https://ria.ru/20220618/nachalstvo-1796378683.html

Россияне рассказали, из-за чего бывают недовольны начальством

Россияне рассказали, из-за чего бывают недовольны начальством - РИА Новости, 18.06.2022

Россияне рассказали, из-за чего бывают недовольны начальством

Россияне, которые недовольны своим начальством, чаще всего испытывают эти эмоции из-за того, что их труд обесценивают, в то же время большинство граждан... РИА Новости, 18.06.2022

2022-06-18T08:09

2022-06-18T08:09

2022-06-18T08:09

россия

общество

работа.ру

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Россияне, которые недовольны своим начальством, чаще всего испытывают эти эмоции из-за того, что их труд обесценивают, в то же время большинство граждан считают, что среди идеальных черт руководителя должны присутствовать справедливость и порядочность, говорится в исследовании сервиса "Работа.ру" (входит в экосистему Сбербанка), которое имеется в распоряжении РИА Новости."Чаще всего опрошенные недовольны своим руководителем из-за обесценивания заслуг работников, так ответили 45% россиян. Также многие отмечают неуважение чужого труда (39%) и некомпетентность (31%)", - выяснили специалисты. В исследовании отмечается, что среди всех опрошенных начальством недовольны 43% респондентов, довольны - 57%.При этом, добавляют аналитики, каждый четвертый (26%) недовольный опрошенный отметил, что его руководитель заостряет внимание только на неудачах и не поощряет сотрудников, а почти у такого же количества (25%) респондентов начальник обманывает подчиненных.Кроме того, 22% участников исследования замечают несправедливые придирки со стороны руководителя, 21% - недоверие к работникам и излишний контроль. "А 17% опрошенных сталкивались с грубостью и оскорблениями, и еще по столько же респондентов - с необоснованными штрафами или сокращением зарплаты", - уточнили аналитики.В то же время большинство респондентов (73%) отметили, что хороший руководитель должен быть справедливым и порядочным. Также среди главных качеств хорошего начальника отпрошенные назвали строгость и справедливость (51%), гибкость и толерантность отметил каждый четвертый респондент (26%), мягкость и понимание - 11%, демократичность - 10%. "Жесткого и консервативного в роли хорошего руководителя видят только 3% участников опроса", - заключили аналитики.

https://ria.ru/20220615/rabota-1795346061.html

https://na.ria.ru/20220606/zarplata-1793376306.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, общество, работа.ру