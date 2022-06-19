https://ria.ru/20220619/donbass-1796571570.html

Украинские войска обстреляли Макеевку в ДНР

Украинские войска обстреляли Макеевку в ДНР - РИА Новости, 19.06.2022

Украинские войска обстреляли Макеевку в ДНР

Украинские войска обстреляли Кировский район города Макеевка в Донецкой Народной Республике, выпустив четыре снаряда калибром 155 мм, сообщает представительство РИА Новости, 19.06.2022

2022-06-19T16:12

2022-06-19T16:12

2022-06-19T16:12

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Кировский район города Макеевка в Донецкой Народной Республике, выпустив четыре снаряда калибром 155 мм, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 15.50 - н.п. Авдеевка - н.п. Макеевка (Кировский р-н): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.

https://ria.ru/20220512/artilleriya-1787941501.html

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донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Фомченкова

в мире, макеевка, украина, вооруженные силы украины, донбасс, днр, ситуация в днр и лнр