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В ДНР за 123 дня эскалации погибли 185 мирных жителей
В ДНР за 123 дня эскалации погибли 185 мирных жителей - РИА Новости, 19.06.2022
В ДНР за 123 дня эскалации погибли 185 мирных жителей
Украинские войска 4 677 раз обстреляли ДНР за 123 дня эскалации, погибли 185 мирных жителей, сред них - девять детей, сообщает представительство республики в... РИА Новости, 19.06.2022
2022-06-19T10:44
2022-06-19T10:44
2022-06-19T10:53
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 19 июн - РИА Новости. Украинские войска 4 677 раз обстреляли ДНР за 123 дня эскалации, погибли 185 мирных жителей, сред них - девять детей, сообщает представительство республики в СЦКК."За 123 дня эскалации погибло 185 гражданских лиц, в том числе 9 детей", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.На территориях в границах до начала специальной военной операции ранения различной степени тяжести получили 880 гражданских лиц, в том числе 66 детей. На освобожденных в ходе спецоперации территориях ранения получили 1 435 гражданских лиц, среди которых 77 детейОтмечается, что за этот период было зафиксировано 4 677 фактов ведения огня, з них с применением тяжелого вооружения – 4 358.По данным представительства, украинскими войсками всего выпущено 40 379 боеприпасов различного калибра, включая 29 ракет из ОТРК "Точка-У", 14 ракет РСЗО БМ-30 "Смерч", 87 ракет РСЗО БМ-27 "Ураган" и 7199 ракет РСЗО БМ-21 "Град".
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в мире, донецкая народная республика, украина
10:44 19.06.2022 (обновлено: 10:53 19.06.2022)
В ДНР за 123 дня эскалации погибли 185 мирных жителей
Представительство ДНР в СЦКК: за 123 дней эскалации погибли 185 жителей республики
ДОНЕЦК, 19 июн - РИА Новости.
Украинские войска 4 677 раз обстреляли ДНР за 123 дня эскалации, погибли 185 мирных жителей, сред них - девять детей, сообщает
представительство республики в СЦКК.
"За 123 дня эскалации погибло 185 гражданских лиц, в том числе 9 детей", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
На территориях в границах до начала специальной военной операции ранения различной степени тяжести получили 880 гражданских лиц, в том числе 66 детей. На освобожденных в ходе спецоперации территориях ранения получили 1 435 гражданских лиц, среди которых 77 детей
Отмечается, что за этот период было зафиксировано 4 677 фактов ведения огня, з них с применением тяжелого вооружения – 4 358.
По данным представительства, украинскими войсками всего выпущено 40 379 боеприпасов различного калибра, включая 29 ракет из ОТРК "Точка-У", 14 ракет РСЗО БМ-30 "Смерч", 87 ракет РСЗО БМ-27 "Ураган" и 7199 ракет РСЗО БМ-21 "Град".