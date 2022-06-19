https://ria.ru/20220619/britaniya-1796544948.html
Новый глава армии Британии призвал создать армию, способную победить Россию
Новый глава армии Британии призвал создать армию, способную победить Россию - РИА Новости, 19.06.2022
Новый глава армии Британии призвал создать армию, способную победить Россию
Новый глава британской армии Патрик Сандерс заявил о необходимости создать армию, способную "победить Россию". РИА Новости, 19.06.2022
2022-06-19T12:36
2022-06-19T12:36
2022-06-19T14:54
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Новый глава британской армии Патрик Сандерс заявил о необходимости создать армию, способную "победить Россию"."Существует настоятельная необходимость создать армию, способную сражаться вместе с нашими союзниками и победить Россию в бою", — приводит издание Independent слова из обращения Сандерса к подчиненным.Он также отметил, что его поколение должно подготовить армию "снова воевать в Европе".Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20220619/evropa-1796469775.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, великобритания, вооруженные силы великобритании, вооруженные силы рф
12:36 19.06.2022 (обновлено: 14:54 19.06.2022)
Новый глава армии Британии призвал создать армию, способную победить Россию
Новый глава британской армии Сандерс призвал создать армию, способную победить Россию