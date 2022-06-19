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Украинские войска обстреляли Зайцево

Украинские войска обстреляли Зайцево - РИА Новости, 19.06.2022

Украинские войска обстреляли Зайцево

Украинские войска обстреляли Зайцево южное в Донецкой Народной Республике, выпустив семь снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в... РИА Новости, 19.06.2022

2022-06-19T16:26

2022-06-19T16:26

2022-06-19T16:26

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

зайцево

украина

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ДОНЕЦК, 19 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Зайцево южное в Донецкой Народной Республике, выпустив семь снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 16.00 - населенный пункт Курдюмовка - населенный пункт Зайцево южное: выпущено семь снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.

https://ria.ru/20220605/tribunal-1793148294.html

донецкая народная республика

зайцево

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в мире, донецкая народная республика, зайцево, украина