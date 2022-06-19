https://ria.ru/20220619/donbass-1796557281.html

Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка

Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка - РИА Новости, 19.06.2022

Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка

Украинские войска в 13.40 обстреляли Кировский район Донецка, выпущено семь снарядов калибром 155 миллиметров, сообщает представительство ДНР в СЦКК. РИА Новости, 19.06.2022

2022-06-19T14:11

2022-06-19T14:11

2022-06-19T14:21

специальная военная операция на украине

в мире

вооруженные силы украины

донецк (днр)

украина

донбасс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793390435_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_489a75fe5d695a32416a75a2e5eae495.jpg

ДОНЕЦК, 19 июн - РИА Новости. Украинские войска в 13.40 обстреляли Кировский район Донецка, выпущено семь снарядов калибром 155 миллиметров, сообщает представительство ДНР в СЦКК."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению... город Донецк (Кировский район): выпущено семь снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.

https://ria.ru/20220512/artilleriya-1787941501.html

донецк (днр)

украина

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, вооруженные силы украины, донецк (днр), украина, донбасс