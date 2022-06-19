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Украинские войска обстреляли два населенных пункта в ДНР за 5,5 часа
Украинские войска обстреляли два населенных пункта в ДНР за 5,5 часа - РИА Новости, 19.06.2022
Украинские войска обстреляли два населенных пункта в ДНР за 5,5 часа
Украинские войска в 6.45 (время совпадает с мск) выпустили шесть снарядов калибром 122 миллиметра по Еленовке в Донецкой Народной Республике и восемь снарядов... РИА Новости, 19.06.2022
2022-06-19T12:08
2022-06-19T12:08
2022-06-19T12:08
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 19 июн - РИА Новости. Украинские войска в 6.45 (время совпадает с мск) выпустили шесть снарядов калибром 122 миллиметра по Еленовке в Донецкой Народной Республике и восемь снарядов калибром 122 миллиметра по Яковлевке в ДНР, заявило представительство республики в в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 06.45 - н.п. Новомихайловка - н.п. Еленовка: выпущено 6 снарядов калибром 122 мм; 11:15 - н.п. Авдеевка - н.п. Яковлевка: выпущено 8 снарядов калибром 122 мм", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20220512/artilleriya-1787941501.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, днр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, донбасс
Украинские войска обстреляли два населенных пункта в ДНР за 5,5 часа
Представительство ДНР: украинские войска за 5,5 часа обстреляли Еленовку и Яковлевку