров в сутки при плановых 167 миллионах.Прокачка по другому коридору - через газотранспортную систему Украины - также остается на уровне предыдущих дней, следует из данных "Оператора ГТС Украины". Заявка на транзит газа через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" на 19 июня составляет 41,8 миллиона кубометров по сравнению с 41,4 миллиона кубометров днем ранее. На этом уровне показатель держится с конца мая.Что касается ещё одного маршрута поставок российского газа - "Турецкого потока" (в Турцию и транзитом через турецкую территорию в страны Южной и Юго-Восточной Европы), - газопровод с 21 по 28 июня находится на плановом ежегодном техническом обслуживании, сообщал накануне "Газпром".В то же время биржевые цены на газ в Европе на этой неделе - после новостей о снижении поставок по "Северному потоку" и ремонте на крупном СПГ-завода Freeport LNG в США - впервые за три месяца приближались к отметке в 1,6 тысячи долларов за тысячу кубометров.

https://ria.ru/20220618/merkel-1796474365.html

европа

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, европа, украина, оператор гтс украины, северный поток, газпром, россия