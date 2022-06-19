https://ria.ru/20220619/donbass-1796552835.html

Украинские войска обстреляли Макеевку в ДНР

Украинские войска обстреляли Макеевку в ДНР - РИА Новости, 19.06.2022

Украинские войска обстреляли Макеевку в ДНР

Украинские войска в 13.10 (время совпадает с мск) выпустили шесть снарядов калибром 152 миллиметра по Кировскому району Макеевки в ДНР, заявило... РИА Новости, 19.06.2022

2022-06-19T13:40

2022-06-19T13:40

2022-06-19T13:40

специальная военная операция на украине

в мире

макеевка

украина

вооруженные силы украины

донбасс

днр

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ДОНЕЦК, 19 июн - РИА Новости. Украинские войска в 13.10 (время совпадает с мск) выпустили шесть снарядов калибром 152 миллиметра по Кировскому району Макеевки в ДНР, заявило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13.10 - н.п. Авдеевка - н.п. Макеевка (Кировский р-н): выпущено шесть снарядов калибром 152 мм", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20220512/artilleriya-1787941501.html

макеевка

украина

донбасс

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, макеевка, украина, вооруженные силы украины, донбасс, днр