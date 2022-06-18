https://ria.ru/20220618/pokushenie-1796473448.html
Жизнь главы УСИН вне опасности, сообщили в Херсонской области
Жизнь главы УСИН вне опасности, сообщили в Херсонской области - РИА Новости, 18.06.2022
Жизнь главы УСИН вне опасности, сообщили в Херсонской области
Глава управления службы исполнения наказаний Херсонской области Евгений Соболев, на которого совершено покушение, жив и жизнь его вне опасности, сообщил глава... РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-18T18:26
2022-06-18T18:26
2022-06-18T18:28
специальная военная операция на украине
херсонская область
херсон
украина
владимир сальдо
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ХЕРСОН, 18 июн - РИА Новости. Глава управления службы исполнения наказаний Херсонской области Евгений Соболев, на которого совершено покушение, жив и жизнь его вне опасности, сообщил глава военно-гражданской администрации региона Владимир Сальдо.Ранее в субботу источник РИА Новости в российском силовом ведомстве сообщил о покушении на Соболева. Использовалось взрывное устройство. Соболев находится в больнице с ранением."Сегодня совершенно покушение на начальника службы исполнения наказаний Евгения Соболева. По предварительным данным, взорвалось самодельное устройство, начиненное поражающими элементами. Но Евгений Соболев жив, и жизнь его вне опасности", - сказал Сальдо в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале администрации.Соболев после начала специальной операции РФ предпринял все возможные действия для сохранения порядка в тюрьмах в Херсоне в координации с российскими силовиками. Благодаря его действиям и вопреки указаниям из Киева ни один заключенный не сбежал.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.
https://ria.ru/20220603/sanktsii-1792964405.html
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херсонская область , херсон, украина, владимир сальдо
18:26 18.06.2022 (обновлено: 18:28 18.06.2022)
Жизнь главы УСИН вне опасности, сообщили в Херсонской области
В Херсонской области сообщили, что жизнь главы УСИН Соболева после покушения вне опасности