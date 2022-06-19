https://ria.ru/20220619/donbass-1796531127.html

Украинские силовики пока остаются на Углегорской ТЭС в Донбассе

Украинские силовики пока остаются на Углегорской ТЭС в Донбассе - РИА Новости, 19.06.2022

Украинские силовики пока остаются на Углегорской ТЭС в Донбассе

Украинские силовики пока остаются на стратегически важной Углегорской ТЭС в Донбассе, освобождение которой позволило бы продолжить наступление и захлопнуть... РИА Новости, 19.06.2022

2022-06-19T10:52

2022-06-19T10:52

2022-06-19T12:11

специальная военная операция на украине

в мире

донбасс

луганская народная республика

углегорск

светлодарск

дебальцево

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СВЕТЛОДАРСК (ЛНР), 19 июн - РИА Новости. Украинские силовики пока остаются на стратегически важной Углегорской ТЭС в Донбассе, освобождение которой позволило бы продолжить наступление и захлопнуть котел на Артемовском направлении, сообщил РИА Новости военнослужащий Народной милиции ЛНР с позывным "Турбо"."Украинские силовики занимают позиции в районе середины дамбы (Углегорской ТЭС – ред.). Для них важно контролировать данный район, чтобы не давать продвижения нашим войскам и продолжать наступление в район Артемовска, в Славянск и захлопнуть котел, в котором они сейчас оказались", - рассказал собеседник агентства.Он уточнил, что речь идет о стратегически важном направлении. По словам военнослужащих Народной милиции, украинские силовики контролируют Светлодарскую ТЭС и с ее территории обстреливают освобожденный город Светлодарск.Светлодарск находится в 18 километрах от города Дебальцево, который окончательно перешел под контроль ДНР в феврале 2015 года. В городе находится одна из крупнейших в Европе тепловых электростанций - Углегорская ТЭС.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Наряду с российскими военными в регионе действуют подразделения ДНР и ЛНР.

https://ria.ru/20220602/svetlodarsk-1792353054.html

донбасс

луганская народная республика

углегорск

светлодарск

дебальцево

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

в мире, донбасс, луганская народная республика, углегорск, светлодарск, дебальцево