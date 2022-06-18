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При обстрелах ДНР украинскими войсками погибли пять человек за сутки - РИА Новости, 18.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220618/pogibshie-1796501465.html
При обстрелах ДНР украинскими войсками погибли пять человек за сутки
При обстрелах ДНР украинскими войсками погибли пять человек за сутки - РИА Новости, 18.06.2022
При обстрелах ДНР украинскими войсками погибли пять человек за сутки
Число погибших при субботних обстрелах Донецкой Народной Республики составило пять человек, еще 15 ранены, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-18T22:50
2022-06-18T22:50
специальная военная операция на украине
украина
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
донбасс
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ДОНЕЦК, 18 июн - РИА Новости. Число погибших при субботних обстрелах Донецкой Народной Республики составило пять человек, еще 15 ранены, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Общее количество жертв от атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) за 18 июня 2022 года составляет 20 человек: пять погибших и 15 раненых (двое детей 2007 и 2015 годов рождения)", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Ранее в штабе сообщали, что в результате субботних обстрелов погибли пять человек, еще 12 получили ранения.
https://ria.ru/20220615/rszo-1795539573.html
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украина, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, донбасс
22:50 18.06.2022
 
При обстрелах ДНР украинскими войсками погибли пять человек за сутки

В ДНР сообщили, что за сутки при обстрелах республики со стороны ВСУ погибли пять человек

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела ВСУ жилого сектора в Донецке
Последствия обстрела ВСУ жилого сектора в Донецке - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Последствия обстрела ВСУ жилого сектора в Донецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 18 июн - РИА Новости. Число погибших при субботних обстрелах Донецкой Народной Республики составило пять человек, еще 15 ранены, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Общее количество жертв от атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) за 18 июня 2022 года составляет 20 человек: пять погибших и 15 раненых (двое детей 2007 и 2015 годов рождения)", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.
Ранее в штабе сообщали, что в результате субботних обстрелов погибли пять человек, еще 12 получили ранения.
РСЗО HIMARS - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
15 июня, 17:16Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныДонбасс
 
 
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