https://ria.ru/20220618/soglasheniya-1796390648.html
Нижегородская делегация подписала 25 соглашений на ПМЭФ
Нижегородская делегация подписала 25 соглашений на ПМЭФ - РИА Новости, 18.06.2022
Нижегородская делегация подписала 25 соглашений на ПМЭФ
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и нижегородская делегация подписали 25 соглашений на Петербургском международном экономическом форуме, сообщает... РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-18T09:59
2022-06-18T09:59
2022-06-18T13:00
нижегородская область
экономика
нижегородская область
агентство стратегических инициатив (аси)
"дом.рф"
втб
глеб никитин
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 июн - РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и нижегородская делегация подписали 25 соглашений на Петербургском международном экономическом форуме, сообщает пресс-служба правительства региона.Соглашения касались самых разных сфер: культуры, туризма, сельского хозяйства, реализации инвестпроектов, межрегионального сотрудничества. Привлекаемое финансирование по ним, по предварительным оценкам, составит 240 миллиардов рублей."Многие соглашения посвящены совершенно конкретным инвестиционным проектам, в том числе на территории особой экономической зоны "Кулибин". Очень благодарен инвесторам за интерес и доверие к региону", - цитирует пресс-служба слова Никитина.Глава региона отметил, что "Нижегородская область также прозвучала как регион-лидер инвестиционной привлекательности из уст президента России Владимира Путина". "Мы продвинулись на одно место за этот год и вошли в ТОП-5. Конечно, после рывка с 70-го на 6-е место, который мы совершили за эти несколько лет, следующие шаги будут даваться тяжелее, но мы обязаны и будем продолжать делать регион комфортнее для инвесторов. Наш рост в рейтинге инвестиционного климата АСИ – благодаря бизнесу и для него", - подчеркнул Никитин.Губернатор особо выделил соглашение с "ДОМ.РФ" и ВТБ о развитии программы социальной ипотеки. "Президент на пленарном заседании заявил о снижении федеральной ставки по льготной ипотеке до 7%. Это прорывное решение. По мере того как Федерация будет снижать процентную ставку, мы будем расширять диапазон применения нашей меры", - сказал Никитин.Он также отметил принятое решение по новому инструменту – промышленной ипотеке. "Мы очень рассчитываем, что оно будет воплощено. При таких инструментах количество проектов в особой экономической зоне, на других территориях Нижегородской области будет гораздо больше. Это рабочие места, доходы бюджета, социальные обязательства и благополучие наших граждан, что чрезвычайно важно", - сказал губернатор.Глава региона отметил актуальность послания президента российскому бизнесу. "Очень порадовала уверенность главы государства и однозначная позиция, что Россия будет исключительно сильнее после всех испытаний. Президент подчеркнул, что инвестирование в родную землю, в родной регион – это возможность приобрести доброе имя, которое всегда останется с твоим родом. Думаю, что для нижегородских бизнесменов это все тоже очень актуально", - добавил Никитин.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220617/sotrudnichestvo-1796200606.html
https://ria.ru/20220617/tsifrovizatsiya-1796118553.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, нижегородская область, агентство стратегических инициатив (аси), "дом.рф", втб, глеб никитин
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 июн - РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и нижегородская делегация подписали 25 соглашений на Петербургском международном экономическом форуме, сообщает пресс-служба правительства региона.
Соглашения касались самых разных сфер: культуры, туризма, сельского хозяйства, реализации инвестпроектов, межрегионального сотрудничества. Привлекаемое финансирование по ним, по предварительным оценкам, составит 240 миллиардов рублей.
"Многие соглашения посвящены совершенно конкретным инвестиционным проектам, в том числе на территории особой экономической зоны "Кулибин". Очень благодарен инвесторам за интерес и доверие к региону", - цитирует пресс-служба слова Никитина.
Глава региона отметил, что "Нижегородская область также прозвучала как регион-лидер инвестиционной привлекательности из уст президента России Владимира Путина
". "Мы продвинулись на одно место за этот год и вошли в ТОП-5. Конечно, после рывка с 70-го на 6-е место, который мы совершили за эти несколько лет, следующие шаги будут даваться тяжелее, но мы обязаны и будем продолжать делать регион комфортнее для инвесторов. Наш рост в рейтинге инвестиционного климата АСИ
– благодаря бизнесу и для него", - подчеркнул Никитин.
Губернатор особо выделил соглашение с "ДОМ.РФ
" и ВТБ
о развитии программы социальной ипотеки. "Президент на пленарном заседании заявил о снижении федеральной ставки по льготной ипотеке до 7%. Это прорывное решение. По мере того как Федерация будет снижать процентную ставку, мы будем расширять диапазон применения нашей меры", - сказал Никитин.
Он также отметил принятое решение по новому инструменту – промышленной ипотеке. "Мы очень рассчитываем, что оно будет воплощено. При таких инструментах количество проектов в особой экономической зоне, на других территориях Нижегородской области
будет гораздо больше. Это рабочие места, доходы бюджета, социальные обязательства и благополучие наших граждан, что чрезвычайно важно", - сказал губернатор.
Глава региона отметил актуальность послания президента российскому бизнесу. "Очень порадовала уверенность главы государства и однозначная позиция, что Россия будет исключительно сильнее после всех испытаний. Президент подчеркнул, что инвестирование в родную землю, в родной регион – это возможность приобрести доброе имя, которое всегда останется с твоим родом. Думаю, что для нижегородских бизнесменов это все тоже очень актуально", - добавил Никитин.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге
с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.