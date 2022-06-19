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Украинские войска за пять минут дважды обстреляли Озеряновку
Украинские войска за пять минут дважды обстреляли Озеряновку - РИА Новости, 19.06.2022
Украинские войска за пять минут дважды обстреляли Озеряновку
Украинские войска за пять минут два раза обстреляли населенный пункт Озеряновка в ДНР, выпущено 15 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство... РИА Новости, 19.06.2022
2022-06-19T10:11
2022-06-19T10:11
2022-06-19T10:11
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ДОНЕЦК, 19 июн - РИА Новости. Украинские войска за пять минут два раза обстреляли населенный пункт Озеряновка в ДНР, выпущено 15 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство республики в СЦКК.Согласно сообщениям представительства в Telegram-канале, обстрелы производились в 09.30 и 09.35, первый раз было выпущено 10 снарядов, второй раз - пять.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, донбасс, днр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, вооруженные силы украины
Украинские войска за пять минут дважды обстреляли Озеряновку
Представительство ДНР: украинские войска за пять минут выпустили 15 снарядов по Озеряновке