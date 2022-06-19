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Украинские войска за пять минут дважды обстреляли Озеряновку

Украинские войска за пять минут дважды обстреляли Озеряновку - РИА Новости, 19.06.2022

Украинские войска за пять минут дважды обстреляли Озеряновку

Украинские войска за пять минут два раза обстреляли населенный пункт Озеряновка в ДНР, выпущено 15 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство... РИА Новости, 19.06.2022

2022-06-19T10:11

2022-06-19T10:11

2022-06-19T10:11

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ДОНЕЦК, 19 июн - РИА Новости. Украинские войска за пять минут два раза обстреляли населенный пункт Озеряновка в ДНР, выпущено 15 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство республики в СЦКК.Согласно сообщениям представительства в Telegram-канале, обстрелы производились в 09.30 и 09.35, первый раз было выпущено 10 снарядов, второй раз - пять.

https://ria.ru/20220512/artilleriya-1787941501.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, донбасс, днр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, вооруженные силы украины