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Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка
Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка - РИА Новости, 19.06.2022
Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка
Украинские войска в 13.40 обстреляли Кировский район Донецка, выпущено семь снарядов калибром 155 миллиметров, сообщает представительство ДНР в СЦКК. РИА Новости, 19.06.2022
2022-06-19T14:11
2022-06-19T14:11
2022-06-19T14:21
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 19 июн - РИА Новости. Украинские войска в 13.40 обстреляли Кировский район Донецка, выпущено семь снарядов калибром 155 миллиметров, сообщает представительство ДНР в СЦКК."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению... город Донецк (Кировский район): выпущено семь снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вооруженные силы украины, донецк (днр), украина, донбасс
14:11 19.06.2022 (обновлено: 14:21 19.06.2022)
Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка
ДНР: ВСУ выпустили по Кировскому району Донецка семь снарядов калибра 155 миллиметров