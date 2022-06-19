https://ria.ru/20220619/dnr-1796530450.html

В ДНР за 123 дня эскалации погибли 185 мирных жителей

В ДНР за 123 дня эскалации погибли 185 мирных жителей - РИА Новости, 19.06.2022

В ДНР за 123 дня эскалации погибли 185 мирных жителей

Украинские войска 4 677 раз обстреляли ДНР за 123 дня эскалации, погибли 185 мирных жителей, сред них - девять детей, сообщает представительство республики в... РИА Новости, 19.06.2022

2022-06-19T10:44

2022-06-19T10:44

2022-06-19T10:53

специальная военная операция на украине

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донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 19 июн - РИА Новости. Украинские войска 4 677 раз обстреляли ДНР за 123 дня эскалации, погибли 185 мирных жителей, сред них - девять детей, сообщает представительство республики в СЦКК."За 123 дня эскалации погибло 185 гражданских лиц, в том числе 9 детей", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.На территориях в границах до начала специальной военной операции ранения различной степени тяжести получили 880 гражданских лиц, в том числе 66 детей. На освобожденных в ходе спецоперации территориях ранения получили 1 435 гражданских лиц, среди которых 77 детейОтмечается, что за этот период было зафиксировано 4 677 фактов ведения огня, з них с применением тяжелого вооружения – 4 358.По данным представительства, украинскими войсками всего выпущено 40 379 боеприпасов различного калибра, включая 29 ракет из ОТРК "Точка-У", 14 ракет РСЗО БМ-30 "Смерч", 87 ракет РСЗО БМ-27 "Ураган" и 7199 ракет РСЗО БМ-21 "Град".

https://ria.ru/20220614/donetsk-1795156998.html

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в мире, донецкая народная республика, украина