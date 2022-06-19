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Во Франции начался второй тур парламентских выборов - РИА Новости, 19.06.2022
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Во Франции начался второй тур парламентских выборов
Во Франции начался второй тур парламентских выборов - РИА Новости, 19.06.2022
Во Франции начался второй тур парламентских выборов
Во Франции стартовал второй тур выборов в Национальное собрание (нижнюю палату парламента). РИА Новости, 19.06.2022
2022-06-19T09:25
2022-06-19T12:33
в мире
франция
национальное собрание франции
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ПАРИЖ, 19 июн — РИА Новости. Во Франции стартовал второй тур выборов в Национальное собрание (нижнюю палату парламента).Избирательные участки открылись в восемь утра по местному времени (09:00 мск). В регионах они будут работать до 18:00, а в крупных городах — до 20:00.Всего французы должны избрать 577 депутатов Национального собрания сроком на пять лет. Во втором туре кандидатам достаточно набрать простое большинство голосов.Предварительные результаты объявят сразу же по экзитполам. Подсчет голосов обычно проходит быстро, и официальные итоги будут ясны уже вечером или в ночь на понедельник.Во втором туре основная борьба развернется между президентской коалицией "Вместе!" (объединяет основанную Эммануэлем Макроном партию "Возрождение", центристское "Демократическое движение" и правоцентристские "Горизонты" и "Действовать") и коалицией левых "Новый народный экологический и социальный союз" под предводительством Жан-Люка Меланшона (в нее входят "Непокорившаяся Франция", социалисты, коммунисты и "Европа — Экология — Зеленые").В первом туре, который прошел 12 июня, коалиция "Вместе!" набрала 25,71 процента голосов, в "Новый народный экологический и социальный союз" — 25,61. Явка оказалась довольно низкой — 39,42 процента.По данным опросов, в результате выборов президентская коалиция может получить в парламенте от 255 до 295 мест, левые — 150-200 мест. Для контроля над палатой нужно иметь 289 кресел.
https://ria.ru/20220613/vybory-1794971397.html
https://ria.ru/20220616/vizit-1795778190.html
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в мире, франция, национальное собрание франции
09:25 19.06.2022 (обновлено: 12:33 19.06.2022)
 
Во Франции начался второй тур парламентских выборов

Голосование во втором туре выборов в Национальное собрание началось во Франции

© Depositphotos / bellenaПариж
Париж - РИА Новости, 1920, 19.06.2022
© Depositphotos / bellena
Париж. Архивное фото
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ПАРИЖ, 19 июн — РИА Новости. Во Франции стартовал второй тур выборов в Национальное собрание (нижнюю палату парламента).
Избирательные участки открылись в восемь утра по местному времени (09:00 мск). В регионах они будут работать до 18:00, а в крупных городах — до 20:00.
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Коалиция Макрона обошла левый союз Меланшона в первом туре выборов
Всего французы должны избрать 577 депутатов Национального собрания сроком на пять лет. Во втором туре кандидатам достаточно набрать простое большинство голосов.
Предварительные результаты объявят сразу же по экзитполам. Подсчет голосов обычно проходит быстро, и официальные итоги будут ясны уже вечером или в ночь на понедельник.
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16 июня, 14:47
Ле Пен считает визит Макрона в Киев попыткой повлиять на выборы во Франции
Во втором туре основная борьба развернется между президентской коалицией "Вместе!" (объединяет основанную Эммануэлем Макроном партию "Возрождение", центристское "Демократическое движение" и правоцентристские "Горизонты" и "Действовать") и коалицией левых "Новый народный экологический и социальный союз" под предводительством Жан-Люка Меланшона (в нее входят "Непокорившаяся Франция", социалисты, коммунисты и "Европа — Экология — Зеленые").
В первом туре, который прошел 12 июня, коалиция "Вместе!" набрала 25,71 процента голосов, в "Новый народный экологический и социальный союз" — 25,61. Явка оказалась довольно низкой — 39,42 процента.
По данным опросов, в результате выборов президентская коалиция может получить в парламенте от 255 до 295 мест, левые — 150-200 мест. Для контроля над палатой нужно иметь 289 кресел.
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14 июня, 19:24
Макрон призвал французов активнее голосовать на выборах в парламент
 
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