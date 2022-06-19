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Украинские войска выпустили шесть снарядов по Озеряновке в ДНР
Украинские войска выпустили шесть снарядов по Озеряновке в ДНР - РИА Новости, 19.06.2022
Украинские войска выпустили шесть снарядов по Озеряновке в ДНР
Украинские войска в 10.05 (время совпадает с мск) выпустили шесть снарядов калибром 122 миллиметра по населенному пункту Озеряновка, в Донецкой Народной... РИА Новости, 19.06.2022
2022-06-19T10:45
2022-06-19T10:45
2022-06-19T10:45
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ДОНЕЦК, 19 июн - РИА Новости. Украинские войска в 10.05 (время совпадает с мск) выпустили шесть снарядов калибром 122 миллиметра по населенному пункту Озеряновка, в Донецкой Народной Республике, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формрований Украины - ред.) по направлению: 10.05 - н.п. Ленинское - н.п. Озеряновка: выпущено шесть снарядов калибром 122 мм", - сообщило представительство в своем Telegram-канале.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, днр, ситуация в днр и лнр, донбасс, вооруженные силы украины
Украинские войска выпустили шесть снарядов по Озеряновке в ДНР
Представительство ДНР: ВСУ выпустили шесть снарядов калибра 122 миллиметра по Озеряновке