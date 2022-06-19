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Мирная жительница погибла из-за обстрела украинскими войсками Озеряновки

Мирная жительница погибла из-за обстрела украинскими войсками Озеряновки - РИА Новости, 19.06.2022

Мирная жительница погибла из-за обстрела украинскими войсками Озеряновки

Пожилая женщина погибла из-за обстрела украинскими войсками Озеряновки, сообщил мэр Горловки Иван Приходько. РИА Новости, 19.06.2022

2022-06-19T11:27

2022-06-19T11:27

2022-06-19T11:27

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ДОНЕЦК, 19 июн - РИА Новости. Пожилая женщина погибла из-за обстрела украинскими войсками Озеряновки, сообщил мэр Горловки Иван Приходько.Ранее сообщалось, что украинские войска несколько раз обстреляли Озеряновку в ДНР снарядами калибра 122 миллиметра."К сожалению, в результате обстрела вооруженными формированиями Украины горловского села Озеряновки от многочисленных ран погибла 63-летняя мирная жительница", - написал Приходько в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20220512/artilleriya-1787941501.html

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Ольга Фомченкова

в мире, донецкая народная республика, днр, донбасс, вооруженные силы украины