https://ria.ru/20220619/donbass-1796541926.html

Украинские войска обстреляли два населенных пункта в ДНР за 5,5 часа

Украинские войска обстреляли два населенных пункта в ДНР за 5,5 часа - РИА Новости, 19.06.2022

Украинские войска обстреляли два населенных пункта в ДНР за 5,5 часа

Украинские войска в 6.45 (время совпадает с мск) выпустили шесть снарядов калибром 122 миллиметра по Еленовке в Донецкой Народной Республике и восемь снарядов... РИА Новости, 19.06.2022

2022-06-19T12:08

2022-06-19T12:08

2022-06-19T12:08

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ДОНЕЦК, 19 июн - РИА Новости. Украинские войска в 6.45 (время совпадает с мск) выпустили шесть снарядов калибром 122 миллиметра по Еленовке в Донецкой Народной Республике и восемь снарядов калибром 122 миллиметра по Яковлевке в ДНР, заявило представительство республики в в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 06.45 - н.п. Новомихайловка - н.п. Еленовка: выпущено 6 снарядов калибром 122 мм; 11:15 - н.п. Авдеевка - н.п. Яковлевка: выпущено 8 снарядов калибром 122 мм", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20220512/artilleriya-1787941501.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, днр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, донбасс