Поставки газа из России в Европу ожидаются на уровне субботы
Поставки газа в Европу по "Северному потоку" ожидаются на уровне 62,4 миллиона кубов
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкКомпрессорная станция, связывающая трубопроводные системы Чехии и Германии
Компрессорная станция, связывающая трубопроводные системы Чехии и Германии. Архивное фото
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Поставки газа из России в Европу по двум основным маршрутам - "Северному потоку" и через газотранспортную систему Украины - в воскресенье ожидаются на уровне субботы, свидетельствуют данные операторов.
Номинации на прокачку по "Северному потоку" на 19 июня составляют около 62,4 миллиона кубометров, свидетельствуют данные оператора газопровода Nord Stream AG. Объём фактической прокачки накануне также немного превышал 60 миллионов кубометров. Это примерно 40% от максимальной мощности магистрали, на 60% ниже майского уровня - почти 170 миллионов кубометров.
"Газпром" 14 июня сообщил, что может использовать на станции только три газоперекачивающих агрегата (ГПА), в частности, из-за задержек в работе немецкой Siemens. На следующий день российская компания заявила, что останавливает на "Портовой" еще одну газотурбину Siemens и с 16 июня сможет поставлять в "Северный поток" не более 67 миллионов кубометров в сутки при плановых 167 миллионах.
Прокачка по другому коридору - через газотранспортную систему Украины - также остается на уровне предыдущих дней, следует из данных "Оператора ГТС Украины". Заявка на транзит газа через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" на 19 июня составляет 41,8 миллиона кубометров по сравнению с 41,4 миллиона кубометров днем ранее. На этом уровне показатель держится с конца мая.
Что касается ещё одного маршрута поставок российского газа - "Турецкого потока" (в Турцию и транзитом через турецкую территорию в страны Южной и Юго-Восточной Европы), - газопровод с 21 по 28 июня находится на плановом ежегодном техническом обслуживании, сообщал накануне "Газпром".