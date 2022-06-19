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Украинские войска обстреляли Михайловку в ДНР - РИА Новости, 19.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220619/donbass-1796527091.html
Украинские войска обстреляли Михайловку в ДНР
Украинские войска обстреляли Михайловку в ДНР - РИА Новости, 19.06.2022
Украинские войска обстреляли Михайловку в ДНР
Украинские войска в очередной раз обстреляли село Михайловка в ДНР, сообщается в Telegram-канале представительства республики в СЦКК. РИА Новости, 19.06.2022
2022-06-19T10:07
2022-06-19T11:06
специальная военная операция на украине
в мире
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днр
ситуация в днр и лнр
донбасс
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ДОНЕЦК, 19 июн — РИА Новости. Украинские войска в очередной раз обстреляли село Михайловка в ДНР, сообщается в Telegram-канале представительства республики в СЦКК.По информации ведомства, ВСУ открыли огонь в 09:20."Зафиксированы обстрелы &lt;…&gt; Михайловка: выпущено восемь снарядов калибра 122 миллиметра", — говорится в сообщении.Это уже второй обстрел с начала суток — в 05:20 по Михайловке выпустили шесть 152-миллиметровых снарядов.Кроме того, обстрел велся по селам Пантелеймоновка и Озеряновка.Украинские силовики ежедневно открывают по городам и селам ДНР огонь из тяжелых артиллерийских орудий, минометов и реактивных систем залпового огня. Накануне интенсивному обстрелу подвергся центр Донецка, в том числе городская администрация и Донецкий национальный технический университет. За день погибли пять человек, еще 20 получили ранения.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220618/obstrely-1796486842.html
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в мире, украина, днр, ситуация в днр и лнр, донбасс
10:07 19.06.2022 (обновлено: 11:06 19.06.2022)
 
Украинские войска обстреляли Михайловку в ДНР

Представительство ДНР: ВСУ обстреляли Михайловку снарядами калибра 122 миллиметра

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкМужчина демонстрирует осколки снаряда в Донбассе
Мужчина демонстрирует осколки снаряда в Донбассе - РИА Новости, 1920, 19.06.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Мужчина демонстрирует осколки снаряда в Донбассе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 19 июн — РИА Новости. Украинские войска в очередной раз обстреляли село Михайловка в ДНР, сообщается в Telegram-канале представительства республики в СЦКК.
По информации ведомства, ВСУ открыли огонь в 09:20.
"Зафиксированы обстрелы <…> Михайловка: выпущено восемь снарядов калибра 122 миллиметра", — говорится в сообщении.
Это уже второй обстрел с начала суток — в 05:20 по Михайловке выпустили шесть 152-миллиметровых снарядов.
Проезд по центру Донецка, который находится под постоянными обстрелами - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
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Кроме того, обстрел велся по селам Пантелеймоновка и Озеряновка.
Украинские силовики ежедневно открывают по городам и селам ДНР огонь из тяжелых артиллерийских орудий, минометов и реактивных систем залпового огня. Накануне интенсивному обстрелу подвергся центр Донецка, в том числе городская администрация и Донецкий национальный технический университет. За день погибли пять человек, еще 20 получили ранения.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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