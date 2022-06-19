https://ria.ru/20220619/donbass-1796538132.html

Минобороны показало работу российских военных медиков в Донбассе

Минобороны показало работу российских военных медиков в Донбассе - РИА Новости, 19.06.2022

Минобороны показало работу российских военных медиков в Донбассе

Медики Вооруженных сил России продолжают оказывать квалифицированную медпомощь мирному населению ЛНР, соответствующее видео в воскресенье опубликовало... РИА Новости, 19.06.2022

2022-06-19T11:40

2022-06-19T11:40

2022-06-19T11:40

специальная военная операция на украине

безопасность

донецкая народная республика

министерство обороны рф (минобороны рф)

луганская народная республика

донбасс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795853860_0:52:3035:1759_1920x0_80_0_0_92e8e8e6cd21f41de6ed95ede2546cd6.jpg

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Медики Вооруженных сил России продолжают оказывать квалифицированную медпомощь мирному населению ЛНР, соответствующее видео в воскресенье опубликовало Минобороны России.На кадрах - эвакуация раненых на вертолете в госпиталь, подготовка военврачей к работе с пациентами, оказание различной медицинской помощи как военнослужащим, так и мирным жителям."Так как мы военные врачи, разумеется, это в первую очередь военнослужащие, но так же мы оказываем помощь жителям Луганской, Донецкой народных республик. Возрастные категории - это от пожилых и соответственно дети, мы стараемся помочь, как дополнительные медицинские силы здесь всем, кто нуждается, не отказываем", - рассказал врач-стоматолог Виктор Таушан.Российские военные медики оснащены всем необходимым оборудованием. Для эвакуации в профильные медицинские учреждения применяются бронеавтомобили "Линза" и вертолеты Ми-8. В штате - хирурги, травматологи, нейрохирурги, офтальмологи имеющие в наличии все оборудование для оказания специализированной и хирургической квалифицированной помощи есть в наличии.По словам начальника отделения аэромобильного медицинского отряда ВДВ Юрия Бровко, в основе аэромобильного госпиталя - пневмокаркасный комплект усиленный кевларовой нитью."То есть это своего образа надувной бронежилет для врачей и пациентов которые проходят лечение на базе нашего учреждения. Данный комплект разворачивается и приступает к своей работе за 12 часов, также в связи с особенностями этот комплект вместе с личным составом десантируется в любую точку Земли", - уточнил Бровко.

https://ria.ru/20220617/vrachi-1795989275.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), луганская народная республика, донбасс