https://ria.ru/20220619/britaniya-1796544948.html

Новый глава армии Британии призвал создать армию, способную победить Россию

Новый глава армии Британии призвал создать армию, способную победить Россию - РИА Новости, 19.06.2022

Новый глава армии Британии призвал создать армию, способную победить Россию

Новый глава британской армии Патрик Сандерс заявил о необходимости создать армию, способную "победить Россию". РИА Новости, 19.06.2022

2022-06-19T12:36

2022-06-19T12:36

2022-06-19T14:54

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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Новый глава британской армии Патрик Сандерс заявил о необходимости создать армию, способную "победить Россию"."Существует настоятельная необходимость создать армию, способную сражаться вместе с нашими союзниками и победить Россию в бою", — приводит издание Independent слова из обращения Сандерса к подчиненным.Он также отметил, что его поколение должно подготовить армию "снова воевать в Европе".Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20220619/evropa-1796469775.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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