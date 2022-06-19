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Мирная жительница погибла из-за обстрела украинскими войсками Озеряновки
Мирная жительница погибла из-за обстрела украинскими войсками Озеряновки - РИА Новости, 19.06.2022
Мирная жительница погибла из-за обстрела украинскими войсками Озеряновки
Пожилая женщина погибла из-за обстрела украинскими войсками Озеряновки, сообщил мэр Горловки Иван Приходько. РИА Новости, 19.06.2022
2022-06-19T11:27
2022-06-19T11:27
2022-06-19T11:27
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ДОНЕЦК, 19 июн - РИА Новости. Пожилая женщина погибла из-за обстрела украинскими войсками Озеряновки, сообщил мэр Горловки Иван Приходько.Ранее сообщалось, что украинские войска несколько раз обстреляли Озеряновку в ДНР снарядами калибра 122 миллиметра."К сожалению, в результате обстрела вооруженными формированиями Украины горловского села Озеряновки от многочисленных ран погибла 63-летняя мирная жительница", - написал Приходько в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20220512/artilleriya-1787941501.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, днр, донбасс, вооруженные силы украины
Мирная жительница погибла из-за обстрела украинскими войсками Озеряновки
Мэр Горловки Приходько: женщина погибла из-за обстрела украинскими войсками Озеряновки