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Украинские войска обстреляли Макеевку и Ясиноватую в ДНР

Украинские войска обстреляли Макеевку и Ясиноватую в ДНР - РИА Новости, 19.06.2022

Украинские войска обстреляли Макеевку и Ясиноватую в ДНР

Украинские войска обстреляли населенные пункты Макеевка и Ясиноватая в Донецкой Народной Республике, выпустив четыре снаряда применяемого НАТО калибра 155... РИА Новости, 19.06.2022

2022-06-19T17:12

2022-06-19T17:12

2022-06-19T17:27

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 19 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенные пункты Макеевка и Ясиноватая в Донецкой Народной Республике, выпустив четыре снаряда применяемого НАТО калибра 155 миллиметров и два снаряда калибра 152 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 16.57 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Макеевка (Кировский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 16.57 - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено два снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.По данным представительства, украинские войска в воскресенье несколько раз обстреливали Макеевку, в том числе с применением снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров и ракет из реактивных систем залпового огня "Ураган" и "Град". В результате одного из обстрелов была ранена мирная жительница.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

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ясиноватая

макеевка

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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