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Украинские войска обстреляли Макеевку в ДНР
Украинские войска обстреляли Макеевку в ДНР - РИА Новости, 19.06.2022
Украинские войска обстреляли Макеевку в ДНР
Украинские войска в 13.10 (время совпадает с мск) выпустили шесть снарядов калибром 152 миллиметра по Кировскому району Макеевки в ДНР, заявило... РИА Новости, 19.06.2022
2022-06-19T13:40
2022-06-19T13:40
2022-06-19T13:40
специальная военная операция на украине
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макеевка
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вооруженные силы украины
донбасс
днр
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ДОНЕЦК, 19 июн - РИА Новости. Украинские войска в 13.10 (время совпадает с мск) выпустили шесть снарядов калибром 152 миллиметра по Кировскому району Макеевки в ДНР, заявило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13.10 - н.п. Авдеевка - н.п. Макеевка (Кировский р-н): выпущено шесть снарядов калибром 152 мм", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20220512/artilleriya-1787941501.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, макеевка, украина, вооруженные силы украины, донбасс, днр
Украинские войска обстреляли Макеевку в ДНР
Представительство ДНР: ВСУ выпустили шесть снарядов калибра 152 миллиметра по Макеевке