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Мирная жительница погибла из-за обстрела украинскими войсками Озеряновки - РИА Новости, 19.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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Мирная жительница погибла из-за обстрела украинскими войсками Озеряновки
Мирная жительница погибла из-за обстрела украинскими войсками Озеряновки - РИА Новости, 19.06.2022
Мирная жительница погибла из-за обстрела украинскими войсками Озеряновки
Пожилая женщина погибла из-за обстрела украинскими войсками Озеряновки, сообщил мэр Горловки Иван Приходько. РИА Новости, 19.06.2022
2022-06-19T11:27
2022-06-19T11:27
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
днр
донбасс
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 19 июн - РИА Новости. Пожилая женщина погибла из-за обстрела украинскими войсками Озеряновки, сообщил мэр Горловки Иван Приходько.Ранее сообщалось, что украинские войска несколько раз обстреляли Озеряновку в ДНР снарядами калибра 122 миллиметра."К сожалению, в результате обстрела вооруженными формированиями Украины горловского села Озеряновки от многочисленных ран погибла 63-летняя мирная жительница", - написал Приходько в своем Telegram-канале.
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в мире, донецкая народная республика, днр, донбасс, вооруженные силы украины
11:27 19.06.2022
 
Мирная жительница погибла из-за обстрела украинскими войсками Озеряновки

Мэр Горловки Приходько: женщина погибла из-за обстрела украинскими войсками Озеряновки

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи в Донецке
Автомобиль скорой помощи в Донецке - РИА Новости, 1920, 19.06.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Автомобиль скорой помощи в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 19 июн - РИА Новости. Пожилая женщина погибла из-за обстрела украинскими войсками Озеряновки, сообщил мэр Горловки Иван Приходько.
Ранее сообщалось, что украинские войска несколько раз обстреляли Озеряновку в ДНР снарядами калибра 122 миллиметра.
"К сожалению, в результате обстрела вооруженными формированиями Украины горловского села Озеряновки от многочисленных ран погибла 63-летняя мирная жительница", - написал Приходько в своем Telegram-канале.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаДНРДонбассВооруженные силы Украины
 
 
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