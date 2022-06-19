https://ria.ru/20220619/donbass-1796538132.html
Минобороны показало работу российских военных медиков в Донбассе
Минобороны показало работу российских военных медиков в Донбассе - РИА Новости, 19.06.2022
Минобороны показало работу российских военных медиков в Донбассе
Медики Вооруженных сил России продолжают оказывать квалифицированную медпомощь мирному населению ЛНР, соответствующее видео в воскресенье опубликовало... РИА Новости, 19.06.2022
2022-06-19T11:40
2022-06-19T11:40
2022-06-19T11:40
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
луганская народная республика
донбасс
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Медики Вооруженных сил России продолжают оказывать квалифицированную медпомощь мирному населению ЛНР, соответствующее видео в воскресенье опубликовало Минобороны России.На кадрах - эвакуация раненых на вертолете в госпиталь, подготовка военврачей к работе с пациентами, оказание различной медицинской помощи как военнослужащим, так и мирным жителям."Так как мы военные врачи, разумеется, это в первую очередь военнослужащие, но так же мы оказываем помощь жителям Луганской, Донецкой народных республик. Возрастные категории - это от пожилых и соответственно дети, мы стараемся помочь, как дополнительные медицинские силы здесь всем, кто нуждается, не отказываем", - рассказал врач-стоматолог Виктор Таушан.Российские военные медики оснащены всем необходимым оборудованием. Для эвакуации в профильные медицинские учреждения применяются бронеавтомобили "Линза" и вертолеты Ми-8. В штате - хирурги, травматологи, нейрохирурги, офтальмологи имеющие в наличии все оборудование для оказания специализированной и хирургической квалифицированной помощи есть в наличии.По словам начальника отделения аэромобильного медицинского отряда ВДВ Юрия Бровко, в основе аэромобильного госпиталя - пневмокаркасный комплект усиленный кевларовой нитью."То есть это своего образа надувной бронежилет для врачей и пациентов которые проходят лечение на базе нашего учреждения. Данный комплект разворачивается и приступает к своей работе за 12 часов, также в связи с особенностями этот комплект вместе с личным составом десантируется в любую точку Земли", - уточнил Бровко.
https://ria.ru/20220617/vrachi-1795989275.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), луганская народная республика, донбасс
Минобороны показало работу российских военных медиков в Донбассе
Минобороны опубликовало видео, как военные медики помогают населению ЛНР и военнослужащим
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости.
Медики Вооруженных сил России продолжают оказывать квалифицированную медпомощь мирному населению ЛНР, соответствующее видео
в воскресенье опубликовало Минобороны России.
На кадрах - эвакуация раненых на вертолете в госпиталь, подготовка военврачей к работе с пациентами, оказание различной медицинской помощи как военнослужащим, так и мирным жителям.
"Так как мы военные врачи, разумеется, это в первую очередь военнослужащие, но так же мы оказываем помощь жителям Луганской, Донецкой народных республик. Возрастные категории - это от пожилых и соответственно дети, мы стараемся помочь, как дополнительные медицинские силы здесь всем, кто нуждается, не отказываем", - рассказал врач-стоматолог Виктор Таушан.
Российские военные медики оснащены всем необходимым оборудованием. Для эвакуации в профильные медицинские учреждения применяются бронеавтомобили "Линза" и вертолеты Ми-8
. В штате - хирурги, травматологи, нейрохирурги, офтальмологи имеющие в наличии все оборудование для оказания специализированной и хирургической квалифицированной помощи есть в наличии.
По словам начальника отделения аэромобильного медицинского отряда ВДВ
Юрия Бровко, в основе аэромобильного госпиталя - пневмокаркасный комплект усиленный кевларовой нитью.
"То есть это своего образа надувной бронежилет для врачей и пациентов которые проходят лечение на базе нашего учреждения. Данный комплект разворачивается и приступает к своей работе за 12 часов, также в связи с особенностями этот комплект вместе с личным составом десантируется в любую точку Земли", - уточнил Бровко.