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Украинские войска обстреляли Макеевку в ДНР
Украинские войска обстреляли Макеевку в ДНР - РИА Новости, 19.06.2022
Украинские войска обстреляли Макеевку в ДНР
Украинские войска обстреляли Кировский район города Макеевка в Донецкой Народной Республике, выпустив четыре снаряда калибром 155 мм, сообщает представительство РИА Новости, 19.06.2022
2022-06-19T16:12
2022-06-19T16:12
2022-06-19T16:12
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Кировский район города Макеевка в Донецкой Народной Республике, выпустив четыре снаряда калибром 155 мм, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 15.50 - н.п. Авдеевка - н.п. Макеевка (Кировский р-н): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
https://ria.ru/20220512/artilleriya-1787941501.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, макеевка, украина, вооруженные силы украины, донбасс, днр, ситуация в днр и лнр
Украинские войска обстреляли Макеевку в ДНР
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Макеевке четыре снаряда калибра 155 миллиметров