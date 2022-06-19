https://ria.ru/20220619/ekonomika-1796574019.html

Министр финансов США заявила, что рецессия не является неизбежностью

Министр финансов США заявила, что рецессия не является неизбежностью - РИА Новости, 19.06.2022

Министр финансов США заявила, что рецессия не является неизбежностью

Американская экономика будет замедляться, но рецессия не выглядит неизбежной, заявила министр финансов США Джанет Йеллен. РИА Новости, 19.06.2022

2022-06-19T16:30

2022-06-19T16:30

2022-06-19T16:36

экономика

сша

джанет йеллен

министерство финансов сша

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ВАШИНГТОН, 19 июн - РИА Новости. Американская экономика будет замедляться, но рецессия не выглядит неизбежной, заявила министр финансов США Джанет Йеллен.“Я ожидаю, что экономика будет замедляться. Она росла очень высокими темпами... Сейчас естественно ожидать перехода к более плавному и стабильному росту”, - сказала она в интервью телеканалу ABC.“Я не думаю, что рецессия неизбежна”, - добавила Йеллен.Основания для оптимизма она видит в высоком уровне потребительских расходов и состоянии рынка труда, где на каждые две вакансии приходится в среднем по одному соискателю.

https://ria.ru/20220619/inflyatsiya-1796572725.html

сша

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, сша, джанет йеллен, министерство финансов сша